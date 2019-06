Marx? Pche, jsou dál, už vyvlastňují byty a domy. Šichtařová o levicové katastrofě v Německu

Ekonomka Markéta Šichtařová, která nedávno porodila šesté dítě, má obavy, zda její potomci budou žít ve svobodných poměrech. Zatímco v 90. letech se zdálo, že svoboda, která nám spadla na konci roku 1989 do klína, už nám zůstane, teď se ukazuje, že o ni můžeme zase rychle přijít. Stačí se podívat do Německa. Tam už se zase odhalují sochy Karla Marxe.

„Aniž by to některý z našich současných politiků hlasitě odsoudil, můžeme v Německu v přímém přenosu pozorovat příchod levicové katastrofy. Nejprve se začaly odhalovat sochy Karla Marxe, jako by bylo za co si téhle veskrze odpudivé persony vážit. A teď zase Němci přišli s tím, že začnou lidem vyvlastňovat jejich byty a domy,“ napsala Šichtařová na blogu iDNES.cz.

„Třicet let po pádu východoevropského socialismu jsou vlastnická práva znovu pošlapávána a my mlčíme podobně, jako když přicházel k moci Hitler. Snad v naději jako tehdy, že se nás to netýká. Tehdy ale bylo Německo od nás dost politicky „odděleno“, a přece se nás to týkalo zatraceně. Dneska jsme propojeni Evropskou unií a mnozí volají po ještě mnohem větší integraci. Vývoj nabral na obrátkách, když v dubnu protestovaly tisíce Němců proti soukromým majitelům bytů a požadovaly kvůli vysokému nájemnému jejich vyvlastnění. Opravdu těch lidí nebylo málo. Dosud prý aktivisté už posbírali 80 tisíc podpisů a chtějí o vyvlastnění referendum. Neboli zase chce chudší většina okrást menšinu,“ pokračovala dáma.

Uznala, že nájmy bytů v Německu rostou, jenže podle ní nerostou, protože by byl kapitalismus ošklivý, ale proto, že přichází se sociálně-inženýrskými návrhy, které mění situaci na trhu. Německé banky udržují úroky velmi nízko, dokonce v záporné rovině, což nabádá k nakupování nemovitostí. A k tomu do Německa přišlo v posledních pár letech víc než milion migrantů, kteří shání bydlení, což nájmy žene vzhůru.

A situaci podle Šichtařové ještě zhoršila německá kancléřka Angela Merkelová, která prohlásila, že potřebujeme v Německu investory, kteří ctí celospolečenského ducha. Šichtařová v tom cítí odkazy ke kolektivismu, kterého jsme se v Československu v roce 1989 zbavili. Ekonomka prý přitom tuší, kde má uvažování Merkelové své kořeny.

„Wikipedie říká, že začátkem sedmdesátých let vstoupila Merkelová do východoněmeckého Svazu svobodné mládeže (Freie Deutsche Jugend, FDJ), který byl pod kontrolou vládnoucí Sjednocené socialistické strany Německa (SED), vyznávající komunistickou ideologii. Tím se to jaksi vysvětluje. Nejspíš jednou svazačka, navždy svazačka. Paní kancléřko: Investoři neinvestují kvůli duchu, už vůbec ne kolektivnímu, ale kvůli zisku. Když jim vezmete motivaci ziskem, už to bude socialismus, neboli přestane to fungovat,“ vzkázala do Berlína Šichtařová.

Pokud se někdo bude snažit regulovat ceny nájmů, investoři prý nebudou motivovaní k tomu stavět nové domy, což stávající problémy s bydlením rozhodně nevyřeší. Dojde prý spíš k tomu, že politici nařídí lidem s většími byty, aby k sobě někoho nastěhovali. Šichtařová varovala, že nemusí trvat dlouho a majitelé bytů si vyslouží nálepku zlých kulaků.

„Zdá se vám to přitažené za vlasy? A zpráva, že v Berlíně vyvlastnili první dům kvůli tomu, že ho majitel nerekonstruoval, se vám nezdá za vlasy přitažená? Město chátrající dům opraví a peníze následně bude chtít po majiteli. Pokud by nezaplatil, o dům přijde a nebydlící se dostanou k bydlení. Progresivní levici se to zdá logické. Mně se z toho obrací žaludek,“ rozzlobila se ekonomka.

