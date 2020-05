Ministerstvo zdravotnictví vydalo pokyny k uvolnění dalších opatření. Přečtete si, co vás čeká v restauraci či v kadeřnictví

reklama

Anketa Věříte, že Kreml vyslal agenta, který měl odpravit starostu Prahy 6 Koláře? Věřím 5% Nevěřím 95% hlasovalo: 12297 lidí



„Zákazníci budou usazeni tak, že v rámci jednoho stolu budou moci sedět bez omezení,“ uvedl Havlíček. Poobědvat tak spolu budou moci rodina, přátelé i známí. Ostatní návštěvníci zahrádky pak budou muset být nejméně metr a půl od ostatních, a podle toho bude muset mít provozovatel rozmístěné stoly. Bude muset zajistit také stejný odstup od kolemjdoucích.



Restaurace nebudou muset dodržovat odstupy dvoumetrové, které jsou povinné v obchodech a v dalších provozovnách. „Chtěli jsme vyjít vstříc menším provozovnám,“ vysvětlil to ministr. Pokud to však půjde, doporučuje Ministerstvo zdravotnictví postavit stoly a židle tak, aby zákazníci seděli alespoň dva metry od sebe. Fotogalerie: - Zavřené krámy

Restaurace budou muset podle nových pravidel vydezinfikovat stoly po každém zákazníkovi, výdejové okénko každé dvě hodiny. Návštěvníci budou muset mít možnost využít toalety ve vnitřních prostorách provozovny. Provozovatel bude muset kontrolovat, jestli mezi sebou dodržují zákazníci i uvnitř restaurace požadované rozestupy.



Do práce nebude smět nastoupit zaměstnanec, který bude mít tělesnou teplotu vyšší než 37 stupňů nebo bude projevovat příznaky onemocnění covid-19. Ministerstvo zdravotnictví doporučuje, aby restaurace zajistily co největší odstupy mezi obsluhou a zákazníky. Provozovatelé by měli vytvořit vnitřní pokyn, jak mají zaměstnanci zacházet s rouškami a s dalšími ochrannými prostředky. V restauracích by se neměla zapínat klimatizace.



Od 11. května se podle dřívějšího plánu vlády otevírají všechny obchody v nákupních centrech, zahrádky restaurací, kadeřnictví a kosmetická studia, muzea a galerie, zahrady zámků a hradů a venkovní prostory pro trénink sportovců profesionálů. K venkovním sportovištím pro trénink se otevřou i vnitřní prostory. Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nákupní centra budou muset po svém otevření zajistit, aby v nich byl alespoň jeden člověk, který pohlídá dodržování bezpečnostních pravidel zavedených kvůli nákaze novým koronavirem. Návštěvníky také budou muset na tabulích, obrazovkách či rozhlasem o zásadách informovat. Lidé budou muset ve všech prostorách obchodních center dodržovat dvoumetrové rozestupy. Prodejny v nákupních střediscích se podle vládního plánu otevřou 11. května.



Nákupní centra, stejně jako všechny ostatní provozovny, budou muset mít pro návštěvníky připravenou dezinfekci. Krajské hygienické stanice jim doporučí, jak mají uklízet a dezinfikovat společné prostory.



„Je striktně zamezováno shlukování osob zejména na místech, kde se očekává, že by to mohlo nastat,“ dodal Havlíček. Hlídat se proto budou muset zejména vstupy z garáží, prostory před výtahy a eskalátory a toalety. Nebude tolik odpočinkových míst, dětské koutky se neotevřou vůbec. Zavřeny budou muset být nadále podle čtvrtečního vládního usnesení i stravovací služby. Fotogalerie: - Rouškolidé

