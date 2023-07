Marek Eben to opět schytal. Za vtip o genderu a pití v pytlíku

Během pátečního zahájení 57. ročníku karlovarského filmového festivalu vzbudil pozornost úvodní proslov moderátora Marka Ebena, jenž se rozhodl krátce představit Česko zahraničním hostům s nadsázkou a hovořil o českém pivu i české mírumilovné povaze, ale i drahých potravinách. „Plichta,“ hodnotí redaktor Aktuálně.cz zahájení festivalu a povšiml si také Ebenova rýpnutí do genderové ideologie. K hercům a herečkám tím byl podle něj vyslán signál, že již do Varů nemají jezdit.

Upozornil také na českou mírumilovnou povahu a pobavil se v té souvislosti, že pokud bychom napadli naše sousední země včetně Polska a obsadili je, neměli bychom pak kde nakupovat. „Náš stát od svého vzniku nikdy nikoho nenapadl ani neobsadil. Ani Německo. Ani Polsko. Kdybychom obsadili Polsko, tak kam bychom jezdili kupovat levné máslo,“ glosoval Eben.



Povzdychl si také, že už ani to české pivo ve skutečnosti není zcela české, ale vlastní je Číňané, Japonci či Belgičané, a opět se vrátil k naší mírumilovné povaze a zdůraznil, že má u nás velkou cenu lidský život. „Lidský život tu má velikou cenu. Proto se nemlátíme ani mezi sebou. Protože je nás čím dál tím méně. A také tu máme strašně drahé právníky, takže se moc nesoudíme. Těch právníků je totiž ještě méně, protože musejí zastupovat většinu našich politiků,“ bavil Eben přítomné.

Ne každého však uvedeným proslovem pobavil. Novinář Tomáš Stejskal ve svém komentáři na serveru Aktuálně.cz pronesl, že když vstupoval do velkého sálu hotelu Thermal, měl jej ovanout podivuhodný chlad, který prý nebyl pouze předzvěstí, že „přehlídku letos odstartuje působivá bruslařská lední revue“, ale šlo prý také „o závan zpoza opony“.



„Když dopadly poslední sněhové vločky a krasobruslařky zmizely z jeviště, publikum jako obvykle uvítal Marek Eben. Hned v úvodu pohovořil zejména k zahraničním hostům. A to už bylo působivé o poznání méně. Moderátor jim lehkým tónem sdělil, kde se nacházejí, a vtipkoval na téma, jak je Česko milá země, kde se neválčí a kde lze popíjet na ulici, zatímco jinde se alkoholický nápoj musí pokrytecky schovávat v pytlíku,“ zhodnotil úvodní Ebenova slova.



Povšiml si také, že tím Ebenovo vtipkování neskončilo. „Později ironicky – byť v rádoby laskavém duchu – požádal dámy, že až se budou tvořit fronty na toaletách, ony mohou směle vyrazit na ty pánské, neboť dnes má každý právo cítit se jako muž a nikdo proti tomu nemůže nic namítat,“ povšiml si s tím, že hovořil mimo jiné k prezidentem festivalu oceněné švédské herečce Alicii Vikanderové, „protagonistce ten večer promítaného historického dramatu Královnin gambit, jehož tématem jsou dějiny ovládané muži“.

Podle novináře tak zahájení karlovarského festivalu „dopadlo plichtou“. „Když po dřívější kritice výběru některých zahraničních hostů organizátoři opravdu přivezou skvělé herce a herečky, z oficiálních míst znějí vtípky, které jako by jim naznačovaly: sem už příště nejezděte, budou vám tu pod pláštíkem jemného humoru podsouvat, že jste dorazili do míst, kde se lidé cítí být pupkem světa a všemu, co překračuje jejich obzor, se dokážou jen smát,“ mínil ve svém komentáři Stejskal.

Marek Eben to za své vtípky při moderování schytává poměrně pravidelně, a to přesto, že jej provází pověst slušňáka.

Například předloni se Marek Eben dopustil vtípku při vysílání pořadu StarDance na ČT – měl poznámku ke zpěvačce Tereze Černochové. „Musím říct, že Tereza Černochová je nepoučitelná. Účinkovala v dívčí kapele Black Milk, což by dneska bylo něco naprosto nepřípustného. Skupina Černé mléko se zpěvačkou Černochovou, absolutně nekorektní název. Ovšem jestli si Tereza myslí, že skupina Opičí byznys (Monkey Business – pozn. red.) se zpěvačkou Černochovou je korektnější, tak není,“ narážel Eben na to, že by některé citlivé jedince mohlo toto náhodné spojení opic a černochů urazit. Dodejme, že skupina Monkey Business měla mimo jiné i černošskou zpěvačku Tonyu Graves, která se soutěže StarDance zúčastnila v roce 2019.

Na Ebenův vtip tehdy reagovala novinářka Michaela Černá, která píše pro českou odnož časopisu Forbes, například o „duhovém Legu“ nebo o „nebinárních emoji“. „Za ty rasistické vtípky, které každý týden nevinně trousí Marek Eben ve StarDance, by v Americe dostal na hodinu výpověď. Češi se popadají za břicho a tleskají ‚laskavému humoru‘,“ pustila se do moderátora.

Za ty rasistické vtípky, které každý týden nevinně trousí Marek Eben ve StarDance, by v Americe dostal na hodinu výpověď. Češi se popadají za břicho a tleskají „laskavému humoru“. — Michaela Černá (@MichaelaCerna) November 6, 2021

Pozdvižení pak vzbudil Marek Eben i vloni, když uváděl nově zrestaurovaný snímek Žert. Tehdy uvedl že „povstali noví svazáci“. Zatímco pro některé byla jeho slova zadostiučiněním, jiné Eben mírně řečeno popudil. Mezi ty druhé se řadí filmový recenzent Kamil Fila, který na Ebenův krátký proslov sepsal dlouhý komentář. V něm obvinil Ebena, že používá podpásovou techniku, totiž že druhé označí za svazáky. „Ve chvíli, kdy se začne tímto tónem mluvit o svazácích, soudruzích, totalitě a cenzuře, zužuje se pole svobodné diskuse. Ten, kdo první označí ‚ty druhé‘ za svazáky, se sám staví na tu ‚správnou stranu‘ a druhé jenom nechá, aby se ze sebe pokusili setřást obvinění, což se ale nikdy nemůže povést. Je to velmi podpásová technika,“ míní Fila a dodává, že ti, kdo se brání, jsou pak svazáci a potrefené husy.

I několik dnů po projevu moderátora a herce Marka Ebena na uvedení zrestaurované verze filmové adaptace románu Milana Kundery Žert pak nedávala jeho slova o „nových svazácích“ mnohým lidem spát. Přestože od mnohých osobností zaznívala Ebenovi podpora za to, že se veřejně nebál postavit proti politické korektnosti, sypaly se na oblíbeného moderátora i ostré výroky. Od novinářů a aktivistů zaznívalo, že je Eben „kok*t“, či padala slova o „mentální okupaci“.

