Merkelová otočila: Žádnou dohodu s Babišem prý neuzavřela. Ale...

Německá kancléřka Angela Merkelová (CDU) po evropském summitu o migraci oznámila, že se 14 zeměmi uzavřela dohodu o vrácení migrantů. Česká, polská a maďarská vláda to obratem odmítly. V rozhovoru s německou televizi ZDF Merkelová přiznala, že s Českem žádnou dohodu neuzavřela. České čtenáře o tom informovala ČTK.

„Vůbec nic jsme nedojednali, jde o rozhovory, které by se mohly konat,“ řekla Merkelová.

Merkelová o dohodě se 14 zeměmi informovala své politické partnery z bavorské CSU. Ministr vnitra za tuto stranu Horst Seehofer totiž hrozí, že notně přitvrdí a migranty, kteří nemají v Německu co dělat, bude bleskově posílat do jiných zemí. Do těch, přes které přišli do Německa. Merkelovou vyzval, aby po třech letech migrační krizi rázně řešila.

„Sdílím názor CSU, že je třeba omezit počet imigrantů, které do Evropy přivádějí pašeráci, a také sdílím názor, že žadatelé o azyl si jednoduše nemohou vybírat, do jaké země chtějí jít,“ uvedla kancléřka.

Pokud německé CDU a CSU nedokážou dospět k dohodě, německá kancléřka může ztratit většinu v parlamentu, čímž by politicky oslabila natolik, jako ještě nikdy od roku 2005, odkdy je kancléřkou.

autor: mp