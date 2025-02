Málo, Fialo, málo. Votápek vyplísnil projev, čekal rovnou nákup zbraní

Anketa Je v Evropě pošlapávána svoboda slova, jak tvrdí americký viceprezident J.D. Vance? Ano 99% Ne 0% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 13433 lidí

Fiala v projevu zmínil tři zásadní body.

„Za prvé: Musíme zásadně navýšit výdaje na vlastní obranu na minimálně tři procenta HDP během několika dalších let. Musíme dokázat tyto peníze zajistit a musíme se postarat o to, aby byly utraceny rozumně a účelně," nechal se slyšet premiér.

„Za druhé: Musíme na evropské úrovni rychle přijmout nová fiskální pravidla, která nám umožní realizovat tyto obrovské investice do obrany a do bezpečnosti. A kupříkladu nevyužitých 93 miliard eur z takzvaného fondu obnovy by Evropská unie měla využít na posílení naší obranyschopnosti, na podporu společných nákupů pro naše armády nebo na podporu posílení kritické infrastruktury," pokračoval.

„A za třetí: Musíme k další vojenské podpoře Ukrajiny využít peníze ze zmrazeného ruského majetku z celé Evropy," uzavřel zriádu, po které svým spoluobčanům sdělil, že to bude něco stát, ale že to musíme udělat tak či tak.

„Ano, budou to výdaje navíc. Ale tyto výdaje zároveň představují i velkou příležitost, zejména pro nás, pro Českou republiku. Jsme tradiční strojírenskou zemí s historicky silným postavením obranného průmyslu. Naše zbrojovky jsou kvalitní a ekonomicky silné, dokonce tak, že v posledních letech expandují do dalších zemí, včetně právě Spojených států," řekl premiér.

Někdejší generální konzul v Petrohradě Vladimir Votápek dal jasně najevo, že to nestačí a premiér měl občanům jasně říct, že bude třeba zajít ještě dál.

„Premiér Fiala a celá česká vláda v pondělí promeškali vhodný okamžik, aby činy dokázali, že skutečně stojí za Ukrajinou. Namísto toho jsme se dočkali jenom dalších a dalších slov. Pravda, v dnešní situaci, kdy 47. prezident Spojených států zpochybňuje dosavadní závazky a zamlžuje pravdu kolem ruské agresivní války, mají i správná slova svou hodnotu. Ale činy mají hodnotu mnohem, mnohem vyšší,“ začal poměrně zostra Votápek ve svém komentáři uveřejněném na sociální síti X.

Premiér Fiala měl podle Votápkova názoru rychle navýšit procenta z HDP na obranu. Hned. Fiala měl podle jeho názoru oznámit, že Česko kupuje systémy protivzdušné obrany Patriot a k tomu mělo nakoupit nové drony a další vybavení nezbytné na obranu před případným agresorem.

„A že se vláda zavazuje poslat na budoucí linii příměří na Ukrajině 1000 nebo 2000 nebo 5000 vojáků (NGŠt vybere realistické číslo),“ doporučil Votápek.

Přímočará akce premiéra Petra Fialy by podle Votápka navíc odhalila, že dnešní opozice nemá k válce na Ukrajině co říct. Nic, co by stálo za pozornost.

„Naopak – na pozadí rozhodných činů vlády by vynikla prázdnota ANO, SPD, STAČILO! apod. a volič by dostal šanci vybrat si tu politiku, která podle něj odpovídá zájmům republiky,“ zdůraznil Votápek.

Ale skutečnost, že Fiala nakonec k akci nepřikročil, mu podle Votápka může prohrát volby.

„Vážený pane premiére Fialo, politika opatrného málodělání dovedla ČR do nejhorší bezpečnostní situace za celou dobu existence samostatného státu. Teď je ten pravý čas vystoupit s projevem ve stylu Winstona Churchilla,“ zvolal Votápek na závěr.

