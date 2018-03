Majdanizace České republiky. Sorosovy neziskovky u nás zkoušejí totéž, co na Slovensku, rozjeli se Okamura s Fialou před novináři

Sněmovna má před sebou další kolo jednání a stejně jako jindy poslanci předstoupili před novináře a prozradili jim, co mají v plánu. Nejinak tomu bylo i v případě Tomia Okamury a Radima Fialy z SPD. Okamura před kamerami České televize rozehrál tradiční partii, ve které strany bývalého demokratického bloku obvinil, že jejich poslanci nechodí do práce. Jeho stranický kolega Radim Fiala zmínil amerického miliardáře George Sorose.

Tomio Okamura prozradil novinářům, že chtějí do jednání Sněmovny protlačit svůj další zásadní programový bod. Po zákonu o obecném referendu a po zákonu, který by zakazoval propagaci nenávistných ideologií, mezi něž Okamura počítá i islám, má tentokrát přijít na přetřes zákon o přímé volbě a odvolatelnosti politiků, přičemž Okamura chce začít zvolna – napřed jen u starostů.

Předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala přidal komentář ke zvolení a pokusu o odvolání komunisty Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. Na tom, že byl v pátek zvoeln muž, který používal obušek proti demonstrantům před listopadem 1989, nesou prý vinu i strany z bývalého demokratického bloku, protože část z nich „nepřišla do práce“, ohodnotil to Fiala.

V pátek se jim prý nechtělo, a teď by rádi Ondráčka z postu odvolali. SPD však odmítá hrát údajnou hru Miroslava Kalouska a dalších. Mnoho poslanců hnutí SPD se proto zdrží, až se bude hlasovat o zařazení bodu na odvolání Zdeňka Ondráčka. Hnutí SPD Tomia Okamury prý Ondráčka vnímá jako problematickou osobu. „SPD považuje zásadní pokles volebního výsledku KSČM v posledních volbách za správný trend,“ sdělil Fiala na konto strany, se kterou obsazoval orgány Sněmovny. Hlavní slovo měla v těch dnech neformální koalice hnutí ANO, SPD a KSČM. Přesto dnes Fiala oslabení komunistů vítá. Pokles voličů komunistů bude pokračovat, zvlášť když komunisté nominují do funkcí politiky jako je Ondráček.

JUDr., PhDr., Zdeněk Ondráček, Ph.D. KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Fiala má za to, že je správné kritizovat Ondráčka, ale na tiskové konferenci si položil otázku, proč strany bývalého demokratického bloku nekritizovaly stejně hlasitě také jiné soudruhy. „SPD považuje za ohrožení demokracie také minulost jiných soudruhů. Např. minulost maoisty Barrosa, od roku 2014 nejvyššího představitel Evropské unie,“ oznámil Fiala. (Nepřesně. José Manuel Barroso stál v čele Evropské komise mezi lety 2004 až 2014 a ne od roku 2014- pozn. PL). Stejně nebezpečná jako Barroso je pak podle Fialy Federica Mogherini, místopředsedkyně Evropksé komise, kterou dnes vede Jean-Claude Juncker. Proč je podle Fialy tak nebezpečná? Protože se údajně přátelila s Jásirem Arafatem. „Jak to, že obránci demokracie nešli a nejdou do ulic v těchto případech? To jsou lidé reprezentující skutečné ohrožení demokracie a svobody,“ vyjádřil Fiala postoj SPD vůči jmenovaným evropským politikům.

Ing. Radim Fiala SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Připomněl také, že v těchto dnech se demonstruje také na Slovensku. Slovenský premiér Fico hovoří o destabilizaci politické situace v zemi a zdroj této slovenské destabilizace vidí v USA, přesněji řečeno v americkém miliardáři, jenž se narodil v Maďarsku v židovské rodině ve 30. letech minulého století – v Georgi Sorosovi. Fiala dal Ficovi v této věci za pravdu.

„Vzniká reálná možnost, že evropské národní státy zahájí proces osvobozerní se od diktátu Bruselu. Této možnosti se pokouší bránit majdanizací Slovenska a České republiky. Zděšený slovenský premiér to včera pochopil a jasně pojmenoval nástroj nadnárodního řízení – a to Sorosovu organizaci,“ uvedl Fiala před kamerami. Právě Sorosova organizace se údajně snaží měnit politické poměry na Slovensku a v České repubnlice, přičemž protest proti Zdeňku Ondráčkovi slouží jen jako zástěrka.

Proto se SPD odmítá podílet na Ondráčkově odvolávání.

Pak si vzalc slovo znovu Okamura a vyčetl stranám bývalého demokratického bloku, aby se pořád nepokoušely někoho odvolávat a umožnily normální práci Poslanecké sněmovny. „Já myslím, že my v SPD chceme pracovat pro lidi, aby měli více peněz, ale bohužel se tyhle body dostanou na pořad jednání až za měsíc, protože tu jsou různé tyto záležitosti,“ uzavřel Okamura.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Babiš nás vrací do dob Husáka, sdělil PL Marek Benda a okomentoval „tři p...“ Klause mladšího „Soudruzi, tentokrát vám to neprojde“, „Dlužíme to Havlovi“, „Televizi nedáme“, „Vypadni, Zemane!“ Tisíce lidí na Václaváku a protest nejen proti Ondráčkovi Ondráček hodil ručník do ringu. Končí jako šéf kontrolní komise GIBS Hovno, Babiši. Martinu Fendrychovi už došla trpělivost, pokud jde o Ondráčka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp