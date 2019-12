Merkelová? Vzpomínka, co o ní řekl Klaus. A pravda o Babišovi, říká zkušený pozorovatel

Kroupa soudí, že Babiš jak audit, tak obnovení stíhání ustojí, protože má mocné zastánce. „Pan prezident mu slíbil abolici v případě, že je stíhání obnoveno. Pan prezident se svými sliby pracuje tvůrčím způsobem, takže ruku do ohně za žádný jeho slib dát nemohu. A pokud se týče té Evropské unie, tam to neodskáče pan Babiš, tam to odskáče Česká republika. To znamená bude vracet Česká republika a bude-li premiérem pan Babiš i nadále, jistě se postará i o to, aby Agrofert nemusel vracet dotace. To je jeho Agrofert.“ Kroupa dodal, že podpora velkých zemědělských firem je i v programu vlády, což je podle něj bizarní. „Ono je to vlastně součást politiky ČR, kterou si prosadil pan Babiš.“ Anketa Stíhání Babiše obnoveno. Co by mělo nastat? Nic. Ať Babiš vytrvá! 92% Ať Babiš přenechá místo někomu z ANO 3% Ať jsou nové volby 5% hlasovalo: 19958 lidí

Voliči a podporovatelé premiéra už si prý zvykli, že jít do politiky pro zajištění dotací pro svou vlastní firmu je normální. „Dokud tito lidé ho budou podporovat, tak pan Babiš může ve své funkci pokračovat,“ dodal. Marketingovým expertům ANO se podle Kroupy povedlo přesvědčit voliče, že kritické výhrady na adresu Andreje Babiše jsou pouze součástí kampaně proti Babišovi a Babišovi odpůrci si nyní získali i Brusel. Připustil ovšem, že výtka „Koho, když ne Babiše?“ je legitimní, protože podle něj je věrohodných osobností, které demokratický blok proti premiérovi postavil, málo. „Hlavně voliči si žádného z nich nedokáží představit jako toho politického vůdce, který by dokázal Českou republiku vést nějakým rozumným směrem.“

Kroupa mínil, že co se týče vyšetřování Čapího hnízda, tak st. zástupce Šaroch shledal, že s Babišem nehnuly dvě stě a více tisícové davy na Letné, Babiš prý zastrašuje ty, kdo se na vyšetřování podílí, a tak zvolil cestu nejmenšího odporu a vyšetřování „zapíchl“, aby o něm rozhodli jiní. Nazval to alibistickou strategií lidí, kteří jsou buď vystrašení nebo chtějí dělat další kariéru. Zrušení stíhání je prý dvakrát nevěrohodné, protože jednak byl Šaroch údajně pod tlakem a také proto, že zpráva OLAFu (Evropského úřadu pro boj proti podvodům) konstatuje, že podvod se stal. Podle Kroupy je pak nesporné, že se podvod stal, když na dotaci pro malé firmy dosáhla firma, která se chvíli tvářila jako malá a pak byla opět zahrnuta do velké. Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Moderátor Čestmír Strakatý pak zmínil abolici, se kterou přišel prezident Zeman. Kroupa prohlásil, že premiér i prezident toho řekli dost, ale pak dělali opak, takže tvrzení Andreje Babiše, že abolici nepřijme úplně nevěří. Dodal, že trestně stíhaný premiér je pro Miloše Zemana vysněný, protože ho má tzv. na háku. Spekuloval, že by abolice mohla být vyměněna za podporu kanálu Dunaj-Odra-Labe, aby se Miloš Zeman zapsal do historie Česka.

Podle Kroupy pokud si je Andrej Babiš jistý, že nespáchal nic proti českému právu, tak je v jeho zájmu, aby celý případ u soudu skončil a aby byl soudně očišťen. „Pokud se tak nestane, tak doživotně nad ním bude viset, že je podvodník, který unikl stíhání. To není také příjemná záležitost. V tuto chvíli to mnoha lidem nevadí. Ale ten život pokračuje dál.“

Zmíněn byl i audit Evropské komise. Podle Kroupy je nebezpečné to, že Andrej Babiš může vybudit české úředníky, že začnou dělat vůči Evropské komisi kroky, které nakonec povedou k tomu, že Komise zastaví výplatu dalších dotací. „Tohle je ten nebezpečný prvek. To, jak dopadne pan Babiš a jak to bude s tím vracením, víte, ten kdo pochybil je Česká republika, a Česká republika na ten audit musí odpovědět, jak napraví to, kde chybovala. A panem Babišem, respektive s Agrofertem si to musí vyřídit Česká republika,“ dodal ještě filozof. Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Co se týče dotací, je prý nespravedlivé obviňovat Evropskou unii, že dotace pokřivují trh, když si čeští politici prosadili, že dotace si bude rozdělovat ČR sama. „A pan Babiš prosazuje rozdělování dotací tak, aby z toho profitovala jeho firma. To je podstata toho, co nazýváme střetem zájmů,“ řekl Kroupa. Také mínil, že Andrej Babiš už jako ministr financí podnikal kroky, aby odstavil možnou konkurenci. „Některé firmy tomu tleskají, protože se odstavuje konkurence i pro ně. Když kupříkladu EET zlikvidovalo malé, levné hospůdky, tak okamžitě hospodští zdražili jídlo a říkali, ano, je to v pořádku, konečně se narovnal trh. A tito lidé si neuvědomují, že dojde i na ně, časem,“ varoval filozof. „Když jde takový podnikatel do politiky, měl by se vzdát svých firem, měl by si uložit peníze do banky...“ řekl ještě Kroupa, ale Strakatý ho přerušil, že Andrej Babiš by řekl, že naplnil literu Lex Babiš. Kroupa na to odvětil, že platí i evropská legislativa, a pokud je Lex Babiš nedostatečný, tak když se na něm podíleli i poslanci ANO, tak se prý není čemu divit.

Andreje Babiše prý může odstavit jen pokud se začne drolit jeho voličská základna. Kroupa nicméně dodal, že osobně nechce, aby byl Andrej Babiš odstaven stíháním nebo něčím podobným. „Já si přeju, aby když už ten Milion chvilek dokáže mobilizovat lidi, aby donutili ty ostatní politické strany, aby se daly dohromady, aby hlasy ve volbách nepropadaly a nepřecházely k panu Babišovi, protože hlasy pro malé strany se dělí na polovinu a pan Babiš dostane tu druhou. Takže ten kdo hlasuje pro ty malé strany vlastně halsuje pro pana Babiše. A tomu lze zabránit jenom tím, že se ty strany spojí a budou intenzivně hledat osobnost, která by stála v čele a mohla by se s panem Babišem střetnout politicky a porazit ho ve volbách,“ vysvětlil svůj postoj. Fotogalerie: - Kocábův Vabank

Kroupa dodal, že lídry se lidé stávají, když jsou do této situace postaveni. „Já jsem zažil paní Merkelovou, když byla čerstvě zvolena na nějakém takovém setkání předsedů pravicových stran v Berlíně, byl tam taky Václav Klaus, a ten kroutil hlavou a říkal: ‚Tohle si zvolili. Vždyť ta nemá žádnou vůdcovskou schopnost.‘ Opravdu působila mdle, nejistě a vidíte, vyrostla z ní politická vůdkyně, ať se někomu líbí nebo nelíbí, prostě vyzrála.“ To samé by se podle něj mohlo stát v Čechách, když by do role sjednotitele byl někdo dosazen.

Strakatý se pak zeptal, jaký by měl takový lídr být. „Lídr by především měl vědět, kam chce Českou republiku vést jako celek. To nemůže být člověk, který uvažuje jen v dimenzi jednorázového vítězství nebo pár politických kroků. Musí mít sám silné téma, na kterém se osvědčí a ve kterém bude věrohodný. Tato věrohodnost je ten nejdůležitější prostředek, který ten politik potřebuje. Často věrohodný politik, který přichází s novou myšlenkou není příliš populární. Ale ve chvíli, kdy se ta společnost dostává do určité krize, tak on se ukáže jako ten, který jediný je schopen je z té krize vyvést,“ definoval Kroupa.

Celý rozhovor ZDE:

Psali jsme: Pavel Novotný: Rusové krváceli většinou kvůli Rusům. ODS otevře náruč Pirátům. Budu ministr školství, pokakáte se, kokoti! Babišův audit unikl? EU mu prý vyčítá manželku Moniku Průšvih Agrofertu: Bez dotací ve ztrátě, píší u Slonkové Hvězda StarDance o migraci, Německu a mladých Němcích. Mnohé zaujme

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.