Michal Kubal ke covidu: Vláda neměla nic. A pak přišel zlom. Babiš zcela změnil taktiku

Kniha popisuje zákulisí pandemie, toho, co se tady dělo posledního půl roku do doby vydání titulu. Úvodem se hovořilo o člověku, který nejprve přišel s matematickým modelem, ale pak – i když to byl ten samý člověk, přišel v jiném čase. Tak totiž daného muže popsal na jedné z tiskových konferencí vlády premiér Andrej Babiš (ANO).

„Pavel Řehák, to byl vlastně člověk, který si kdysi dávno, když tady pořádně ještě neběžela první vlna, myslím, že to bylo 7. března, kdy v Itálii zavírali vlastně sever Itálie, tak tehdy sešel do své pracovny o víkendu v sobotu – oni měli tehdy model v pojišťovně Direct, kde pracuje, ve kterém si dávali dohromady jednoduché excelovské tabulky, pravděpodobný vývoj. A tehdy si sednul a řekl si, kdy my vlastně budeme na stejných číslech jako Itálie. A říkal si, že to budou nějaké měsíce. A když si to dal do tabulky, řekl si, že to vlastně bude do 2-3 týdnů. A to ho vyděsilo, a tak to celé začalo. V úterý ráno už seděl u premiéra Andreje Babiše a dalších členů Bezpečnostní rady státu. A byl to zlom,“ podotkl Kubal.

„Na začátku zlomu tak stála obyčejná excelovská tabulka člověka, který si vlastně říkal, že to není možné, že nikdo nemá nic takového. Postupně totiž zjišťoval, že na ministerstvech nic takového není. Žádný model, že neexistuje. A zjistil, že ač on sám o těch číslech mluvil jako o superprimitivních, tak tahle tabulka stála u toho, že jsme byli best in covid, minimálně, co se toho jara týče,“ dodal Kubal. "Všude čekal na kabel, aby si mohl připojit počítač a ukázat to jako prezentaci, tak jak na Ministerstvu vnitra, tak na Úřadu vlády čekal na kabel,“ dodal také úsměvnou historku Kubal.

„Bylo málo lidí v těch klíčových místech, kteří si uvědomovali ten potenciál té hrozby, který tam byl. Všichni jsme byli svědky toho, jak vlastně osamělý hlas zazníval jednak od Romana Prymuly, ale především od vicepremiéra Hamáčka. Že ne všichni to chtěli slyšet – a vlastně i v té knížce to říká i Adam Vojtěch, který si do prvního případu myslel, že by to mohlo, celá tahleta nemoc skončit u pár ojedinělých klastrů někde v jiných zemích a že by se nám to mohlo teoreticky... a popisuje tam velmi barvitě ten okamžik, kdy se mu spojily dvě věci, protože shodou okolností ten den, kdy přišel Pavel Řehák na Ministerstvo zdravotnictví, tak ten samý den byl první případ toho pražského taxikáře, známý, který... najednou se ukázalo, že ta pandemie tady v Česku se vymyká kontrole, že najednou je tady první komunitní přenos, najednou nebyli schopní hygienici dotrasovat, kdo od koho se vlastně nakazil, tak měli jenom podezření, takže tyhlety dvě věci se najednou daly dohromady,“ dodal Kubal. Zároveň také připomněl i to, že premiér zpočátku modelu nevěřil.

V létě se pak, podle Kubala, lišil zejména výklad čísel. „Někdo vykládal smrtnost jinak než jiné věci, a tak prostě lidé od premiéra až po ministra zdravotnictví a další, tak říkali, že lidé prostě neumírají a že ta situace není vážná a že ten virus zeslábl a ostatní nemají strašit. Takže ta čísla, která někoho děsila, tak jiné ne že by úplně uspokojovala, ale neviděli v nich tak velký problém jako potom. A tam je strašně vidět jeden zlom, kdy při jedněch interpelacích premiér Babiš říká opozici, aby přestala strašit covidem-19 a aby řešila zahrádkářský zákon. A za tři, za čtyři dny najednou byl televizní projev v hlavním vysílacím čase, kdy říkal, že situace je vážná. Tam se odehrálo viditelně něco, nějaký zlom, a od té doby se všichni snaží přesvědčit lidi, že situace je vážná,“ podotkl Kubal.

