Mládež zpoza hranic tu chlastá, až se hory zelenají. Ale jiní turisté se příliš nehrnou, lamentují v pohraničí

reklama

Anketa Do jakého filmu byste nejraději zařadili postavu Václava Havla? ...a bude hůř 2% Ikarův pád 1% Návrat idiota 87% Pat a Mat 4% Sametoví vrazi 3% Spalovač mrtvol 3% hlasovalo: 7545 lidí

Němci se do Česka nehrnou. Ani občané Saska nebo Svobodného státu Bavorsko. A to je co říci, protože první z nich s láskou a s trochou nostalgie vždy „okupovali“ lázeňský trojúhelník a především Františkovy Lázně a okolí, byť tam zanechali jen nemnoho eur. Ono se totiž říká, že Sas je škrt, stejně jako Skot. Nevím, zda je to v tom S nebo bude podstata v něčem jiném (možná, že je to reminiscence z bývalé NDR). Každopádně, jich byste na nejzápadnějším cípu republiky, i v Aši (kde ještě, jak se s oblibou říká, ještě také jsou i naši) jen stěží pohledali.

Hurá za pivem!

Ovšem vážnější je, že ani z Bavorska do naší republiky nemíří zástupy lidí, jak to bylo před koronavirem obvyklé. Starší lidé už vůbec ne, většinou jen mladí si zajedou do Plzně na pár dní si pořádně užít ve společnosti zdejšího ležáku, který, i když nad tím příliš nepřemýšlejí, pochází stejně z Německa, z podunajského Vilshofenu, odkud byl Plzeňany vyzván tuctový sládek Joseph Groll, který shodou šťastných okolností a nesporné nůše náhod a štěstí právě v západočeské metropoli uvařil světoznámý typ piva – pils. A to je hlučícími cizinci obsazeno jen centrum Plzně, avšak v přilehlých čtvrtích to v hospodách a restauracích, až na čestné výjimky, ale opravdu vůbec nežije.

Zatímco německá mládež chlastá, až se hory zelenají – důchodci chybějí v lázních, na památkách, ale i v českých obchodech. A nebude asi lépe. Starší generace, která „dovedla pustit chlup“, se z Bavorska nehrne. Jen předkoronavirové vzpomínky říkají, jak plný byl zvláště před víkendem – a o dovolených a svátcích nemluvě – Západní expres, vlak, který z Mnichova jede až do Prahy. Spíš než Němce tady najdete pár cizinců z jižní Evropy a nějaké Asiaty, kteří však pocházejí ze západní Evropy.

Český covid horší německého?

„Proč bychom jezdili do Čech, když je tam koronavirus,“ mávne rukou snad v nejzamořenějším městě, v Chamu, v nejzamořenějším státě v Německu, tedy v Bavorsku, podsaditý muž v tradičních kožených kalhotách a se štětkou za kloboučkem. „Máte to tam pěkně rozlezlé,“ hodnotí situaci za přitakávání své ženy, která Bavoračku nezapře – modrobílou blůzkou i sukní. Na průmyslový Cham až netypické. A také že ano, rodinka je z jižní části Bavorského národního parku, z okresu Freyung-Grafenau.

Je zbytečné argumentovat, že těch pár stovek nemocných a nějaké úmrtí zdaleka nepřekoná situaci ve Spolkové republice Německo. „Ale zdravotnictví máte k ničemu, takže se bojíme. Máte tam samé ukrajinské a moldavské doktory,“ hodnotí Klaus. Alespoň tak si tedy nechá říkat. Nepřemýšlím, že by se nám zkusil vysmívat za naši „prezidentskou dynastii“. Nebudu se dohadovat argumenty, že oni tam mají naše lékaře, tak kde bychom ty naše jinde hledali. Ostatně, tenhle páreček je poněkud vizuálně výjimečný, ve městě plném kebabů a pizzerií, kde řádný „wurst“ abyste pohledali.

Jedu dál a mám snahu nalézt někoho, kdy by zajásal, že ceny u nás jsou nižší, než bývaly, tedy za ubytování a stravu jednoznačně, a hrnul by se do našeho lázeňského trojúhelníku. Dokonce jsem nalezl občany Bavorska, kteří se křižovali, když slyšeli, že na druhé straně hranic, v Mariánských Lázních, jsou na radnici Piráti. Cestovnímu ruchu jistě nepřidá, že řada lidí v Německu ví, jaké problémy s lékařskou péčí jsou právě v „Marienbadu“. Tedy, byly, až docela donedávna, ale pro Němce je to tabula rasa.

