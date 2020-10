Maláčová protrhla lavinu. Před kamerou ČT promluvila sprostě o Babišovi. A teď si přisadil Jaroš

reklama

„Pobavilo mě, že spousta lidí vyčítá České televizi, že odvysílala ten krásný moment, kdy ministryně Maláčová označí premiéra za debila. Že prý je to ze strany redaktorů a televize chyba,“ shrnul některé reakce marketér.

Těm, kteří zastávají tento názor, se jal vysvětlovat, že o žádnou chybu rozhodně nešlo.

„První a daleko největší chyba je, že náš premiér je opravdu debil (což nade vší pochybnost dokazuje i jeho postup ve věci koronaviru) a že necháváme debily, aby nám vládli. To JE prosím naprosto zásadní chyba,“ zdůraznil.

„Druhá chyba je chyba paní Maláčové a spočívá v tom, že s tímto debilem sedí ve vládě. To je velká osobní chyba,“ pokračoval Jaroš s tím, že chyba Maláčové je i to, že když už premiérovi nechce říct do očí, že je „debil“, tak že to říká v místnosti, kde jsou kamery.

Co naopak podle Jaroše naprosto není chyba, je, že to televize odvysílala.

„Novináři mají přímo morální povinnost informovat nás o tom, jak se věci mají – jde o vládu, jde o život nás všech, zvlášť v dnešní době. Takže televize tu dělala svou práci. To jediné na celé věci není chyba a to jediné by nám nemělo vadit, respektive bychom tomu měli tleskat. Protože to hodně říká o tom, jak naše vláda reálně funguje. Celý ten zbytek by nám vadit měl,“ podotkl.

Pro lepší porozumění použil metaforické přirovnání: „Představte si, že my (občané ČR) jsme šlápli do obrovského a nevábného kravince (to je premiér a jeho zvládání covidu). Poblíž je nějaká paní, která řekne, že ten kravinec smrdí. A pak je tam ještě jeden člověk, který tu paní natočí, jak říká, že kravinec smrdí. A my se v celé téhle situaci naštveme akorát na toho třetího, co natočil tu paní, co nám řekla, že jsme šlápli do smradlavého kravince. Bože, ty to vidíš,“ uzavřel Jaroš.

