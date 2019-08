Matteo Salvini chce předčasné volby. Tak se podívejte, co předvedl v italském parlamentu

Italský ministr vnitra Matteo Salvini (Liga) věří, že by mohl vyhrát další volby, pokud by se konaly předčasně. Proto se pokusil o vyslovení nedůvěry vládě, ve které je ministrem vnitra, a dovézt Italy k volebním urnám. Prozatím však neuspěl, takže se dál věnuje práci ministra vnitra a to i na půdě italského senátu, kde se pustil do křížku s italskými sociálními demokraty.

„Tak nechápu, když díky slovům senátora (Mattea) Renziho jste už vyhráli, všechno to rozrušení, tuto nervozitu a nevychovanost. Poslouchejte 2 minuty, 2 minuty trpělivosti, 2 minuty trpělivosti a to je všechno. Trochu závidím zde přítomným senátorům jejich opálení,“ trefoval se do svých kolegů, politiků. Na oplátku slyšel hluk z řad opoziční Demokratické strany, jak se v Itálii jmenuje tamní sociální demokracie. Dodejme, že Renzi býval premiérem Itálie, než fatálně prohrál v posledních volbách.

„Mohu? Alespoň dalších 10 sekund mám k dispozici... Italové chtějí mít jistoty. A co je krásnější, demokratičtější, transparentnější, lineárnější, důstojnější, než dát slovo lidu... Dát slovo lidu? Co je krásnější? Já nerozumím tomuto strachu, tomuto teroru, tomuto zoufalství... Chápu ho u strany senátora Renziho, to je pochopitelné. Kdybych byl na jeho místě, třásl bych se stejně, protože s katastrofami, co udělal, si je vědom toho, že ho Italové určitě pošlou domů. Takže než bych se vzdal křesla, budu v něm přilepený 24 hodin denně. Pochopitelně. Lidi, to chápu,“ tepal senátory.

Poté jim sdělil, že bude prosazovat snížení počtu italských zákonodárců z 950 na 605, tedy snížení počtu senátorů o 345 žen a mužů. Poté podle Salviniho znovu nastane čas předložit otázku uspořádání předčasných voleb. Salvini trval na to, že jsou předčasné volby tím nejlepším řešením. Hodlá toto řešení prosazovat i navzdory tomu, že kvůli svému plánu čelí urážkám. Uznává totiž, že Itálie je demokratickou zemí, a pokud chce někdo urážet jeho samého, může, od plánu na uspořádání předčasných voleb to prý však Salviniho neodradí.

„Nejsem dokonalý člověk, naopak, v životě dělám každý den hodně chyb, ale snažím se je dělat v dobré víře, a když si jich všimnu, omluvím se za ně,“ vysvětloval senátorům Salvini. Jedné věci se prý ale nikdy nebál. Nebál se hlasu voličů, kteří promluví ve volbách. Pokud by se stalo, že by Italové dali znovu důvěru Renzimu, Salvini by to prý respektoval. Ale podle svých vlastních slov pochybuje, že se to stane. Italové totiž už měli možnost zakusit Renziho politické recepty a Salvini pochybuje, že by jim Italové dali přednost před tím, co jim nabízí Salvini.

Pokud se italská Demokratická strana nechce postavit čelem k voličům ve volbách, znamená to podle Salviniho, že se jich bojí. „Pokud se bojíš jít před voliče, znamená to, že máš špatné svědomí a znamená to, že se bojíš, že nebudeš znovu zvolen,“ obracel se k senátorům z opozičních lavic Salvini.

Kolegy z koaličního vládního hnutí Pěti hvězd požádal, aby společnými silami zeštíhlili počet poslanců z 950 na 605, a potom společně vyrazily k předčasným volbám. Liga je prý připravena k nim nakráčet s hlavou vysoko vztyčenou. Otázka je, zda jsou k témuž připraveni i ostatní.

A jak již bylo řečeno, Salvini se svým plánem nakonec neuspěl.

autor: mp