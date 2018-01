Mám mnohem větší koule než mnozí generálové, vzkazuje ministryně Šlechtová. A jak byla v ráži, prozradila, co si myslí o ruském režimu. Není to nic hezkého

Nová ministryně obrany za ANO Karla Šlechtová si dala za cíl udělat v úřadu řádný pořádek v zakázkách. V podepisování miliardových smluv jí však zabránilo to, že vláda nezískala důvěru. „Kdybych zodpovídala za přípravu smlouvy na nákup armádních radarů, podepsala bych ji a nenechávala bych to nástupci,“ uvedla v rozhovoru pro server Aktuálně.cz ministryně.

Hned v úvodu Karla Šlechtová prozradila, že v mužském prostředí ministerstva obrany se cítí v pohodě především proto, že je sama od rány. „Neptám se, jak mě lidé přijímají. Armádní prostředí je úplně jiné, ale co se týká nátury, tak mám mnohem větší koule než mnozí vojáci a generálové,“ uvedla a dodala, že razantní člověk to musí mít v hlavě srovnané a vědět, co se má dělat. „Já tu nebudu nikomu poklonkovat. Chci změnit to, co se za poslední čtyři roky nedařilo. Chci debatu a konzultace,“ zdůraznila.

Svou rozhodností si je jistá i v případě, že by nastala situace, kdy by do Česka směřoval letoun unesený teroristy a mířil k Praze. „To ‚červené tlačítko‘ nosím stále u sebe už od prvního dne,“ zdůraznila a dodala, že se zodpovědnosti rozhodně nebojí.

Andrej Babiš poslal Šlechtovou na ministerstvo obrany se slovy, že bude dávat nákupy do pořádku, podle ní totiž v předchozích letech k některým nákupům za uplynulé čtyři roky nedošlo a dojít mohlo. „Čekající smlouvy jsou často na mezinárodní úrovni, průtahy před podpisem mohou mít diplomatické dopady. Nejsem z toho veselá, strašně mi to vadí,“ uvedla pro Aktuálně.cz a dodala, že nastoupila do vlaku, který sice jede, ale některé vagóny jedou špatně.

Hlavní brzdou podle ní je to, že ministerstvo je dlouhodobě zvyklé žít v určité setrvačnosti. „Na poradách jsem zakázala slova ‚my jsme na to zvyklí‘ a ‚tady je to historicky dáno‘. Pokud mám vydávat rozkazy, tak vnitřní řízení a kontrolní systém jsou jedny z prvních velkých věcí, které se budou řešit,“ zdůraznila.

Ministr má podle Šlechtové odpovědnost za resort, ve kterém nikdo neodpovídá za to, že si armáda občas změní specifikace některých zakázek v jejich průběhu. „To je pro mě nepřijatelné. Pak dva roky děláme marketingový průzkum. Například případ víceúčelových vrtulníků dosud není hotov,“ připomněla a dodala, že se něco naslibovalo a teď to může mít zmiňované diplomatické dopady.

Problém nastal i se zakázkou na izraelské mobilní radary. „Zeptala jsem se na generálním štábu, proč se za 15 let nedokázaly pořídit nové radary, když je armáda potřebovala. Odpověď zněla, že se o tom na ministerstvu obrany dlouho jen mluvilo,“ řekla a doplnila, že předchůdce jí zakázku za téměř čtyři miliardy zanechal k podpisu. „Ale já musím učinit další kroky, třeba ověřit propojitelnost se systémy NATO, zpracovat znalecký posudek, říci si o vyhodnocení smlouvy od ministerstva zahraničí. To je nepřekročitelná věc,“ upřesnila.

Na alianční úrovni je velké téma problematika dezinformačních útoků z Ruska, ty prý Šlechtová zcela jistě očekává. „Určitě budou. Letos vysíláme vojáky do Pobaltí, bude spousta dezinformačních věcí zpochybňujících smysl a důvod, proč tam naši vojáci jedou. Rusko se do toho určitě bude míchat,“ řekla. Dále také upřesnila, že jde o státy, kde budou poskytovat výcvik.

Ruský režim se prý ministryni ale vůbec nelíbí. „Pokud jde o zabírání území a budeme se bavit o Krymu. Musíme brát v úvahu realitu, i když budoucnost neznáme. Mně se to ani osobně, ani jako ministryni obrany nelíbí,“ upřesnila svůj postoj a dodala, že určitě není rozhodnuta poslat českou armádu bojovat s Rusy na Ukrajině. „Je nutné postupovat v rámci EU a NATO společně,“ uvedla.

Na závěr také dodala, že s prezidentem Milošem Zemanem chce komunikovat intenzivně a bude ho informovat o poznatcích ohledně akvizic či budoucího zaměření armády. Podle Šlechtové nevadí, že máme malou armádu, ale je potřeba, aby byla kvalitní. „Vojáci potřebují výstroj, chybějí i boty. Sakra, umí tady vůbec někdo zadávat zakázky tak, abychom vojáky vystrojili?“ ptala se ministryně, podle které je tohle možné rozhýbat i za víc než jedno volební období.

