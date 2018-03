Mezi ČSSD a ANO zůstávají rozpory ohledně daní a proplácení nemocenské

Vyjednávači ANO a ČSSD se podle Hamáčka znovu sejdou ve čtvrtek. Schůzka bude dvoustranná a nebudou se jí účastnit představitelé KSČM, jak dříve někteří zástupci ANO a KSČM naznačovali. ANO ale bude podle místopředsedy hnutí Richarda Brabce usilovat o to, aby se schůzka všech tří stran uskutečnila do konce příštího týdne, tedy ještě před sjezdem sociální demokracie. Komunisté by podle představ ANO měli ve Sněmovně podporovat menšinovou koaliční vládu ANO a ČSSD.

Podle Hamáčka bylo po předchozím vyjednávání expertních týmů ANO a ČSSD 17 sporných bodů, deset z nich se podařilo dnes vyřešit. Zmínil například to, že by vláda neprivatizovala státní majetek, garantovala nezávislost veřejnoprávních médií, garantovala, že se nebude zvyšovat spoluúčast pacientů, nebo se přihlásila k závazku zvýšit výdaje na obranu do konce svého funkčního období na nejméně 1,4 procenta HDP.

Rozdíly naopak zůstávají v pohledu na daňovou problematiku. ČSSD požaduje zavedení sektorové daně pro banky nebo zavedení progresivní daně z příjmu. ANO takové kroky odmítá. Podle Faltýnka se opakuje situace z vyjednávání o předchozí koaliční vládě ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Věřím, že nakonec budeme schopni se dohodnout a jít tou cestou nezvyšování daní, úspor státu, efektivního hospodaření,“ řekl Faltýnek.

Obě strany se také liší v pohledu na proplácení prvních tří dnů nemoci, kde je podle Hamáčka na obou stranách vůle rozpory řešit, ale vyžádá si to ještě jednání. Brabec vyjádřil přesvědčení, že se v této oblasti podaří najít shodu na čtvrteční schůzce obou stran.

Hamáček na setkání s ANO řekl, že ČSSD má problém s tím, aby vládu vedl trestně stíhaný člověk. ANO ale podle něj trvá na tom, aby v čele kabinetu stál Babiš, a odmítlo i možnost, aby vláda byla bez předsedů obou koaličních stran. ČSSD proto chce garanci, že Babiš v čele vlády nebude mít vliv na vyšetřování svého obvinění z podvodu. „My jsme řekli, že za předpokladu, že bychom měli o takovémto projektu uvažovat, tak sociální demokracie bude požadovat buď řízení Ministerstva vnitra, nebo Ministerstva financí," řekl Hamáček.

Faltýnek prohlásil, že Babiš v čele vlády je pro ANO nepřekročitelná podmínka. Požadavek ČSSD na vedení Ministerstva vnitra nebo Ministerstva financí vzali vyjednávači ANO na vědomí, budou o něm dál jednat uvnitř hnutí.

autor: nab