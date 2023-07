Marek Eben opět navržen na prezidenta

reklama

Od chvíle, kdy byla v Česku přijata přímá volba prezidenta, tedy od roku 2012, se ve veřejném prostoru opakovaně vrací myšlenka, že by prezidentem mohl být populární moderátor Marek Eben (*1957), který upoutal pozornost v pořadech Na plovárně, ve Star Dance a v mnoha dalších.

Teď se tato úvaha opět vrací. Spolupracovník hnutí PRO a právní expert na zdravotnictví Ondřej Dostál po letech opět volá, že by hlavou státu měl být právě Eben. Kvůli tomu, že ukázal chuť vyrukovat i s nekorektním humorem. Na nedávném zahájení Mezinárodního karlovarského filmového festivalu vtipkoval především na adresu všech Čechů a zvláště právníků.

„Pokud bychom napadli naše sousední země včetně Polska a obsadili je, neměli bychom pak kde nakupovat. Náš stát od svého vzniku nikdy nikoho nenapadl ani neobsadil. Ani Německo. Ani Polsko. Kdybychom obsadili Polsko, tak kam bychom jezdili kupovat levné máslo?“ glosoval Eben.

„Lidský život tu má velikou cenu. Proto se nemlátíme ani mezi sebou. Protože je nás čím dál tím méně. A také tu máme strašně drahé právníky, takže se moc nesoudíme. Těch právníků je totiž ještě méně, protože musejí zastupovat většinu našich politiků,“ bavil Eben přítomné.

Novinář Tomáš Stejskal ve svém komentáři na serveru Aktuálně.cz pronesl, že tím Ebenovo vtipkování neskončilo. „Později ironicky – byť v rádoby laskavém duchu – požádal dámy, že až se budou tvořit fronty na toaletách, ony mohou směle vyrazit na ty pánské, neboť dnes má každý právo cítit se jako muž a nikdo proti tomu nemůže nic namítat,“ povšiml si s tím, že hovořil mimo jiné k prezidentem festivalu oceněné švédské herečce Alicii Vikanderové, „protagonistce ten večer promítaného historického dramatu Královnin gambit, jehož tématem jsou dějiny ovládané muži“.

Vtipem sršel i při loňském karlovarském filmovém festivalu, kde upozorňoval, že „povstali noví svazáci“, kteří bdí nad tím, aby i humor zůstával v korektních mezích.

Marek Eben to za své vtípky při moderování schytává poměrně pravidelně, a to přesto, že jej provází pověst slušňáka.

Například předloni se Marek Eben dopustil vtípku při vysílání pořadu StarDance na ČT – měl poznámku ke zpěvačce Tereze Černochové. „Musím říct, že Tereza Černochová je nepoučitelná. Účinkovala v dívčí kapele Black Milk, což by dneska bylo něco naprosto nepřípustného. Skupina Černé mléko se zpěvačkou Černochovou, absolutně nekorektní název. Ovšem jestli si Tereza myslí, že skupina Opičí byznys (Monkey Business – pozn. red.) se zpěvačkou Černochovou je korektnější, tak není,“ narážel Eben na to, že by některé citlivé jedince mohlo toto náhodné spojení opic a černochů urazit. Dodejme, že skupina Monkey Business měla mimo jiné i černošskou zpěvačku Tonyu Graves, která se soutěže StarDance zúčastnila v roce 2019.

Podle Ondřeje Dostála by Eben měl být příštím českým prezidentem. Už kvůli tomu, jak se staví k nekorektnímu humoru.

„Marek Eben v hotelu Thermal k filmu Žert: ‚Povstali noví svazáci‘. Aktuální i po roce. Sice víme, že Manipulátoři manipulovali, Sémantické vize hleděly po vzoru Koniáše do díry a z Trabanta upadl morální maják, ale další persistují. Marek Eben měl kandidovat na Hrad. Snad příště,“ napsal Dostál na twitteru.

Eben však dává minimálně od roku 2016 najevo, že na post hlavy státu kandidovat nehodlá. Kdyby se to mělo dělat dobře, tak by to musela být jedna velká oběť. Ten člověk by měl úplně potlačit své ego a být služebníkem národa. Já takové sklony k obětování nemám. A ti, co to dělají, už vůbec ne,“ nechal se slyšet v rozhovoru pro Český rozhlas ve zmíněném roce.

Tehdy navrhl na prezidenta politologa Petra Robejška.

„Petra Robejška. To je politolog, který má úžasný vhled do věcí, analytické myšlení, vládne jazykem, kterému všichni rozumí, vyjadřuje se krásně, mluví plynně pěti jazyky… A dobře vypadá, což taky není k zahození,“ řekl před sedmi lety Eben.

Letos se prezidentem stal generál ve výslužbě Petr Pavel, který pravděpodobně zůstane prezidentem příštích pět let, ne-li déle, pokud se rozhodne mandát obhajovat a obhájí ho.

