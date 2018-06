Merkelová eskaluje konflikt uvnitř německé vlády: Velká většina uprchlíků jsou oběti...

20.06.2018 21:20

Německá kancléřka Merkelová nepřestává přilévat oleje do ohně. Dnes v Berlíně při vzpomínce na oběti vysídlení po druhé světové válce zdůraznila, že by se migrace měla řešit celoevropsky. Připomněla také, že velká většina uprchlíků jsou oběti, a nemělo by se tak zapomínat na lidský rozměr migrace.