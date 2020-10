Miroslava Němcová: Jourová měla být tvrdší na Česko. V Maďarsku bych žít nechtěla, ten režim...

reklama

Anketa Bude Mikuláš Minář v politice úspěšný? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 4027 lidí

Hampl si nemyslí, že vzhledem k jeho volebnímu výsledku mohla být jeho kampaň lépe zvládnutá a komunikovaná. „Klíčové pro mě bylo zintenzivnění toho, co dělám v Senátu, akcentovat důležitá témata, jako jsou ochrana životního prostředí, vzdělání a další,“ uvedl senátor, že by nic neměnil.

Na přetřes samozřejmě přišla i samotná úloha Senátu. Od prezidenta i předsedy vlády často zaznívá, že Senát je zbytečný. Němcová těmto názorům oponovala: „Senát za dobu své existence ukázal, že jeho základní rolí je kultivace právního prostředí a právních norem,“ zmínila jednu z pozitivních rolí.

Vyzdvihla také, že Senát je ústavní institucí trvalou: „Je to stabilita, protože Senát není rozpustitelný, na rozdíl od Poslanecké sněmovny. Zároveň může bránit útokům na ústavu,“ upozornila na další důležitý prvek.

Miroslava Němcová ODS

Vysočina - tady jsem doma

poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Kdo bude po volbách 2021 předsedou z nich vzešlé vlády? Andrej Babiš 91% Petr Fiala 3% Ivan Bartoš 1% Někdo jiný 5% hlasovalo: 7603 lidí

Mezi oběma hosty se objevily rozbroje ohledně toho, kdo by měl kam kandidovat. Hampl byl dotazován, zda by se svými prioritami neměl mířit například na Magistr. hl. města Prahy. „Starosti lidí reflektuji i ve své senátní práci. V obou komorách je možnost ovlivňovat komunální situaci,“ myslí si senátor. Oba kandidáti se shodli, že pro silná politická témata, se kterými do voleb šli, je Senát tou nejlepší platformou.

Diváky byli následně vyzváni k okomentování situace v Maďarsku a Polsku. Je zde demokracie v ohrožení?

Poslankyně Němcová zmínila výrok místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové, že maďarský premiér Viktor Orbán vytváří v zemi nemocnou demokracii. Měla by si ale prý zamést před svým prahem: „Jourová by měla být ve své zprávě přísnější a objektivnější, co se týká situace v Česku. Pro Jourovou je snadnější komentovat situaci v Maďarsku, v Polsku, ale vyhýbavě popisuje střet zájmů Babiše. Měla by si zamést před svým prahem než jiným říkat, co mají dělat,“ myslí si Němcová. Konkrétně spatřuje ohrožení naší země v mediální sféře, a sice mediální impérium současného předsedy vlády.

Zároveň si myslí, že Jourová na Maďarsko nepoužila přísný metr. „V Maďarsku je režim, kde bych nechtěla žít. V Polsku mají k demokratickému světu nakročeno blíž,“ míní Němcová.

Podle Hampla Maďarsko před Polskem tak velký náskok, co se týká ohrožení demokracie v zemi, nemá: „V obou zemích je demokracie ohrožena a došlo k tomu demokratickými postupy,“ uvedl s tím, že Jourová má v tom jeho podporu.

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. BPP

Tento profil není senátorem V. Hamplem aktivně používán.

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kvituje však názor, že svou pozornost by Jourová v tomto měla zaměřit i na Českou republiku. „Souhlasím, že bychom se měli dívat i na svůj vlastní dvoreček. I u nás je demokracie v ohrožení, ne tak pokročile, ale ohrožení vidím,“ pravil senátor.

Poslankyně Němcová se následně zamyslela nad otázkou, jak zvýšit u veřejnosti zájem o senátní volby. Zájem o senátní volby jde podle ní však pomalu a jistě nahoru. Důvody jsou: „Působení premiéra, které Senát postavilo do role ochránce základních ústavních principů a svobod. Dále návštěva předsedy Senátu na Tchaj-wanu, čímž Česko vyzdvihl do dobrého světla,“ uvedla.

Poté prozradila, jaký kandidát má její podporu ve druhém kole senátních voleb. „Na Praze 5 má mou podporu Žantovský, na Praze 8 plukovník Stehlík,“ sdělila. Hampl na Praze 5 podporuje naopak senátora Lásku, který je mu prý názorově velmi blízký.

Neopomněl zmínit, že jej od předsedy Senátu Miloše Vystrčila zamrzelo, že ve druhém kole senátních voleb vyjádřil podporu podnikateli Ivu Valentovi: „To mě zamrzelo a zklamalo. Je to majitel novin, které BIS označuje jako dezinformační médium. Tento milionář udělal peníze na hazardu, společensky problematickém podnikání,“ řekl, že bez této podpory by to bylo mnohem lepší.

Závěrem se Němcová věnovala trendu spojování opozičních stran, které nejen v senátních volbách pozoruje. „Strany si uvědomují, že spojením se zvyšuje jejich šance na úspěch ve volbách. I veřejnost chce, aby skončila éra Babiše,“ dodala poslankyně.

Psali jsme: Uražená Miroslava Němcová: Já přišla do politiky ze svého malého knihkupectví Povolily vám nervy, pane senátore? Hampl s Němcovou se u Drtinové hádali, kdo více nesnáší Zemana Vysoká škola Němcové a Ani Geislerové: Vynořilo se z minulosti Němcová (ODS): Pane profesore, do cílové rovinky můžeme dospět férově

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.