„Jsme rádi, že se nám podařilo s epidemiology vyjednat podmínky, za kterých budeme moci otevřít nákupní centra již 11. května. Pracujeme na tom, abychom zavedli potřebná hygienická opatření ve všech nákupních centrech do praxe co nejdříve. Dodržování pravidel jsme připraveni kontrolovat. Chtěl bych poděkovat ministrům Karlu Havlíčkovi a Adamu Vojtěchovi za součinnost a vstřícnost, se kterou k celé problematice přistoupili," uvedl na dotaz ČTK předseda českého výboru Asociace nákupních center Jan Kubíček



Od 11. května se podle dřívějšího plánu vlády otevírají všechny obchody v nákupních centrech, zahrádky restaurací, kadeřnictví a kosmetická studia, muzea a galerie, zahrady zámků a hradů a venkovní prostory pro trénink sportovců profesionálů. K venkovním sportovištím pro trénink se otevřou i vnitřní prostory.



Kadeřníci a kadeřnice, manikérky a pedikérky budou muset nosit roušku i ochranný štít. Nutné bude sledovat teplotu těchto pracovníků, při tělesné teplotě nad 37 stupňů nebudou moci pracovat, platí to i pro další symptomy nákazy novým koronavirem. Mezi zákazníky budou muset být dvoumetrové rozestupy, což platí i pro čekací zóny. Na dnešní tiskové konferenci k novým bezpečnostním a hygienickým standardům to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP

Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kadeřníci a kadeřnice si budou muset před každým dalším klientem vyměnit rukavice, mezi výměnou si podle Vojtěcha navíc mají dezinfikovat ruce virucidním prostředkem. Povinnost jednorázových rukavic platí také pro manikérky, pedikérky, ale nevztahuje se na maséry.



Po každém zákazníkovi bude nutné dezinfikovat dané místo, pravidelně by se měly dezinfikovat a čistit i další povrchy, zejména kliky či zábradlí, kde se lidé častěji dotýkají. Pro zákazníky by měla být v provozovnách k dispozici dezinfekce, o bezpečném pohybu v salonech by měli být lidé provozovateli služeb informováni.



Vojtěch doporučil v provozovnách zavedení objednávkového systému na konkrétní čas, aby se lidé v místech neshlukovali. Většina služeb už takto funguje. Fotogalerie: - Rozvoz jídel

Kadeřnictví, holičství, manikúra, pedikúra, solária, kosmetické, masérské, regenerační a rekondiční služby budou moci po nucené pauze za dodržení výše stanovených pravidel zahájit provoz 11. května. Původní vládní harmonogram s jejich otevřením počítal od 25. května. Díky příznivé epidemiologické situace kabinet plán uvolňování restrikcí zrychlil.



Do muzeí, galerií a výstavních síní bude smět po jejich otevření v pondělí 11. května jen 100 lidí současně a maximálně jeden na každých deset metrů čtverečních. „A nejvíc jeden na deset metrů čtverečních prostorů určených pro návštěvníky. Každá galerie ví, jakou má výstavní plochu a je schopna si napočítat, kolik lidí může do daného prostoru pustit,“ řekl Vojtěch. Návštěvníci budou muset dodržovat dvoumetrové rozestupy a při příchodu si vydezinfikovat ruce. Fotogalerie: - Uvolňování protikoronavirových opatření

Na divadelní, koncertní a cirkusová představení či do kina může také dorazit maximálně 100 lidí. „Diváci budou sedět v každé druhé řadě, je nutné, aby byla mezi nimi jedna řada volná,“ uvedl Vojtěch. Ve všech případech mohou sedět maximálně dva lidé vedle sebe, od dalších je musí oddělit prázdné sedadlo. Mimo hlediště musí být zamezeno sedět na místech, která jsou jinak určená k sezení. „Pokud je to bez pevně umístěných sedadel, pak je nutné sedět opět nejvíc ve dvojicích a jeden a půl metru od ostatních,“ dodal.



Diváci čekající na vstupenky se musí řadit nejblíže dva metry za sebe, stejně tak pokladny pro prodej lístků musí být od sebe vzdálené alespoň na stejnou vzdálenost. V kinech a divadlech navíc nebude možné prodávat ani jíst potraviny včetně nápojů. „Před zahájením musí být také celé prostory pro zákazníky vydezinfikovány,“ řekl Vojtěch.



