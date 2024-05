Měl ten hokej cenu, když tam nebyli Rusové? Vyoral dal odpověď

reklama

Slovenské osobnosti spolu s českými posílají vzkaz formou petice Kellnerovým, protože ti vlastní televizní stanici Markíza, kde má údajně docházet k normalizaci a „orbánizaci“. Kam se podělo jindy tak vychvalované „soukromá společnost, může si dělat, co chce“?

Jakmile posílá jakýkoliv vzkaz větší množství takzvaných osobností, je třeba zbystřit. Zejména pokud jde o obec kvazi uměleckou, neb ta vykazuje silné známky sektářství a uzavření ve vždy prorežimně laděné bublině. Nevím, zda je to tento případ. Často když se něco takového děje, tak pravdě je blíže přesný opak toho, na co tato skupina lidí upozorňuje. Jinak co se oněch soukromých společností a tak dále týká, tak je to podobně jako s naší takzvanou demokracií, ve které máte právo na svůj názor, ale běda, jak je jiný než ten náš. Zajímavé že ony osobnosti vidí normalizaci a „orbánizaci“ na Slovensku, ale bruselské politbyro, které normalizuje, nařizuje, vydírá, korumpuje, dotuje a sdírá ve prospěch svého úřednického aparátu běžné občany členských zemí z kůže, je nechává ledově klidným. Ba naopak ještě skoro zpívají častušky a křičí kupředu levá.

Piráti v rámci spotu do eurovoleb vykradli Jiřímu Strachovi jeho Anděla Páně. Zejména ministr zahraničí Lipavský se vyjímal v bílé říze. Neměl by zejména ministr zahraničí myslet aspoň trošku na svou důstojnost?

V normálním světě samozřejmě měl. A nejen ministr zahraničí. Ovšem v současné pokřivené době – pokřivené charaktery nikoliv dobou samou – se zřejmě není co divit. A parazitování či vykrádání kde čeho je už myslím takovým evergreenem.

Ostudu také udělal Alexandr Vondra, který se na mistrovství v hokeji fotil s vlajkou, na které bylo lepenkou doplněn nápis Brusel. Čímž dokázal popudit v podstatě všechny. Co říkáte na Vondrovo extempore?

Jenom to zcela přesně koresponduje se vším, co Vondra představuje a reprezentuje. A to prakticky od začátku svého politického angažování toho času i coby ze zahraničí člen štědře financované úzké skupiny prominentních disidentů omotaných kolem Havla. Ne podle slov, ale podle činů poznáte je. Sic se Vondra prezentuje jako konzervativec, pomalu jako rocker, který dokáže jít proti proudu, tak je to jen další z mrtvých, respektive zaplacených ryb, které s proudem plavou.

Když jsme u toho, co říkáte na parazitování na hokeji z řad politiků, kteří se na něm fotili ostošest?

V drtivé většině pozérství, papalášství, pokrytectví a falešná lidovost. Snaha přiživit se na tom, co je většině občanů České republiky velmi blízké. A je jedno, zda jde o politiky vládní – které jsme teda viděli především – nebo nevládní. Předpokládám, že kdyby nebylo kamer, objektivů a sociálních sítí a kdyby si měli ono pozérství hradit ze svého, nebyl by tam skoro nikdo z nich.

Jak se stavíte k argumentu, že titul umenšuje nepřítomnost ruského týmu na mistrovství?

V Poslanecké sněmovně byl nalezen kokain. Jste překvapen nebo to je tajemství tak veřejné, že je div, že z toho někdo dělá zprávu?

Div, že z toho někdo dělá zprávu, to není a informovat by se o tom mělo naopak o to více. Div to je, pokud se ale někdo diví. Vzhledem k výkonům, nebo spíše nevýkonům, komplexům a absenci páteří oné bohužel valné většiny současných politruků lpících na funkcích přece nemůže být překvapením, že ve sněmovně občas sněží i mimo lyžařskou sezónu.

