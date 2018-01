Metoo je pro většinu lidí úsměvná záležitost, spíše se tím baví. Promluvila exministryně spravedlnosti

I v novém roce věnuje svět pozornost kampani Me Too, která varuje před sexuálním obtěžováním žen ze strany mužů. Ačkoli tato kampaň běží už pár měsíců, ve společnosti stále budí pozornost. Svědčí o tom rozhovor exministryně spravedlnosti Daniely Kovářové pro server Info.cz. Ačkoli není nejčerstvější, tak i dnes koluje po internetu a budí rozruch. Jak by také ne, když v něm někdejší členka vlády prohlásila, že řada dam si za sexuální obtěžování může sama a nejedna žena ve skutečnosti vítá často kritizované postávání u plotny.

Daniela Kovářová se podle svých vlastních slov děsí trendů, které sleduje v dnešní společnosti. Ve společnosti, ve které muži sedí na baru ustrašeně v koutě a dívky, které o ně stojí, jim posílají panáky pití. Dáma je přesvědčena, že by to mělo být naopak. Co svět světem stojí, muži byli lovci a usilovali o pozornost žen. Usilovali o ni různými způsoby. Podle toho, jaké zrovna vyžadovala doba. V posledních desetiletích lidé holdovali především otevřenosti, takže muži dávali svůj zájem o ženy najevo poměrně nepokrytě.

Tuto otevřenost si dnes řada žen vykládá jako nevhodné sexuální obtěžování, kterému se chtějí bránit. Tady někde je třeba hledat počátky kampaně Me Too, ve které ženy poukazují na to, že je před týdnem či před dvaceti lety nějaký muž nevhodně obtěžoval. Kovářová se s tímto typem nevhodné pozornosti také setkala a setkává, jenže prozradila, že jí to někdy bylo i příjemné, protože to dokazovalo, že o ni muži mají zájem. A když jí to příjemné nebylo, dala to patřičně najevo. Třeba nějakou ironickou poznámkou, která podle bývalé ministryně uzemní leckterého muže líp, než nějaké stěžování si.

„Pevně věřím, že pro většinu společnosti je to spíš úsměvná záležitost a že se tím bavíme, protože nemáme důležitější starosti,“ poznamenala ke kampani Me Too exministryně. Někdo se na ní chce zviditelnit, některé ženy možná pomýšlejí na tučné odškodné a novináři mají o čem psát.

Celý rozhovor naleznete zde.

Kovářová má za to, že moderní doba v sobě nese určitý paradox. Ženy jsou dnes často tlačeny k tomu, aby budovaly kariéru. Někdy si ji chtějí budovat i bez toho, aby je k tomu někdo nutil. Jenže budování kariéry a udržování tepla rodinného krbu jaksi nejde dohromady, alespoň podle Kovářové ne. Třeba proto, že muži v profesně úspěšných ženách nevidí hezké bytosti, o jejichž přízeň by se měli ucházet, ale konkurenci, se kterou musejí bojovat o místo na slunci.

„Hlavním atributem ženy je krása. Můžeme si tisíckrát říkat, že se nám to nelíbí, ale je to tak,“ zdůraznila dáma. „Tahle doba tvrdí ženám, že nemusíte být atraktivní pro muže, nemusíte se snažit být hezké, stačí, když budete úspěšné, ale tak to prostě není,“ zdůraznila Kovářová.

Podle jejího názoru bychom neměli zapomínat na to, že odvěkým cílem dvořících rituálů mezi mužem a ženou je nakonec zplození potomků. A mít děti je přece cílem většiny párů.

Psali jsme: Profesorka účtuje s některými ženami v kampani MeToo: Říkají, že musely souhlasit se sexem, aby dohrály roli ve filmu. Nemorálnost, normální prostituce! Porodnost klesá, lidé řeší nesmysly jako Me Too. Neziskovky rozdávají naše zdroje konkurenčnímu etniku. Cesta do pekel! Ekonomka Šichtařová vzývá poslední naději Jaroslav Bašta před Vánoci varuje: Bude hůř. Když jsme inkvizitorské neziskovky nezastavili doteď, začnou se roztahovat ještě více. Bude ještě více nepřátel, dezinformátorů, agentů Kremlu... Oběť kampaně MeToo: Americký zákonodárce obviněný z osahávání nezletilé se zastřelil

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp