Martha Issová: Většina v ČR je líná, to vidím na volbách. Zeman a Babiš na nás prdí

Ještě předtím, než o demonstracích na Václavském náměstí mluvila herečka Aňa Geislerová, se na stejné téma v Rozhovoru X vyjadřovala taktéž herečka Martha Issová. Pochválila Mikuláše Mináře a řekla, že to, že není Milion chvilek politická strana, je právě výhoda. Babiš a Zeman podle ní neslouží všem lidem, jak by měli. „Oni nám dávaj každým svým vystoupením, každým svým krokem jenom najevo, že na nás prděj, že jim je to úplně u zadku, a že naopak dělaj schválnosti na truc téhleté části obyvatelstva,“ řekla. Zvolení Babiše je podle ní důkazem lenosti většiny české společnosti.

Issová na úvod řekla, že se necítí jako aktivistka, i přes často skloňované video „Přemluv bábu". „Já se určitě necítím jako aktivistka, já se cítím jako aktivní občanka tady tý země," říká herečka, která spolu s Aňou Geislerovou vystoupila před shromážděnými davy na Václavském náměstí. Vyslovila myšlenku, že velká část společnosti to nevidí ráda, když člověk vystoupí z čistě uměleckého prostoru, a když tak učiní, tak právě dostane nálepku aktivista.

Říká, že si kladla otázku, zda na Václavském náměstí vystoupit, zda to něčemu pomůže. „Já se necejtím erudovaná, abych se vyjadřovala odborně k politice. Ale vždycky si řeknu už dost, už to nech bejt, ať tam jdou zase jiný lidi, ať jsou aktivní, bude to mít i větší dopad, ale bohužel nebo bohudík mě něco dovede k tomu, že mi to natolik není lhostejný, že prostě dojdu k tomu, že je potřeba něco dělat.“ Prý ji k tomu vede situace v zemi, ve které žije, platí daně a vychovává děti, kterou má ráda a je její vlastí.

„Konkrétně tam na tu demonstraci mě přivedla situace, do které nás dostal především premiér Babiš, kterej je prostě trestně stíhanej premiér,“ řekla Issová a dodala, že Babiš jmenoval Marii Benešovou, která jeho stíhání v minulosti označila za ne úplně opodstatněné. „Tak to asi byl ten nejzávažnější důvod, bych řekla,“ tvrdila Issová. Nejvíc jí na situaci vadí, že Andrej Babiš plní své proklamované motto: „Řídit stát jako firmu“. Rozčiluje ji, že Andrej Babiš a Miloš Zeman zapomněli, že ti, kteří je nevolili, jsou také občané ČR. „Oni neřídí, oni nemají firmu, Česká republika není firma. Česká republika je prostě stát, to je země,“ konstatovala Issová a dodala, že dotyční byli zvoleni do funkcí, ve kterých by měli sloužit občanům země, a to i těm, kteří je nevolili. „Vlastně mi přijde, že se děje to, že oni nám dávaj každým svým vystoupením, každým svým krokem jenom najevo, že na nás prděj, že jim je to úplně u zadku, a že naopak dělaj schválnosti na truc téhleté části obyvatelstva, a to se mi prostě hluboce nelíbí,“ popsala Issová své důvody k odporu proti Babišovi. Podle ní je nejdůležitější dát na demonstracích najevo, že občanská společnost je aktivní. Politický boj v podání Andreje Babiše prý zašel za hranici toho, co je slušné, poctivé a pravdivé. Fotogalerie: - Bureši za katr

Hovořila o tom, jak byla česká společnost dlouho destruována a jak hodnoty, ve které věří, byly za druhé světové války a následně za komunismu pošlapávané. Léčba duše národa podle ní potrvá dlouho a společnost k ní potřebuje mnohem delší čas. „Věřím, že k tomu lidé nakonec dojdou, že je mnohem výhodnější a lepší chovat se k sobě slušně, mluvit pravdu a být čestný,“ prohlásila herečka.

Čestmír Strakatý jí předhodil citát z rozhovoru: „Ale ti jsou tady od toho, aby kultivovali, aby té většině, která je nízká a vyprahlá, přinášeli vyšší principy a lidem, kteří nenávidí a bojí se neznámého, říkali, že tolerance, láska, velkorysost a poznání je cesta.“ A ptal se, kdo je ta většina. Issová pravila, že to tak bylo vždycky, že většina je pohodlná, jde za tím, aby uspokojila své vlastní potřeby. „Aby do nich nikdo moc nezasahoval, aby po nich nikdo moc nechtěl,“ popsala to herečka. A elity, kterým není lhostejné, jak žijí, byly dle ní vždy v menšině, ale byla to podle jejího názoru vždy ta hybná část společnosti. Elity v Čechách prý zklamaly, ale potom, jak bylo Česko poničené, prý ani není možné očekávat nějaké zářné elity. Strakatý se zeptal, zda to nezní povýšeně. Issová řekla, že nad tím také přemýšlela, ale dodala, že není politička, takže si nemusí dávat tak pozor na jazyk. Psali jsme: Aňa Geislerová: Třeba půjdu do politiky. Je důležitý jezdit z Prahy, mluvit s těmahle lidma

„Samozřejmě, jestli to něčemu pomůže, nebo jestli to některý lidi ještě víc nenaštve, to se může stát. Ale je to můj názor. Já to takhle vidím. Já mám pocit, když vidím ty volební výsledky a vidím vlastně, co se děje, tak si říkám, že nemůže jít o nic jinýho než o to, že ty lidi maj pocit, že jim to přinese nějaký výhody, že tady dostanou jako přidáno,“ uvažovala Issová a jako příklad dala slevy na jízdném doprovázené škrty na sociální podpoře. Fotogalerie: - Bureš, pudeš!

Jde o obrovské částky, o kterých se prý nemluví. „Já si říkám, že kdyby ty lidi se víc o to zajímali, tak by ty volební výsledky musely bejt jiný. Že to musí být výsledek určitý letargie. Já nikoho neposuzuju, já jako neříkám, že lidi jsou hloupí nebo debilní, jenom když vidím reálně tu situaci, ve který jsme a ve který jsme díky demokratickým volbám, díky volbě té společnosti, tak si říkám, že ta společnost musí být nějakým způsobem líná, pokud si to nedává do souvislostí, ta většina,“ vysvětlila svůj náhled na problém české společnosti.

Nicméně vyloučila, že by natočila další video ve stylu „Přemluv bábu“. Prý když ti samí dělají totéž, tak už jejich sdělení ztrácí hlas, protože jsou zaškatulkovaní. Pochválila Mikuláše Mináře za založení Milionu chvilek pro demokracii. Argument, že si mají dotyční založit stranu, považuje za směšný, protože na Milionu chvilek je dobré to, že se nejedná o stranu, ale o aktivní občanskou společnost mladých vzdělaných lidí.

Psali jsme: ,,Klus a Pazderková nezahrajou... Babiš si rve žíly," říká režisér Adamec. Když došlo na jiné umělce, byl velmi stručný „Na zvracení. Vždyť se tu 30 let kradlo!" Luzar z KSČM o Milionu chvilek a o Kalouskovi Milion chvilek: Lživé počty demonstrantů. Nějaký zrzavý mladík. A kdo je tamten? píší zkušení novináři

