Miloši, kandiduj, dlužíš to těm lidem, řekla prý Ivana Zemanová před volbami. Nová kniha odhaluje o prezidentovi ještě mnohem více

Na pultech knihkupectví je už přes týden nová kniha, která mapuje prvních pět let prezidenta Miloše Zemana na Pražském hradě. Předmluvu do publikace napsala první dáma Ivana Zemanová. ParlamentníListy.cz vám novou knihu exkluzivně představují.

Přesně v den druhé Zemanovy prezidentské inaugurace 8. března 2018 se v českých knihkupectvích objevila nová kniha „Miloš Zeman – cesta k vítězství“. Jejím prostřednictvím můžete kromě jiného i nahlédnout do zákulisí prezidentského programu.

„Před pěti lety mi důvěru daly dva miliony sedm set tisíc voličů. Teď to bylo dva miliony osm set tisíc voličů. Takže jdu do dalších pěti let nabit důvěrou těchto občanů České republiky a věřím, že takovou důvěru nezklamu,“ prohlásil před plným volebním štábem v den svého vítězství znovuzvolený prezident Miloš Zeman. Kniha o jeho cestě k vítězství mapuje důležité momenty prvního pětiletého mandátu hlavy státu, jehož zásadní součástí byly krajské cesty a stovky diskusí s občany. Ty podle Miloše Zemana patří k hlavní povinnosti přímo voleného prezidenta, představuje knižní počin nakladatelství Olympia, pod jehož patronací kniha vychází.

Díky této publikaci podle nakladatele získáte přehled též o době těsně předvolební, o rozhodujících tématech a zásadních debatách obou kandidátů, kteří postoupili do druhého kola. „Jde o skromnou, ale zato výstižnou kroniku společensky vyostřeného období, které zásluhou většiny voličů přineslo matadorovi české politické scény poslední politické vítězství, za nímž nebude už žádná prohra,“ uvádí Olympia.

Součástí knihy je bohatá fotografická příloha. Jde o snímky prezidentovy oficiální fotografky Hanky Brožkové, přičemž dané snímky dosud nikdy nebyly uveřejněny. Další punc exkluzivity knize dává předmluva z pera Ivany Zemanové, manželky prezidenta.

„Když jsem Miloše Zemana poznala, od první chvíle jsem věděla, že je velmi neobyčejným mužem. Dokázal si poradit za každé situace a jeho citace celých pasáží knih, které dovedl vždy trefně použít, mě dodnes nepřestávají překvapovat. Všichni jsme během těch více než 25 let, co se známe, zestárli a snad i trochu zmoudřeli. Na mém muži se ale jedna věc nezměnila – jeho elán, chuť a odhodlání pracovat ve prospěch naší republiky. Dokáže říkat i nepopulární názory, nenechá se nikým zmanipulovat a nezajímá ho vlastní prospěch. Tím se vždy odlišoval od valné většiny dřívějších i dnešních politiků,“ píše v předmluvě Ivana Zemanová.

První dáma dále uvádí, že její muž během uplynulých pěti let v úřadu prezidenta České republiky podnikl téměř 60 třídenních cest do krajů. „Ti jej zvolili a právě jim se nikdy nevzdálil. Uskutečnil desítky náročných zahraničních cest, ale vždy měl radost, když se mu povedlo pomoci české ekonomice a českým firmám v expanzi či nových zakázkách. Navzdory kritice médií, která se často až urputně snažila najít cokoliv, co by mu mohlo uškodit. Můj manžel však kritice uměl vždy odolávat a nedělat si z ní těžkou hlavu. V tom jsem jej vždy obdivovala,“ píše.

„Když jsme spolu v minulém roce probírali jeho možnou další kandidaturu, stála jsem za ním a nabídla se, že mu pomůžu sesbírat podpisy občanů, které pro svou kandidaturu potřeboval. Pamatuji si, že jsem mu tenkrát řekla: Až vyjdeš na pódium na některém z náměstí a pod ním budou jen dva lidé, kteří šli náhodně okolo, skonči s politikou. Do té doby to dlužíš lidem, a když ti dají ve volbách hlas, je to pracovní smlouva. Taková, která se plní. Jsem ráda, že Miloš Zeman tuto smlouvu s občany, tedy s vámi, podruhé uzavřel,“ dodává Ivana Zemanová v textu psaném exkluzivně pro tuto knihu.

Publikace „Miloš Zeman – cesta k vítězství“ je členěna do několika kapitol, z nichž první pojednává o téměř šesti desítkách krajských návštěv, další o obsahu pravidelných každotýdenních rozhovorů na televizní obrazovce, rozhodujících předvolebních duelech a poslední připomíná slova mnoha slavných osobností, které prezidenta Zemana před volbami podpořily.

„Tuto knihu vnímám jako pokus o stručnou kroniku uplynulých pěti let prezidentského mandátu Miloše Zemana, který vyvrcholil mimořádným zájmem občanů naší země o veřejné dění, když se rekordních 66,6 procenta oprávněných voličů vydalo ve druhém kole voleb rozhodnout, kdo je bude nadále reprezentovat. Hodně lidí tomu nevěřilo, řada politiků, novinářů i aktivistů dělala všechno pro to, aby to nevyšlo. Stal se opak. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, Miloš Zeman obhájil svůj mandát a stal se českým prezidentem na dalších pět let,“ přidává svůj pohled autor Radim Panenka, podle něhož kniha obsahuje i dosud neznámé informace z průběhu krajských cest prezidenta a další zajímavosti.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Odchod Miroslavy Němcové při inauguraci prezidenta. Bývalý vysoký představitel Evropského parlamentu: Odvaha? Spíše neslušnost Prezident Zeman udeřil: Ti chudáčci demonstrovali za Kalouskovu televizi. A režisér, který vyzval lidi, aby mě nevolili, to je blbec! Šaškovali na louce. Budoucnost je naše. Zeman přednesl před koncertem projev, ze kterého kavárnu trefí Jiří Ovčáček pro PL: Newsroom ČT24. To je stoka, která lynčuje kohokoli, kdo má odlišný názor!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Martin Huml