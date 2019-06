Místo odsouzení migranta, který znásilnil Češku, hon na Okamuru! Do vřavy mezi Kalouska a další vpadl Ovčáček

V reakci na případ, kdy byla na Litoměřicku znásilněna šestnáctiletá dívka mužem pocházejícím z Afriky, který v Německu zřejmě žádal o azyl, se na internetu strhla smršť komentářů. Poté, co se včera místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda hnutí SPD Tomio Okamura obul do novinářky Českého rozhlasu a příspěvky komentujících ve vyostřené diskusi na sociálních sítích se začala zabývat i policie, na což upozornil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), se nyní Okamura dočkal výzvy k rezignaci, a to od Miroslava Kalouska (TOP 09). „Místo, aby politici odsoudili znásilnění šestnáctileté dívky migrantem a projevili soucit k oběti, pořádají doslova zběsilý hon na Tomia Okamuru. Co je to za zvrácenou morálku?“ táže se Jiří Ovčáček.

Anketa Kdybyste byli poslanci, jak byste příští týden hlasovali o nedůvěře vlády? Pro pád Babišovy vlády 10% Pro setrvání Babišovy vlády 89% Zdržel(a) bych se 1% hlasovalo: 6967 lidí

Dnes se připojil i poslanec za TOP 09 Miroslav Kalousek a vyzval Okamuru k rezignaci. „Pane místopředsedo Tomio Okamuro, jsem členem sněmovny, kterou Vy reprezentujete doma i v zahraničí. Máte-li jen špetku mužné cti v těle a cítíte-li odpovědnost ke své vlasti, omluvte se a odstupte, prosím. Budu si Vás za to nadosmrti vážit,“ napsal v reakci na Okamurovy komentáře Kalousek.

Pane místopředsedo @tomio_cz, jsem členem sněmovny, kterou Vy reprezentujete doma i v zahraničí. Máte-li jen špetku mužné cti v těle a cítíte-li odpovědnost ke své vlasti, omluvte se a odstupte, prosím. Budu si Vás za to nadosmrti vážit. https://t.co/Z98lWIfddQ — Miroslav Kalousek (@kalousekm) June 20, 2019

„Tak to je gól, provařený Miroslav Kalousek mě vyzývá, abych odstoupil z vedení Sněmovny, a KDU-ČSL, Piráti a STAN mě prý vyzývají také. Důvodem je, že jim tečou nervy z toho, že jsem jako první předevčírem na sociálních sítích upozornil na otřesný případ šestnáctileté dívky z Terezína, kterou odporně znásilnil na poli u Lukavce v Ústeckém kraji africký migrant. A ukázalo se, že jsem měl pravdu. Sen multikulturních sluníčkářských snílků o otevřené Evropě bez hranic končí noční můrou. Dnes mi také ze stejného důvodu celý den chodí výhružné SMS od sluníčkářských proimigračních aktivistů podporovaných novináři. Co na předvčerejší znásilnění říkají ostatní politici a sluníčkářští novináři, kteří neustále podporují nebo bagatelizují migraci a o SPD lživě prohlašují, že jen migrací strašíme?“ reagoval na výzvu Okamura.

Psali jsme: Okamuru nas*al ČRo! Co jsem si to dovolil říct, že ji znásilnil migrant z Afriky? Šílená jízda redaktorky, doufám, že ten rozhovor odvysílají

A následně se opět jal kritizovat Český rozhlas: „Vrcholem byl zatím včerejší rozhovor s redaktorkou Českého rozhlasu Zdeňkou Trachtovou. Myslel jsem, že v rozhovoru odporný čin znásilnění odsoudíme a budeme se bavit o příčinách a návrzích řešení. Místo toho na mě deset minut v rozhovoru jen útočila, co jsem si prý dovolil, že jsem napsal, že se jedná o migranta z Afriky! A že prý tím, že jsem o tomto činu jako první včera napsal na sociální síti a odsoudil jsem to, tak prý vzbuzuji strach vůči migrantům!!! A že prý je v ČR mnoho jiných znásilnění a proč jsem prý napsal zrovna o tomto! Ze strany Českého rozhlasu nepadlo ani jedno slovo lítosti či odsouzení tohoto činu. Ani jedno slovo ohledně příčin. Ani jedno slovo ohledně návrhů řešení. Doufám, že tento skandální rozhovor Český rozhlas v plném znění odvysílá. Ale myslím, že ne, protože to nebylo podle jejich scénáře, jelikož jsem se proti těmto otázkám věcně a konkrétně s argumenty ohradil.“

A do kritiky Okamury se zapojil i další politik z řad TOP 09, a to její místopředseda Tomáš Czernin. „Jsem zděšen jednáním místopředsedy sněmovny. Štvanice, kterou rozpoutal na novinářku Českého rozhlasu, je odporná. Bez nezávislých médií nejsme svobodná společnost. Podobným nedemokratickým praktikám budu vždycky bránit. Záminkou je navíc lidská tragédie mladé dívky,“ tepal Czernin do Okamury.

Jsem zděšen jednáním místopředsedy sněmovny. Štvanice kterou rozpoutal na novinářku @CRozhlas je odporná.Bez nezávislých médií nejsme svobodná společnost.Podobným nedemokratickým praktikám budu vždycky bránit. Záminkou je navíc lidská tragédie mladé dívky. https://t.co/BodeKH2CmL — Tomáš Czernin (@TomasCzernin) June 20, 2019

Na druhém konci barikády stojí i novinář Jan Moláček z Deníku N, jenž se ve svém komentáři na Facebooku podivoval nad včerejší ostrou diskusí pod Okamurovými příspěvky, kterou nyní řeší policie.

Fotogalerie: - Policejní zátah na migranty

„Místopředsedou Sněmovny je politik, který na svém facebookovém profilu podněcuje své fanoušky například k takovýmto komentářům,“ napsal Moláček. A jal se citovat jeden z komentářů, určený redaktorce Českého rozhlasu, od jedné z uživatelek: „‚Měla by ji ojet banda imigrantů z Afriky a použít všechny její tělesné otvory... zepředu, zezadu, orálně, análně, aby jí to kulturní obohaceni teklo odevšad, k tomu jako bonus nějaký ten pohlavně přenosný moribundus a navrch nějakého toho parazita a redaktorka by začala mluvit jinak.“

„Toto popřála uživatelka internetu (žena!) redaktorce ČRo poté, co ji Okamura napadl na Facebooku za to, že se ho zeptala na zdroj jeho tvrzení, že v Ústeckém kraji spáchal znásilnění migrant vyhoštěný z Německa, tedy úplně normálně dělala svou práci. Všechny parlamentní strany by si měly uvědomit, že pokud toto budou dál legitimizovat udržováním Okamury ve vysoké ústavní funkci, ponesou na příštím Baldovi svůj díl viny i ony. A připomínám, že v Německu už jeden místní pan Balda zastřelil regionálního politika ve městě Kasselu,“ varoval Moláček.

Protiislámský aktivista Martin Konvička se naopak SPD zastal s tím, že „národním zájmem je i ochrana našich žen“ a tázal se, proč o případu nehovoří zvláště političky i z jiných stran. „Je samozřejmě jasné, že máme dost našich násilníků, to ovšem neznamená, že si budeme ještě další dovážet,“ dodává.

A nechybí ani reakce Jířího Ovčáčka: „Místo, aby politici odsoudili znásilnění šestnáctileté dívky migrantem a projevili soucit k oběti, pořádají doslova zběsilý hon na Tomio Okamuru . Co je to za zvrácenou morálku?“ podivuje se prezidentský mluvčí na svém Twitteru.

Místo, aby politici odsoudili znásilnění šestnáctileté dívky migrantem a projevili soucit k oběti, pořádají doslova zběsilý hon na Tomio Okamuru @tomio_cz



Co je to za zvrácenou morálku? — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) June 20, 2019

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Tomáš Czernin TOP 09



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Šéfka Okresního státního zastupitelství v Litoměřicích Kateřina Doušová v rozhovoru pro server Českého rozhlasu uvedla, že africký občan, jenž se činu dopustil, byl vysazen z vlaku, protože se při kontrole jízdních dokladů ukázalo, že u sebe nemá platný jízdní doklad. Podle všeho byl vysazen v nejbližší stanici. Lístek do Česka měl, ale svou finální stanici, kde měl vystoupit, podle všeho přejel, pokračoval v cestě a od té chvíle už byl černým pasažérem.

Psali jsme: To je veřejnoprávní služba?! Plesl se pozastavil nad tím, co padlo v Českém rozhlasu ke znásilnění mladé Češky migrantem

To je on. Imigrant, který je podezřelý ze znásilnění české dívky na Litoměřicku

„Předpokládám, že to bylo ve stanici. Že kvůli němu nezastavili vlak a že ho nevyhodili za jízdy, abychom se vyhnuli nějakým spekulacím. Víme, že se jedná o neúspěšného žadatele o azyl ve Spolkové republice Německo. Tuto informaci máme ověřenou. Nicméně zatím nemáme rozhodnutí příslušného správního orgánu v listinné podobě,“ uvedla Doušová, že nemá k dispozici důkaz, že by byl Afričan vyhoštěn z Německa.

„Podle našich informací byl v Německu ve výkonu trestu. Rozhodnutí zjišťujeme. Nemáme zatím rozhodnutí německého soudu. Víme, že byl krátkodobě ve výkonu trestu,“ doplnila dáma s tím, že pokud bude uznán vinným u českého soudu, může za mřížemi prožít dva až deset let.

Psali jsme: To je odporné! Hamáček se rozčílil kvůli Okamurovu facebooku. Policie jedná Znásilnění Afričanem? Podezřelý sedí a mlčí. Nové informace Kauza znásilněné dívky: Pozor na nenávist! Člověk v tísni varuje „Musel si myslet, že je v Africe!“ Zmatený migrant šel po D1, lidé se ale smějí Danu Ťokovi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: rak