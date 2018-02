Ministru kultury Šmídovi se nelíbí zdanění restitucí. Ani financování ČT nechce měnit

Hostem čtvrtečních Dvaceti minut Radiožurnálu Českého rozhlasu byl český ministr kultury v demisi Ilja Šmíd. Promluvil o možném zdanění náhrad, jež dostávají české církve na základě dohody, kterou uzavřely se státem. Nezapomněl však ani na vepřín v Letech u Písku a jeho bourání. Nakonec prozradil, jak to vidí do budoucna s financováním České televize a Českého rozhlasu.

Hned v úvodu ministr konstatoval, že bude lepší náhrady za církevní majetek vyplácet přímo z Ministerstva financí. Šmíd považuje za zbytečné přeposílat tyto peníze ještě navíc přes Ministerstvo kultury. To nic nemění na tom, že církve jsou podle ministra důležitými společenskými institucemi a plní významnou společenskou úlohu. „Ale jejich financování přejde pod Ministerstvo financí,“ podotkl. Bude pak jasnější, kolik peněz na kulturu plyne mimo církve.

„Já bych chtěl připomenout, že církevní restituce by bylo dobré udělat už v letech 90., ale zákon byl přijat až v roce 2012,“ podotkl Šmíd. „Nikdy nebyly žádné restituce zdaňovány a najednou vystoupí skupina poslanců a žádá zdanění restitucí,“ doplnil k tématu ministr, který nad tím kroutil hlavou. Vláda však myšlenku zdanění restitucí podpořila. Konečné slovo však bude mít parlament. Vláda podle ministra restituce nezpochybňuje. „Ale chtěli bychom přezkoumat, jestli byly restituce správně vypočítané,“ pravil ve vysílání host. Ale co když kabinet dospěje k tomu, že náhrady byly vypočítány „špatně“? „Abych byl zcela upřímný, já nevím,“ přiznal ministr s tím, že na onom výpočtu se pracovalo několik let, nakonec šlo o politické rozhodnutí a ministr by prý už neměnil smlouvy, které byly v návaznosti na zákon podepsány s církvemi.

Násilí z druhé světové války a z padesátých let minulého století se nesmí nikdy opakovat

Došlo i na kárný tábor v Letech u Písku. Ministr ocenil, že vláda konečně přikročila k tomu, že vepřín vykoupí, zbourá a na místě vznikne důstojné vzpomínkové místo. To vše až po řádné ekologické likvidaci objektu, která proběhne na základě výběrového řízení. „Chtěl bych říci, že ta rekultivace bude stát asi 130 milionů a co se týče toho památníku, tak budeme čerpat z Norských fondů,“ prozradil ministr.

Na místě dnešního vepřína na návrh Muzea romské kultury vznikne nějaký důstojný památník. „Ta druhá světová válka je u nás určitý symbol, ale u nás docházelo k násilí i v padesátých letech. ... Smyslem těchto památníků je mladé generaci připomínat, že se něco takového už nikdy nesmí opakovat,“ zdůraznil člen vlády v demisi.

I proto Šmíd chce rekonstruovat památky a předseda vlády Andrej Babiš (ANO) je tomuto nápadu nakloněn. V roce 2017 ministerstvo pracovalo s 13 miliardami korun; do budoucna by však ministr rád získal pro kulturu ještě více peněz.

Když se rozhovor blížil ke konci, ministr zdůraznil, že chce ponechat beze změny financování veřejnoprávních médií – Českého rozhlasu a České televize. Šmíd zaznamenal nápady některých politiků platit média ze státního rozpočtu, ale má na to jasný názor. „Pro mě je to naprosto nepřijatelný návrh,“ zdůraznil ministr s tím, že by rád zůstal u koncesionářských poplatků.

autor: mp