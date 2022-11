Klacek pod nohy Babiše: Čapí hnízdo se rozsekne možná před volbami

reklama

Šéf hnutí ANO v neděli oznámil, že s definitivní platností vstupuje do boje o Hrad. S volebními kampaněmi má od roku 2013 mnoho zkušeností. Jednou se vymezoval proti vládě Petra Nečase, podruhé proti někdejšímu premiérovi za ČSSD Bohuslavu Sobotkovi, potřetí varoval před nástupem Petra Fialy (ODS) na Úřad vlády. Prozatím poslední kampaň, do komunálních voleb a do třetiny Senátu, pojal jako referendum o vládě Petra Fialy.

Ale pokud jde o prezidentskou kampaň, tak tu prý povede jako pozitivní kampaň. Přislíbil to v rozhovoru pro server iDNES.cz, který vlastní. Sám sobě si prý slíbil, že nebude hodnotit jiné uchazeče a bude se snažit pozitivně prezentovat svou osobu. Ukázal to např. tím, že v rozhovoru odmítl jakkoli hodnotit komunistickou minulost Petra Pavla. Sám byl členem komunistické strany a zdůraznil, že bude na voličích, jak s touto informací naloží. Zda to pro něj bude důležité, či nikoliv.

Česká republika podle Babiše prochází těžkým obdobím a v tomto čase v čele země potřebuje zkušeného politika. A tím podle svých vlastních slov je. Tentokrát se vyhnul prohlášení, které v minulosti opakovaně pronesl ve Sněmovně i jinde, že vlastně není politik a že do politiky nechtěl.

„Lidi mě znají, mám zkušenosti z politiky, diplomacie, byznysu. Umím jazyky, mám kontakty všude po světě, budu hájit zájmy naší země a našich občanů. Navíc vzhledem k tomu, že po porážce v komunálních volbách je sebereflexe pětikoalice nulová, hrozí, že příští prezident bude jen loutkou v rukou vlády. Kvůli všem těmto důvodům jsem si řekl, že do toho musím jít,“ pravil Babiš.

V jednu chvíli dal však najevo, že by si uměl představit i spolupráci Petra Fialy.

„Spíš bych se ptal, jestli by si současná vláda dovedla představit spolupráci se mnou, protože nad některými vyjádřeními politiků pětikoalice vůči mé osobě zůstává rozum stát,“ nechal se slyšet šéf opozičního ANO.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Nekandiduji proti někomu, ale kandiduji, abych pracoval ve prospěch naší země a našich občanů. Do prezidentské volby jdu s jasnou představou výkonu mandátu s cílem být silným, akčním, nezávislým, férovým a tvrdě pracujícím prezidentem, který využívá své kontakty ve prospěch České republiky, který rozumí ekonomice a krizovému řízení a který na první místo staví zájmy naší země a našich občanů. To je můj program,“ pokračoval Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jako prezident prý chce pracovat ve prospěch České republiky, českých firem a vystupovat jménem normálních lidí. Při svém jednání by se prý řídil zdravým rozumem. A tlačil by na vládu, aby občanům více pomáhala.

Jako prezident by prý zůstal čestným předsedou ANO, neboť toto uskupení považuje za své druhé dítě. Na Hradě by podle svých vlastních slov nebydlel. Jak Pražský hrad, tak Lány bude chtít po případném zvolení otevřít veřejnosti. Přislíbil mimo jiné, že by zrušil bezpečnostní kontroly na Hradě.

Podle svých vlastních slov by také ctil Ústavu, ctil fakt, že do našeho ústavního systému patří i Senát a zval by předsedu Senátu, kterým pravděpodobně zůstane Miloš Vystrčil (ODS), na jednání.

Miloš Vystrčil ODS



předseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Deník Právo v této souvislosti připomněl, že Babiš by v případě svého zvolení prezidentem získal rozsáhlou imunitu, nebylo by ho možné stíhat téměř za nic a to by v praxi znamenalo, že by soud v kauze Čapí hnízdo byl přerušen. Tuto imunitu by ztratil až v okamžiku, kdy by skončil v prezidentském úřadě, tedy možná po pěti, ale v případě druhého zvolení možná i po deseti letech.

Soudce Jan Šott další projednávání kauzy o dotačním podvodu, ve kterém podle obžaloby sehrál roli také Andrej Babiš, naplánoval na prosinec, případně i na leden, tedy na dobu, kdy už půjdou voliči k volebním urnám. V prvním i ve druhém kole.

Michael Bartončík, jeden z Babišových advokátů, konstatoval, že obhajoba nemůže být postavena na úvaze, že se Babiš možná stane prezidentem a celá jeho kauza na dalších deset let usne. Obhajoba nemůže být v žádném případě postavena na tak nejisté věci, jako je výsledek volby prezidenta.

Psali jsme: Středula, volič SPD a vedení ČSSD. „To jinak nejde.“ Babiš na Hrad: Plán I kdyby Babiš nevyhrál... Holec odhalil veselé jaro. A Milion chvilek Chvíle napětí: Babiš požádá poslance ANO o podporu své prezidentské kandidatury Místopředseda ANO Vondrák vyzval Babiše k odchodu. Jako hradní kandidát by měl být nadstranický

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama