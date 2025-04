Meloniová poletí do Washingtonu jednat s Trumpem. Francouzi se bojí, že „naruší jednotu“

Prezident Donald Trump 2. dubna oznámil uvalení 20% recipročního cla na veškerý dovoz z Evropské unie do Spojených států amerických. Evropská unie navíc čelí 25% clům na ocel, hliník a automobily. Právě o výši cel pojede do Washingtonu 17. dubna vyjednávat italská premiérka Georgia Meloniová.

Meloniová podporuje návrh Evropské komise na dohodu o clech „nula za nulu“, aby se zabránilo obchodní válce a kritizovala Trumpovu protekcionistickou politiku. „Myslím, že (cla) jsou ze strany Trumpovy administrativy naprosto špatným rozhodnutím. Ekonomiky západních zemí jsou silně propojené. Taková tvrdá protekcionistická politika nakonec poškodí Evropu stejně jako USA,“ uvedla italská premiérka Meloniová.

Podle agentury Reuters je však Meloniová pod tlakem, aby bránila italský průmysl, který je výrazně zaměřen právě na dovoz do Spojených států. V minulém roce dosáhl obchodního přebytku ve výši 40 miliard eur a jedná se dle všeho o třetí největší přebytek v Evropské unii hned po Německu a Irsku.

V souvislosti s její cestou do Washingtonu vyjádřil znepokojení francouzský ministr průmyslu Marc Ferracci. Podle serveru Politico má obavy hlavně z bilaterálních rozhovorů, které by dle jeho názoru mohly narušit jednotu Evropské unie. „Musíme být jednotní, protože Evropa je silná, pokud je jednotná,“ zdůraznil Ferracci s upozorněním, že návštěva Meloniové v Bílém domě by mohla přispět k Trumpově taktice zaměřené na rozdělení Evropy.

I francouzský ministr pro Evropu, Benjamin Haddad, je toho názoru, že Evropa je silnější, když je jednotná, a ne když jednotlivé členské státy jednají rozděleně. „Když jedete do Spojených států roztroušeni a rozděleni, myslíte si, že jste silnější, než když jedete celá sedmadvacítka se 450 miliony lidí?“ zeptal se francouzský ministr.

Proti nedůvěře ze strany Francie se vymezil italský ministr pro Evropu Tommaso Foti. Francii obvinil z pokrytectví. „Chtěl bych položit otázku našim francouzským přátelům, kteří jsou tak znepokojeni setkáním Meloniová-Trump: Jak to, že když jede prezident Macron do Washingtonu, je všechno v pořádku, ale když jede Meloniová, v pořádku to není?“ nechápe italský ministr. „Respekt a ohleduplnost, drazí francouzští přátelé. Neexistují národy A a B,“ upozornil Francii, cituje Fotiho slova italský deník Il Fatto Quotidiano.

Podobně se vyjádřil i místopředseda italské vlády a ministr zahraničí Antonio Tajani. „Zřejmě nepochopili ducha této mise, Evropská unie je docela ráda, že Itálie jede a mluví na podporu evropských postojů. Zdá se mi, že Francie absolvovala mnoho misí. My jsme Itálie a pracujeme v zájmu Evropské unie,“ prohlásil.

