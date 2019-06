Masakr u Soukupa. V ČT už jedou několik dní, co jsem zač. Ale mě se neptají, stěžoval si Semín. Ukázal „pravou tvář kavárny“ a připomněl zmláceného Jakla

„Všechno to začalo demonstrací na Václaváku, kdy pan (Mikuláš) Minář na mou adresu použil takové zvláštní slovo: konspirátor,“ odpověděl Michal Semín na otázku, jestli to, co se kolem jeho osoby nyní děje, vnímá ze strany médií jako lynč. „Jako kdybych to byl já, kdo konspiruje, kdo se tu domlouvá na nějakých velkých společenských událostech v této zemi,“ reagoval Semín na útoky ze strany organizátora demonstrací.

„Minář byl vlastně i první, kdo upozornil na to, že mám být zvolen do Rady ČTK. Je to určitě tím, že jsem byl nominován SPD,“ řekl Semín a jako další možný důvod, proč nyní jeho osoba vzbuzuje tolik pozornosti, uvedl, že přes třicet let zaujímá kritické postoje vůči mainstreamu. „Mohou za to nejspíše mé veřejné, publikované názory,“ zhodnotil Semín.

„Tyto dva důvody jsou dostatečné pro to, aby na mou osobu vznikla diskvalifikační a likvidační nálepka, která už si žije vlastním životem,“ doplnil Semín, který se překvapivě stal rozbuškou ve vládě. Jelikož vládní ČSSD uvedla, že pokud se Semín dostane do Rady ČTK, tak by nemělo smysl pokračovat ve vládní spolupráci.

Soukupa proto zajímalo, zda ze Semínova pohledu je hnutí SPD Tomia Okamury nedemokratické. „Z mého pohledu určitě ne. Tady jde o to, že veřejnoprávní média zmonopolizovala jeden názorový proud a udělají vše pro to, aby se tam neocitl nějaký jiný hlas,“ myslí si Semín a zdůraznil, že z jeho strany by však vůbec nešlo o ohrožení plurality, naopak by pluralitu mohl v Radě ČTK reprezentovat.

Semín je veřejně činný a publikuje minimálně posledních třicet let, útokům prý čelil už před rokem 1989. „Byl jsem vyloučen z Univerzity Karlovy za svou účast v Hnutí za občanskou svobodu, byl jsem poslední vyloučený student v této zemi. I tehdy jsem šel proti mainstreamu. Pikantní je na tom to, že státní bezpečnost mě tehdy vyslýchala a odůvodňovala to tím, že rozvracím socialismus. A také to byl opravdu můj úmysl, bylo to na férovku.. Když si ale o sobě dnes čtu to, co jsem a jaké mám názory, tak se v tom vůbec nepoznávám,“ zdůraznil Semín.

I jeho přátelé se prý podivují, že je mu vytvořena umělá nálepka, že je antisemita. „Jediný, co já teď sleduji, je spíše antisemínismus. O mně říct, že jsem antisemita, je nehorázná pomluva,“ sdělil Semín, který se prý nikdy nedopustil žádného antisemitského výroku. „Já zásadně hodnotím lidi podle jejich skutků, ne podle etnické příslušnosti. Naopak jsem napsal mnoho textů, které něco takového popírají,“ připomněl.

„Ale poslankyně Olga Richterová (Piráti) mě v debatě na plénu takto označila, odvolala se na citaci článku, který jsem nenapsal. Novináři to pasivně jeden od druhého teď opisují. Proti tomu já nemám možnost se bránit,“ poznamenal novinář s tím, že jeho názor prostě není tím, co se vyžaduje, aby člověk mohl působit ve veřejné sféře.

Zároveň dodal, že je v dnešní době téměř nemožné vyjádřit svůj vlastní názor a debatovat. „Česká televize o mně často ve svých pořadech mluví, ale nikdy mi nezavolali a nezeptali se na mé vyjádření,“ svěřil se.

Takový mediální lynč může podle Semína poškodit nejen jeho práci, ale není daleko od toho, aby následovalo fyzické napadení. „Stoprocentně to tak je, takové případy už tu jsou, pokud jde třeba o fyzické napadení Ladislava Jakla za to, že také kandidoval za SPD, on také vždy bojoval za svobodu. I já chci, aby se lidé mohli svobodně vyjadřovat,“ uvedl Semín, kterému přátelé také už prý radí, ať se raději více rozhlíží kolem sebe.