Zdá se, že Bavorsko si stačí samo. Prý se tam intenzivně připravují na druhou vlnu koronaviru, byť ta první tam zdaleka nezeslábla. Kancléřka prý dokonce naléhavě doporučila neorganizovat žádné vánoční trhy. Což je rána pro řadu měst a obcí a pro malé živnostníky. Ruku v ruce s tím ale přijdou kompenzace, a už nyní pořadatelé vědí, že nemají inzerovat a najímat si zvukaře a kapelky a tak dále a tak dále. Zdá se, že nebude ani vyhlášený mnichovský Oktoberfest. Pro tradiční Němce rána za ranou, pro „nové Němce“ žádný problém.

Psali jsme: Válka: Klaus ml. získal novou poslankyni. Z SPD Istanbulská úmluva: Skryté fígle, sexualizace dětí. Ptali jsme se expertů, jasný vzkaz Babišovi AV ČR: Posledních 30 let patří k povodňově nejaktivnějším, zjistili vědci Miroslav Macek: Přestaňte lidi testovat na koronavirus a bude po „pandemii“

Všeho není dost…

Další věc nevídaná... V německých supermarketech občas chybělo konkrétní zboží. Například toaletní papír, o který se mnohde strhly doslova boje, což SRN nezažilo desítky let. Horší bylo, že krátkodobě vypadly dodávky například mouky. Věc to od konce padesátých let minulého století vlastně neslýchaná, zvláště v západní části státu. Údajně se dramaticky navyšovaly státní hmotné rezervy. Mladí Němci poprvé zažili, že v regálech nebylo deset druhů hovězích konzerv, ale třeba „jen“ pět.

Toto všechno vytrhlo Němce z tradiční prázdninové a dovolenkové, a dá se vlastně říci letní, letargie. Proto chuť cestovat dostala na frak. A zvláště ti starší a nejstarší, kteří vždy byli vítaným objektem zájmu nejen třeba na Kanárech nebo na řeckých ostrovech, ale také v českých lázních, městech, památkách... A autobusové zájezdy? Těm hrana odzvonila už na jaře!

Němci jako správní patrioti také vyslyšeli nářky a prosby svých hotelů a lázeňských zařízení. Apel vyslala také vláda, a to jak zemská, tak spolková. Další důvod, proč nejezdit do zahraničí.

… tady končí (nejen) legrace

Akce – výstavy a koncerty – to padá jedno za druhým. V Německu se už přesouvá nikoliv na podzim, ale rovnou na následující rok. Výstaviště v Norimberku, v Mnichově nebo třeba v Lipsku zejí prázdnotou... a lépe prý hned tak nebude.

Bezvadně organizované a vždy zcela zaplněné burzy všeho možného (i nemožného) – nejsou. A jen tak také nebudou. Prodej a výměna se přesouvá na stránky internetu.

Hotovost jest vítána

Jen mi tu tak chybí ty naše neustálé apely na neplacení v hotovosti – s tím, že kupujte na netu, buďte na netu. Je spousta malých bavorských, ale i saských nebo třeba durynských hospůdek, prodejniček, kde vám platební karta nebude k ničemu jinému než k podložení hýbajícího se stolu. Platby online tu nefrčí ani třeba v dopravních prostředcích. Pro mnohé jistě překvapivé zjištění u tak velké země, kde jsou mobilní tarify i data oproti našim směšně nízké. Vzpomínám na dobu předkoronavirovou, kdy jsem chtěl v jednom supermarketu platit kartou – a dívali se na mě, jako když jsem spadl z oblaků. Prostě cash – nebo jen ten jejich jeden typ karty. Případně další story v obchodu s nápoji, kde sice byl terminál, ovšem v žádném případě bezkontaktní, a obsluha mi málem zlomila kartu, jak ji rvala do zcela jiného otvoru, než měla.

Opět musím připomenout naléhavý apel německé spolkové vlády již z minulého roku, aby občané měli zásoby potravin na minimálně týden či deset dní – a rovněž také dostatečnou hotovost v menších bankovkách. Science-fiction, nebo fake-news? Nikoliv!

K čekání – či spíše k vyhlížení – Němců nám nepostačí ani ty za dotace vybudované rozhledny. Svět se mávnutím proutku změnil... a již nikdy nebude stejný. Nevěřte tomu, co vám říkají o opaku.

To není konspirační názor novodobého českého undergroundu, ale německé věkové většiny 50+ …

Psali jsme: Chvilkaři a lež. 51 000 za dvě noci na Čapím hnízdě, rozšiřují. A lidé nadávají. Pravda? Úplně jinde Přišel krach světové ekonomiky? Bohaté rodiny se připravují, říká ekonom. Dolar padá ČEZ: Se zelenou energií 214krát kolem Země. Elektromobily v prvním pololetí odebraly rekordních 1,1 milionu kWh Liberec: Společná schůzka městských a krajských radních přinesla zhodnocení důležitých témat a vize do budoucna

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.