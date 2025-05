Měla by naše rozvědka taky označit extremisty? Zdechovský nechal hlasovat

Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský se nikdy netajil tím, že hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) či uskupení STAČILO! hodnotí velmi kriticky a vnímá je jako hrozbu pro českou demokracii.

Před měsícem uhodil na nově vzniklou koalici SPD, Svobodných, Trikolory a hnutí PRO, která zdůrazňuje, že oficiálně koalicí není, nýbrž že jen ostatní tří subjekty nabídly své zástupce na kandidátku SPD.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA KDU-ČSL

Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Obáváte se násilností během letošní volební kampaně? Obávám se 84% Neobávám se 11% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 5267 lidí

Teď se Zdechovský na sociální síti X zeptal, zda není na čase označit SPD a STAČILO za extremistické, jak se to přihodilo i AfD.

„Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV), tedy civilní kontrarozvědka, označil politickou stranu Alternativa pro Německo (AfD) za prokazatelně pravicově extremistickou. A co u nás BIS udělat taktéž u SPD nebo Stačilo?!“ sugeruje Zdechovský.

Přidal anketu, v níž se zeptal lidí, zda obě zmíněná politická uskupení považují za extremistická. Nadpoloviční většina respondentů Zdechovskému sdělila, že nikoli.

Vlastimil Veselý ze Společnosti pro obranu svobody projevu přesto bije na poplach.

„Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) vyzývá tajné služby k zákazu dvou konkurenčních politických uskupení. Média by mohla zjistit, zda je to názor celého vedení strany nebo koalice SPOLU. Myslím, že by to byl slušný skandál pro celou Evropu,“ poznamenal Veselý.