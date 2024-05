Miloš Zeman v Teplicích: Ve vládě teolog, muzikolog. Divíte se, že zaostáváme?

reklama

„V přátelském duchu jsme spolu poobědvali, na pozvání pana majitele hotelu Ing. Petra Bendy,“ řekl na setkání s občany v Teplicích expremiér Jiří Paroubek. Podle něj si Zeman dal dietní jitrnici a jelito. „Většina si dala svíčkovou nebo guláš, já jsem si dal rybu,“ zahájil úvodem Paroubek.

„Rád jsem přijal pozvání na dnešní teplickou akci. Zajímalo by mě, jak se strana, jejíhož ustavujícího sjezdu jsem měl čest se zúčastnit, chová v kampani do evropských voleb. Proto se také zúčastním mítinku, který za krátkou dobu začíná. Evropské volby pokládám i za referendum o současné vládě České republiky. Nicméně to neznamená, že bych přehlížel specifickou tematiku EU, a to především její nedostatky, protože přednosti dokážeme vyzdvihnout. Ať je to volný pohyb osob, kapitálu a zboží, ale nedostatky jsou někdy plastičtější, výraznější. Obecně bych řekl, že EU se podle mého názoru vzdaluje, a to výrazně, ideálům otců zakladatelů,“ řekl ve svém úvodním slově Zeman.

A hovořil také o Green Dealu. „Myslím si, že výrazně postihuje především průmysl, ať už emisními povolenkami nebo třeba omezením těžby uhlí a podobně. Všichni jsme si na protestech zemědělců uvědomili jeho vliv na evropské, a tedy i na české zemědělství. A mohl bych pokračovat dál,“ sdělil Zeman.

„Pevně věřím, že účast v evropských volbách bude tentokrát vyšší než obvykle. Protože k těmto volbám půjdou jak stoupenci, tak i odpůrci. A já bych neřekl Evropské unie jako myšlenky, ale současné verze současného provedení byrokratické Evropské unie. A že k těmto volbám půjdou i zastánci společenství suverénních národních států, které se dobrovolně v EU sdružily,“ zakončil Zeman své úvodní slovo.

Rozhodl se sám Zeman, koho v onom referendu, jak nazval evropské volby, podpoří? „Kdybych měl tři hlasy, rovnoměrně je rozdělím. Jeden hlas dám hnutí ANO, druhý hlas dám SPD a třetí hlas dám ČSSD. A to z toho důvodu, že si vážím, že tato strana přejala nejenom značku, ale i myšlenky té původní sociální demokracie, kterou jsem kdysi vedl. Protože tři hlasy pochopitelně nemám, tak jsem veřejně sdělil, že v těchto evropských volbách budu volit svoji přítelkyni. Moje přítelkyně se jmenuje Klára Dostálová a je to bývalá ministryně Babišovy vlády,“ uvedl Zeman.

Řeč byla i o hraničních kontrolách s Německem, které sousední země ohlásila kvůli ilegální migraci. „Z hlediska myšlenek schengenského prostoru jsou tyto kontroly poněkud absurdní a jsou ve své podstatě důsledkem nedostatečné ochrany vnějších hranic schengenského prostoru. A to je také mimochodem jeden z nedostatků toho schváleného migračního paktu,“ dodal Zeman.

Nemohl se opomenout ani atentát na slovenského premiéra Roberta Fica. „Jsem v kontaktu s jeho okolím, protože ho nechci v jeho současném zdravotním stavu vyrušovat a obtěžovat, i když možná, pokud to jeho zdravotní stav dovolí, se s ním 15. 6. setkám na inauguraci Petera Pellegriniho. Ale nevím, jestli bude mít už dostatek možností, aby byl propuštěn z nemocničního léčení. Můj názor na tento atentát je, že je to produkce nenávistné atmosféry ve slovenském politickém prostředí. Samozřejmě netvrdím, že analogická atmosféra existuje i v Česku, ale jistou podobnost zde můžeme vidět. To znamená, že ti, kdo předtím označovali Fica například za vraha nebo přinejmenším za spolutvůrce vraždy Jána Kuciaka a jeho milenky, teď vyvolali v jednom psychopatovi pocit, že jejich tvrzení jsou oprávněná a že tento psychopat má být jakousi trestající rukou spravedlnosti. Setkal jsem se s výroky celé řady opozičních politiků na Slovensku, které směřovaly stejným způsobem. A koneckonců i česká politika si svým způsobem přisadila. Takže odmítám tu obvyklou útěšnou iluzi, že se jedná o dílo osamělého střelce, psychopata, který nemá žádné propojení s tím ať už mediálním nebo politickým podhoubím,“ poznamenal Zeman.

Prezident se následně zúčastnil i setkání s občany na náměstí. „Velmi rád jsem přijal pozvání sem do Teplic právě proto, že je to město, kde sociální demokracie v minulosti slavila velké úspěchy, a věřím, že je vaším přičiněním bude slavit i nadále. Chtěl bych jenom říct, že zdánlivě v evropských volbách rozhodujeme o otázkách, které nepatří do české politiky, ale do politiky EU. Není to pravda. I v evropských volbách rozhodujeme o sobě. Už tady padly příklady typu zeleného údělu, který ničí zemědělství, ničí průmysl a koneckonců zákazem spalovacích motorů za několik málo let povede k úpadku našeho nejdůležitějšího průmyslového odvětví, tedy automobilového průmyslu,“ řekl Zeman.

„Ale já bych chtěl mluvit o něčem jiném. Jaký je základní problém České republiky? Je to problém zaostávání. Zaostávání za světem. Zaostávání jednak relativního, tím, že ostatní země včetně sousedních zemí, jako je třeba Polsko, nás buď dohánějí, nebo dokonce předhánějí, ale také zaostávání absolutního. Za poslední rok se reálná mzda snížila o osm procent. To je to, co vyjadřuje pokles vaší životní úrovně. A toto absolutní zaostávání nemůžeme přičíst za vinu nikomu jinému než právě vládě. Proč? Protože v ostatních sousedních zemích, i když ony čelily energetické krizi, covidu a celé řadě dalších věcí včetně války na Ukrajinu, nedošlo ke stagnaci nebo poklesu ekonomiky. Připomínám jenom, že v měsíci dubnu v celoročním srovnání klesl průmysl o několik procent a stavebnictví o dalších osm procent, jinde průmysl a stavebnictví rostou. Takže ptejme se, kde jsou příčiny toho zaostávání. A moje odpověď je jednoduchá: v této vládě ministr financí nemá ekonomické vzdělání. Jsme patrně jediná země na světě, kdy ministr financí nerozumí ekonomice. V této vládě ministr zemědělství je teolog. V této vládě ministr školství je muzikolog. V této vládě ministr práce a sociálních věcí je zemědělec,“ rozhorlil se Zeman.

„Abych byl zcela aktuální, před dvěma dny byl jmenován nový ministr pro vědu, výzkum a inovace. Pan Ženíšek, funkcionář TOP 09. Když si přečtete jeho životopis, zjistíte, že se v životě nezabýval vědou, výzkumem a inovacemi,“ dodal Zeman.

„Nechci vás přesvědčovat, jste svobodní občané a sami se rozhodnete, koho budete volit. Jenom vás poprosím, abyste k těm volbám šli. Nejít k volbám je zbabělost nebo přinejmenším lhostejnost. A tím, že budete lhostejní, umožníte těm ostatním, aby zvolili i ty, s nimiž hluboce nesouhlasíte,“ dodal Zeman.

