Merz vyhrál, ale má problém. Pomoc Ukrajině může zablokovat jeho rival

U našich západních sousedů se fakticky rozehrává hra o trůny. Příštím kancléřem bude Friedrich Merz. Vedou se debaty o tom, kdo bude součástí vládní koalice, kdo její součástí nebude a kdo bude ministrem. Vítěz voleb Friedrich Merz dává se svou CDU najevo, že rozhodně nebude spolupracovat s AfD. Drží se tak slibu, který dával už v předvolební kampani.

„AfD a Die Linke mají v Bundestagu dohromady 216 křesel, což je více než třetina všech poslanců (630 křesel),“ napsal server nejčtenějšího německého deníku Bild.

Tyto dvě strany jsou tak fakticky v pozici, že mohou zablokovat zákony, jejichž schválení by vyžadovalo dvě třetiny hlasů všech poslanců.

„Týká se to všech zákonů upravujících ústavu, například reformy dluhové brzdy, zvláštního fondu pro Bundeswehr a jmenování ústavních soudců ve Volebním výboru soudců Bundestagu. K vyhlášení ohrožení státu a válečného stavu by v zásadě byla také potřeba dvoutřetinová většina,“ upozornil profesor Hans Vorländer.

Jinými slovy, pokud AfD a Die Linke potáhnou za jeden provaz, mohou zablokovat peníze pro Bundeswehr a podporu Ukrajině.

„Blokace by potěšila především kremelského válečného štváče Vladimira Putina. Pokud by se podpora pro Ukrajinu snížila, hrálo by mu to do karet,“ napsal k tomu deník Bild.

Profesor Vorländer k tomu dodal, že Die Linke by před svými vlastními voliči jen stěží obhajovala spolupráci s AfD, ale AfD na druhé straně využije každou příležitost ke svému zviditelnění.

Server prestižního listu Financial Times v této souvislosti uvedl, že Merz jako vítěz voleb chce některé věci protlačit německým parlamentem ještě před tím, než do svých poslaneckých křesel usednou noví poslanci Die Linke a AfD.

„Tento manévr by lídrovi středopravicové Křesťanskodemokratické unie (CDU) umožnil reformovat dluhovou brzdu, aby bylo možné realizovat větší výdaje na obranu, proti tomu se staví pravicová Alternativa pro Německo (AfD) a levicová Die Linke,“ napsal Financial Times.