Svateb se podle manuálu zveřejněného na webu Ministerstva zdravotnictví od 11. května smí účastnit 100 osob včetně snoubenců, svědků, oddávajícího a matrikáře. Snoubenci nemusí mít při obřadu roušku, účastníci obřadu nemusí dodržovat dvoumetrové odstupy. Po skončení obřadu má být provedena dezinfekce všech použitých pomůcek. Stejná pravidla se vztahují i na uzavření registrovaného partnerství. Fotogalerie: - Koronavirová siesta

Vedoucí pracovní skupiny pro uvolňování karanténních opatření Rastislav Maďar připustil, že některým divadlům se při limitu 100 diváků nevyplatí otevřít. „Ale vycházíme z toho, že ta pravidla musí být čitelná, mít logiku a být férová. Kdybychom kina povolili jen 100 a divadlům povolili 300, tak by to férové nebylo“" uvedl. Divadla, kterým se hrát představení zatím nevyplatí, musí bohužel zatím jen zkoušet, dodal.



Počty osob v divadlech a v kinech se navíc podle něj regulují hlavně nejen kvůli sezení v hledišti, ale kvůli shlukování při přestávkách nebo u vstupu. „Každá ta vlna uvolnění restrikccí je dočasná a není to navždy, každá přinese určité rozvolnění i pro divadla, nemohli jsme jít jinak než definovat stejná pravidla pro všechny,“ dodal Maďar.



Od pondělí 11. května umožní vláda sportování až 100 lidí současně včetně závodů a tréninků. Novinářům to dnes řekl předseda Národní sportovní agentury (NSA) Milan Hnilička. Nadále nebudou otevřené kabiny s výjimkou toalet, dodal, sportující ale nebudou muset mít roušky. Fotogalerie: - V4 a Covid-19

Od minulého pondělka se profesionální sportovci vrátili k venkovnímu tréninku a zatím se mohou připravovat jen ve skupinách a za dodržení přísných hygienických opatření. Od tohoto pondělí mohly otevřít posilovny či fitness centra, rovněž při dodržování konkrétních podmínek, uzavřeny jsou například společné šatny.



Hnilička uvedl, že od 11. května bude umožněno sportování pro až 100 osob naráz. „Včetně závodů a tréninků organizovaných sportovců. Budou zpřístupněna i vnitřní sportoviště, i když opět nebudou zpřístupněny kabiny s výjimkou záchodů,“ uvedl. Opatření je podle něj pro sportovní prostředí velmi důležité.



Vodítkem bude podle Hniličky počet osob. „Ti, kteří jsou aktivně sportující, tak ti sportují bez roušek, to je částečná změna proti současným opatřením,“ uvedl. Uvolnění podle něj reaguje na apely ze sportovního prostředí. „Chtěli už přístup do tělocvičen, jsem rád, že to bylo posouzeno kladně, že se otvírají prostory pro všechna odvětví sportu,“ dodal. Fotogalerie: - Farmářské trhy v provozu

Ohledně sportování dětí doporučil šéf NSA dbát na „použití zdravého rozumu“. Lidé by měli dbát na ochranu prarodičů. „Pokud se někdo pohybuje v okolí rizikových skupin, zvažte účast na sportovních akcích,“ uvedl Hnilička. Psali jsme: Koronavirus. Ve Štrasburku jen hodina denně vycházení. V Austrálii lidé vykoupili toaleťák... Libor Rouček přináší informace z první ruky WHO? PR agentura Číny! Trump má „vysoce přesvědčivé“ informace o původu koronaviru. Číně se líbit nebudou Pendlerům na Domažlicku se nelíbí, že se musí testovat. Prý to je diskriminace Bydlení v pandemii? Ekonomové dali na stůl tyto odhady

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.