28.09.2025 16:02 | Reportáž

Spolek Milion chvilek svolal na neděli na Staroměstském náměstí v Praze manifestaci, skrze níž chce pět dní před volbami mobilizovat voliče a „zabránit vládě extremistů“, přičemž u toho zmiňuje Stačilo! či Motoristy. Ohrožení dle spolku přichází z Moskvy i z USA.

Milion chvilek vyrazil do ulic. Nelíbí se mu, jak by mohly dopadnout volby
Foto: Radek Kotas
Popisek: Demonstrace Milionu chvilek na Staroměstském náměstí

„Zabraňme vládě extremistů! Přijďte 28. září na Staroměstské náměstí,“ vyzývá spolek Milion chvilek pět dní před sněmovními volbami své příznivce, aby přišli na manifestaci, skrze níž chce „ochránit českou demokracii“.

Ohrožení by dle Milionů chvilek mohlo vzejít z výsledku nadcházejících voleb. „Česko stojí na křižovatce. V nadcházejících volbách hrozí, že se k moci dostanou extremistické a populistické strany, které staví na strachu, nenávisti a rozdělování společnosti,“ uvádí s tím, že „hrozí, že by po volbách mohla vzniknout vláda složená z politiků a političek, kteří se klaní autoritářům a otevírají dveře Putinovskému Rusku“.

„My ale věříme, že většina z nás chce pro naši zemi jinou budoucnost, demokratickou, svobodnou a pevně zakotvenou v Evropské unii a NATO. Proto je potřeba se spojit a jasně ukázat, že si naši zemi nenecháme ukrást,“ vysvětluje Milion chvilek, proč na neděli svolal své příznivce.

Vsadit chce na známé tváře. Akce se účastní římskokatolický kněz Marek Orko Vácha, psychiatr Radkin Honzák, atlet Tomáš Dvořák, aktivista Karel Paták, exsenátor Martin Mejstřík, publicista Petr Ludwig, režisér Václav Marhoul, ředitel Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský, zmocněnkyně vlády pro lidská práva a Náměstkyně ministra pro evropské záležitosti Klára Šimáčková Laurenčíková, disidentka Věra Roubalová Kostlánová, vodní slaloma Vavřinec Hradílek či režisér Robin Kvapil.

Manifestace je součástí předvolební kampaně spolku „DESE(T) K VOLBÁM“, cílící na nerozhodnuté voliče právě i skrze další osobnosti. U dříve se na videu Milionu chvilek ukázali Vladimír Polívka, Marek Adamczyk, Milan Šteindler, Emma Smetana, Dominik Hašek, Jiří Lábus, Marek Lambora a další umělci.

Varovat mají před ohrožením, které podle Milionu chvilek může přijít nejen z Ruska, ale též ze Spojených států. „Tyto volby probíhají v mimořádně složitém mezinárodním kontextu. Vladimir Putin pokračuje ve válce proti Ukrajině a Donald Trump ohrožuje stabilitu Západu,“ míní spolek.

Kampaň má cílit proti Stačilo! či Motoristům. „Andrej Babiš se netají tím, že by svou vládu chtěl opřít o jejich podporu. Výsledkem by mohl být odklon na východ, nebo dokonce vyvázání Česka z EU a NATO. Něco takového nesmíme dopustit,“ hrozí se spolek. Právě takovému výsledku voleb chce skrze mobilizaci nerozhodnutých voličů dle svých slov i skrze nedělní akci zabránit. 

Přenos z manifestace můžete sledovat zde:

Na rozdíl od včerejší akce u Pražského hradu jsou v davu vlajky EU a České republiky asi tak na stejno, evropské možná mírně převyšují. Před začátkem akce běží zúčastněným slova prvního československého prezidenta Masaryka o tom, že Česko patří na demokratický Západ. V 15:45 bylo Staroměstské náměstí zaplněno přibližně ze čtvrtiny. Lidé jásají a slaví, že se podle průzkumu Motoristé a Stačilo případně nedostanou do Sněmovny.

Zaznělo, že by lidé měli obepisovat a přesvědčovat své známé. V davu od postaršího páru zní: „To nemá cenu, tohleto.“ Někteří ale začali skutečně obepisovat známé hned.

Při zmínění jmen Jindřicha Rajchla, Tomia Okamury, Filipa Turka, Kateřiny Konečné a Andreje Babiše dav bučí a píská. Lidé jsou podobně zděšeni, že by mohl být „politicky převzaty" ČRo a ČT.

Staroměstské náměstí se během začátku akce zaplnilo.

Podrobnosti připravujeme

autor: Radek Kotas

