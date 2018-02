Ministr zdravotnictví chce budoucí správní radu VZP bez poslanců

Připravuje změnu zákona o veřejném zdravotním pojištění, připravena má být v roce 2019 a platit možná od roku 2020, řekl dnes novinářům. V současné době je ve správní radě největší české pojišťovny 20 poslanců, posty se rozdělují stranám podle poměrného zastoupení ve Sněmovně.

„Je mi jasné, že to bude poměrně složité, protože poslanci s tím budou muset souhlasit, že ve správní radě nebudou,“ uvedl ministr. Současný model, který počítá s účastí poslanců ve správní radě, zavedl v roce 2006 ministr zdravotnictví David Rath (ČSSD). Podle Vojtěcha je potřeba poslance jako tvůrce regulací oddělit od zdravotních pojišťoven, které jimi přijímané zákony regulují.

Správní rada se pravidelně obměňuje po parlamentních volbách podle složení Sněmovny. Na jednání za dva týdny by si měla zvolit předsedu. „Favorita mám, ale jeho jméno nebudu říkat. Pravděpodobně to bude někdo z poslanecké části, je to zvykem,“ řekl Vojtěch s tím, že klub hnutí ANO, které má ve správní radě spolu s nominanty menšinové vlády většinu hlasů, se o tom ještě bude bavit.

Sněmovna svých 20 zástupců ve správní a dozorčí radě VZP obměnila 24. ledna. Odejít museli někteří zástupci stran, které mají po podzimních parlamentních volbách méně poslanců, polepšilo si ANO a přibyli zástupci SPD, Pirátů a STAN. Ve správní radě skončili například někdejší poslanci ČSSD Jiří Koskuba a Jaroslav Krákora, exministři zdravotnictví Zuzana Roithová (KDU-ČSL) a Leoš Heger (TOP 09), senátorka Alena Dernerová (dříve za ANO) nebo Michal Sojka jako zástupce České lékařské komory, v dozorčí radě bývalí poslanci Ludvík Hovorka (KDU-ČSL) a Martin Plíšek (TOP 09). Minulý týden nominovala svých 10 zástupců vláda.

V správní radě, která má pravomoc odvolávat ředitele, tak získalo hnutí ANO většinu 18 hlasů. Současného ředitele VZP Zdeňka Kabátka premiér vlády v demisi Andrej Babiš (ANO) v minulosti kritizoval, označil ho v tiskové zprávě za kontroverzní osobu spojenou s „největším kmotrem českého zdravotnictví“, někdejším náměstkem ministra zdravotnictví Markem Šnajdrem. Podle Vojtěcha zatím správní rada personálie řešit nebude.

Vláda v demisi dnes schválila kandidáty ministerstva financí do dozorčích rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Adama Vojtěcha (za ANO), který se stal ministrem zdravotnictví, nahradí v dozorčí radě České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) Martin Škrobánek ze sekce zdravotních pojišťoven. Zástupci v radě Všeobecné zdravotní (VZP) a Vojenské zdravotní pojišťovny (VoZP) zůstanou i v dalším období. Vláda tak dokončila obměnu vládou jmenovaných zástupců v orgánech pojišťoven, zástupce tam mají také ministerstva práce a zdravotnictví.

