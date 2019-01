Mayová drtivě prohrála. Její dohodu o Brexitu poslanci jasně odmítli. A internet už praská ve švech

Britští zákonodárci v úterý odmítli dohodu o vystoupení země z Evropské unie, kterou v Bruselu vyjednala premiérka Theresa Mayová. Nyní vláda musí do pondělí přijít s alternativním plánem. Do Brexitu zbývá třiasedmdesát dní.

Proti návrhu hlasovalo 432 poslanců, pro 202 zákonodárců. Jelikož Mayová na jednání opět odmítla možnost vypsání druhého referenda, alternativami jsou nyní odložení Brexitu, předčasné volby, druhé referendum o vystoupení, hlasování o nedůvěře vládě, ale i neřízený Brexit bez dohody. Mayová po porážce uvedla, že je třeba potvrdit, že vláda má důvěru sněmovny. Strategií vlády prý není čekat na konec března, nejlepší cestou dopředu je dohoda s EU.

V případě, že k takzvanému tvrdému Brexitu, tedy odchodu Spojeného království bez dohody po uplynutí dvouleté lhůty stanovené Lisabonskou smlouvou 29. března dojde, bude to znamenat, že ze dne na den přestanou platit všechny dohody. Na hranicích by pak znovu začala platit cla a přísnější kontroly, což by představovalo ekonomickou i dopravní katastrofu.

O vládním usnesení k brexitové dohodě hlasovali britští poslanci bez jakýchkoli pozměňovacích návrhů. Nakonec se ze čtyř, které plénu v dolní komoře parlamentu předložil její předseda John Bercow, hlasovalo o jediném. Ten byl však jasně odmítnut.

Lídr labouristů Corbyn prohlásil, že současná dohoda o odchodu z Evropské unie je naopak špatná pro britské hospodářství, demokracii a pro zemi jako takovou. Corbyn doufá, že země přistoupí k předčasným volbám. Po krachu při hlasování Corbyn promptně zmínil hlasování o vyslovení nedůvěře vládě Mayové.

Corbyn zdůraznil, že je potřeba, aby poslanci mohli debatovat o všech alternativách a vyjádřit se k nim prostřednictvím hlasování. Představitelům EU vzkázal, že by neměli odmítat návrat k vyjednávání.

Na britské hlasování reagoval na Twitteru předseda Evropské rady Donald Tusk otázkou: Pokud dohoda není možná a nikdo nechce odchod bez dohody, tak kdo bude mít konečně odvahu říci, jaké je jediné pozitivní řešení?

Odmítnutí dohody o Brexitu v britské sněmovně podle vyjádření předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera zvýšilo riziko odchodu Británie z EU bez společného ujednání. Na Twitteru uvedl, že Unie výsledku lituje a vybízí britskou stranu, aby co nejdříve vyjasnila své úmysly.

Bývalý vůdce Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP) a eurosposlanec Nigel Farage výsledek hlasování označil za katastrofální selhání vedení Mayové. Pokud má podle něj britská premiérka nějaký smysl pro čest, rezignuje.

Podle europoslankyně Olgy Sehnalové (ČSSD) je přirozené, že to, že skončilo hlasování v britské Dolní sněmovně přesvědčivým výsledkem proti dojednané dohodě o vystoupení z EU, bude znamenat také otřes na britské politické scéně a hlasování o důvěře vládě premiérky Mayové bude v současné situaci velmi složité ustát.

Sehnalová také na Twitteru uvedla, že by si osobně přála, aby politická reprezentace našla odvahu nechat občany hlasovat nejen o záměru vystoupit z EU, ale i o podmínkách, za kterých k tomu může dojít. V referendu o Brexitu prý zvítězila kampaň založená na sentimentu a lži.

Následně doplnila, že jeho strůjci ale žádný další seriózní plán neměli. O to je podle jejích slov celá britská krize spojená s Brexitem smutnější a podivnější podívanou. V této hře prohrávají všichni, dodala Sehnalová.

Novinář Týdeníku Respekt Ondřej Kundra reagoval se slovy, že na začátku dnešního rozvalu Spojeného království bylo přání jednoho chlápka o pár let déle zůstat premiérem. „Nezůstal a uvolnil přitom síly, které jsou zcela destrukční. Skvělý výkon,“ napsal ve svém tweetu.

Pojďme zkusit společně – všechny členské státy, unijní instituce a občané Velké Británie – odvrátit tvrdý Brexit, vyzývá nyní europoslanec hnutí STAN Stanislav Polčák, podle kterého nyní mají společný cíl.

Dopady tvrdého Brexitu by podle jeho názoru byly zásadní pro všechny, českou ekonomiku, zaměstnanost a naše občany pracující či studující v UK nevyjímaje.

Komentátor serveru Seznam Zprávy Jindřich Šídlo ve své reakci na rozhodnutí britské Dolní sněmovny v dlouho očekávaném hlasování o osudu dohody o Brexitu ironicky poznamenal, že jinak je ten Brexit zjevně úplně banální operace.

Podle místopředsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky jsou v Británii v posledních letech samí politici, ale žádný státník. Doplnil, že by jej teď zajímalo, co si asi teď myslí bývalý britský ministerský předseda David Cameron. Poté hlasování okomentoval ještě ve dvou dalších tweetech.

To, že Britové odmítli dohodu o Brexitu, František Matějka, předseda Strany nezávislosti České republiky, hodnotí jako skvělou zprávu pro demokracii. Drží prý Britům palce, aby ten tlak vydrželi a odešli z EU bez jakékoli dohody. „Těším se na to, až odejde i Česká republika,“ doplnil.

Nejistota způsobená referendem o Brexitu a následnou nejednotou britské politiky bude bohužel pokračovat i po dnešním hlasování britského parlamentu, míní předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil. Klíčové teď podle něj bude zabránit odchodu Velké Británie z EU bez dohody, protože by to poškodilo nejenom Británii, ale i zájmy ČR.

To, že premiérka Mayová nakonec prohrála, není žádným překvapením pro poslankyni Evropského parlamentu za KDU-ČSL Michaelu Šojdrovou. Zdrůraznila také, že odchod bez dohody je nejhorší možnou variantou pro všechny. „Brexit si nepřeji, ale pokud k němu má dojít, tak s dohodou,“ napsala s tím, že Británie asi potřebuje ještě více času.

Někdejší tajemník pro evropské záležitosti ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD) Tomáš Prouza pro Český rozhlas uvedl, že prohra o 230 hlasů je brutální a naznačuje, že premiérka Mayová nemá šanci prosadit ani žádnou upravenou dohodu. „Myslím, že jediné řešení je, aby britská vláda požádala EU o odklad Brexitu, a získala tak další čas,“ řekl a doplnil, že prostor prodlužovat je, ale nejvýš do léta.



autor: nab