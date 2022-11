Mám zlušenosti, kontakty... Babiš začal kampaň a je nadšen, jak lidé reagují

Expremiér a kandidát na prezidenta Andrej Babiš spustil svoji kampaň v Ústeckém kraji a je prý překvapen, kolik má na svoji kandidaturu pozitivních reakcí. Babiš zároveň doufá, že se nebudou opakovat excesy s jeho odpůrci, které se odehrávaly na akcích před komunálními a senátními volbami. „Doufám, že to bude jiné, protože lidé by měli vyjadřovat svůj souhlas nebo nesouhlas tím, koho budou volit,“ řekl Babiš.

reklama

Babiš v rozhovoru pro Rádio Impuls hodnotil první pocity z prezidentské kampaně, kterou tento týden zahájil v Ústeckém kraji. „Setkávám se s pozitivními reakcemi, jsem překvapen, včera jsme byli v Teplicích, měli jsme večer setkání, přišlo plno lidí. No a navštěvuji firmy, byl jsem ve známé porcelánce, která bohužel bojuje o přežití kvůli energiím. Byl jsem v lázních v Dubí, teď jsem tady v domově seniorů, bavíme se o tom, jaký dopad na klienty má ta energetická krize a ceny potravin,“ vyprávěl ve vysílání dobře naladěný Babiš.

Ten se dle svých slov chystá i na místa, kde nemá takovou podporu. „Určitě se chystám i do Prahy, kolegové to organizují. No bude to náročné, já samozřejmě zůstávám poslancem, zítra jdu do Sněmovny, tam se budeme bavit o té dodatečné dani, která samozřejmě nemusela být, kdyby se to zastropovalo dříve, jak jsme navrhovali. Vláda zaspala, ale bohužel,“ neodpustil si kritiku vlády Petra Fialy.

„Takže mám plno povinností, budu dál chodit mezi lidi, protože to mě baví. Překvapivě zatím odpůrci moc nejsou, nic se neděje, jen nějaký mladík s transparentem, ale jinak v pořádku. Doufám, že to bude jiné, protože lidé by měli vyjadřovat svůj souhlas nebo nesouhlas tím, koho budou volit, a tak doufám, že se nebudou opakovat ty akce z výjezdů v rámci komunálních a senátních voleb,“ prohlásil Babiš, že si přeje poklidnou kampaň.

Jeho tým prý musel v rámci kalkulací kampaně odpočítat 8,5 milionu korun za výjezdy karavanem před komunálními a senátními volbami. „Co se týká peněz, tak jsme dospěli k tomu, že musíme odpočítat asi 8,5 milionu korun,“ prohlásil Babiš vzhledem k objíždění republiky v karavanu, které Babiš označoval za součást podzimních voleb, a ne za prezidentskou kampaň. „Je důležité, že my si všechno platíme jako hnutí sami, nebereme žádné sponzory, je to čistě z našich prostředků,“ dodal Babiš.

Ten prý nestojí za každou cenu o prezidentskou funkci, ale vyhověl hnutí ANO, které ho kandidovalo. „Já do toho jdu, protože zkrátka hnutí ANO řeklo, že bude mít kandidáta. Pětikoalice nebyla schopna vygenerovat svého kandidáta, mají pana Pavla, Fischera a paní Nerudovou. Takže my jsme si jako největší politické uskupení řekli, že budeme mít kandidáta,“ vysvětloval Babiš a začal se vychvalovat.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Ze všech kandidátů mám za sebou nejvíce politických zkušeností, jednal jsem s prezidenty, nedávno za mnou přišel Emmanuel Macron, za bezvýznamným opozičním politikem, toho si vážím. Takže ty kontakty mám, mám zkušenosti a mám co nabídnout,“ prohlásil s tím, že chce reprezentovat názor všech lidí v České republice.

„Mně nejde o žádnou funkci, ale myslím si, že je důležité, aby ta pětikoalice, která má teď Sněmovnu, Senát, aby byl na Hradě prezident, se kterým se premiér bude bavit a budou společně řešit nějaké věci, to by ti vládní kandidáti nedělali,“ dodal s tím, že případnou kancléřkou by mohla být bývala šéfka Úřadu vlády Tünde Bartha.

„To je paní, která dala do pořádku celou zahradu, novou zeď, novou kantýnu, připravila krásný prostor. Mluvčího nemáme, máme Vláďu Vořechovského, ale já mluvčí nepotřebuji, vždycky sám mluvím do médií a všude,“ podotkl Andrej Babiš.

Psali jsme: Nerudová: Jak porazím Babiše? Chci, aby se slabší občané měli dobře To nečekal. „Geniální. Ti lidé měli radost...“ Novinář o Babišovi na venkově Lžou vám. Konec! Kandidát Hilšer ve zlé kaši. Rány od vlastních Klacek pod nohy Babiše: Čapí hnízdo se rozsekne možná před volbami

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.