„Mé starší děti se dnes musí poprat na škole s tím, že mají tátu extremistu a antisemitu, jejich spolužáci a učitelé se jich na to ptají. Této situaci se nedá dobře čelit, jedině to ignorovat. Ten tlak je obrovský. V dnešní době je ale téměř nemožné vyjádřit svůj vlastní názor a debatovat,“ uvedl Semín. „Dnešní režim má také totalitní ambice, ale daleko sofistikovanější a propracovanější,“ myslí si kandidát do Rady ČTK.

Pustil se do kritiky veřejnoprávní televize. „V České televizi to teď jede několik dní, každý večer v Událostech, komentářích o mně mluví třeba půl hodiny. Že by mi ale třeba zavolali a zeptali se, co si o tom myslím, a pozvali mě do debaty? Vyloučeno,“ kroutil nevěřícně hlavou nad přístupem veřejnoprávní televize Semín a poznamenal, že v Česku žádná veřejnoprávní média v podstatě nejsou.

Soukupa se pak zeptal, jestli do pořadu zval také Mikuláše Mináře, ten odvětil, že ano, ale on pozvání odmítl. „Tak on vyzývá k debatě premiéra Babiše, zesměšňuje ho za to, že se s ním nesejde, ale odmítne vaše pozvání,“ nechápal novinář.

Znovu se dotkli demonstrace na Václavském náměstí proti Andreji Babišovi a Marii Benešové, kde se skloňovalo Semínovo jméno. „Víte, když bučí Václavák na moje jméno, tak asi jen osm lidí z těch osmdesáti tisíc asi četlo moje texty. Ale protože mě teď demonstrující kádrují, tak se prostě stádovitě bučí,“ všímá si Semín a dodává, že fakt, že se někdo jako on uchází o místo ve veřejné správě, je nepřípustné.

„Kavárna je úplně vycukaná z té představy, že by tam mohl být někdo jiný, než jen z toho hlavního názorového proudu, bez ohledu na to, jestli něco můžete ovlivnit, nebo ne,“ zopakoval důvod, proč je vnímán jako problém.

„Já jsem také nic nenamítal, když poslanci zvolili Michaelu Marksovou Tominovou (zvolena za ČSSD), která pro mě reprezentuje extrémní levicové postoje. V mnoha otázkách můžeme ale tvořit protipól, ale ani na chvíli by mě nenapadlo zpochybňovat oprávněnost jejího zvolení z názorových pozic,“ zamračil se Semín, který se, pokud by byl zvolen, velmi těšil na názorovou debatu a konfrontaci.

„To tedy v Radě ČTK všichni stále jenom souhlasí a nediskutují?“ zajímal se Soukup. „Jasně. Tak to přesně je, všichni tam mají být jednoho názoru. Totéž v ostatních radách. Já nejsem první, dostal jsem se do toho shodou okolností a vybičovanou atmosférou,“ uvedl Semín a připomněl jiné mini lynče. „Připomenu Petra Žantovského, Tomáše Kňourka či Ladislava Jakla,“ doplnil Semín.

„Já přitom vyrůstal v pluralitním prostředí, které je zdravé. Debaty mám rád a nevyhýbám se jim. Bohužel k nim dnes nemám být ze strany mainstreamu připuštěn,“ pravil Semín. Je to podle něj ale dobré ponaučení pro ty, co média konzumují. „Jakmile někdo zažije podobný lynč jako teď já, je dobrý udělat si odstup, i v případě, když se utočí na Zemana, Babiše nebo Kalouska, to je jedno koho, a říct si, v čím zájmu se tady ta kampaň vede,“ upozornil Semín.

I přes všechny nepříjemnosti s tím spojené to považuje za užitečné, jelikož je možné na tomto lynči také demonstrovat pravou tvář kavárny, která stále mluví o tom, jak je humanistická a jak chce stavět mosty a je tolerantní k menšinám. „Jestli je tolerantní k menšinám, měla by být tolerantní i ke mně, když zastupuji menšinový názorový proud,“ dodal Semín. „Andrej Babiš mě také vůbec nezná, a na poslaneckém klubu ANO říká, ať mě nevolí, ale přesto se s ním objevím jako nepřítel demokracie na demonstraci,“ poukázal Semín na závěr, o jaké absurdní divadlo se jedná.

autor: nab