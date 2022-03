Mocnější než nejmocnější. Vítěz války na Ukrajině se prý rýsuje

Požadavků, aby byl konflikt na Ukrajině ukončen, je mnoho. Některé ovšem jiné než ostatní. Například malajský profesor Chin-Huat Wong si myslí, že by na ukončení konfliktu měl zatlačit čínský prezident Si Ťin-Pching. A to jednak kvůli riziku jaderné války, kterou by prý Putin mohl rozpoutat, ale také proto, že Rusko je na Číně čím dál víc závislé. A z Putina by se prý mohl stát Si Ťin-Pchingův Lukašenko. Pokud dle příspěvku na serveru TV Al-Jazeera čínský prezident zvládne ukrajinskou válku ukončit, stane se nejmocnějším vůdcem Číny od Kublaj Chána, legendárního vládce 13. století.

Dále se politolog shoduje s některými zahraničními experty, kteří také tvrdí, že houževnatý odpor Ukrajinců byl pro Putina nečekaný a ponižující. Nicméně, Rusko už obkličuje Kyjev a Charkov a pokud Zelenskyj kapituluje, aby se vyhnul masivním ztrátám na životech, tak bude Putin moct vyhlásit vítězství.

Podle Wonga jsou ovšem dvě podmínky, které si Putin pro kapitulaci klade, nerealistické, tedy demilitarizace a denacifikace a také uznání Krymu. Politolog má za to, že co se týče demilitarizace a denacifikace, Rusko by Ukrajině nadiktovalo podmínky ještě tvrdší, než svého času Finsku. A že denacifikace v jeho představách by Ukrajinu zanechala asi v podobném postavení, jako mělo poválečné Maďarsko nebo Čečna po povstání. „Protože by pak Ukrajina neměla skoro žádnou autonomii i ve své domácí politice, řada Ukrajinců by raději bojovala do posledního dechu, než se vzdala,“ míní Chin-Huat Wong.

Eskalace konfliktu zvýší tlak na sankce, sankce zvýší tlak na Putina a ten se začne chovat ještě iracionálněji, předpokládá. „Rozumný Putin by teď přestal, a to, co získal, stvrdil u jednacího stolu,“ prohlašuje s tím, že teď může de facto obsadit Krym, Luhansk a Doněck, stejně jako v roce 2008 Jižní Osetii a Abcházii. Dodejme, že Krym, Luhansk a Doněck byly obsazeny ruskými nebo proruskými silami již od roku 2014. Zmražený konflikt na Ukrajině prý Putin může použít jako odstrašující příklad při jednání s bývalými členy Varšavské smlouvy.

Wong za známku toho, že Putin nejedná racionálně, považuje i to, že ruský prezident uvedl ve stav zvýšené pohotovosti ruské jaderné síly. Prý očekává, že když bude víc tlačit, tak Ukrajina a Západ jeho požadavky přijme. „Dnes je ruský prezident darebák, nepředvídatelný aktér, Kim Čong Un obřích rozměrů, který hraje geopolitickou ruskou ruletu,“ tvrdí.

Politolog má za to, že Putina povzbudilo i „bezbřehé přátelství“ se Si Ťin-Pchingem, prezidentem Číny a také ti, kdo jeho činy omlouvají, argumentem, že byl vyprovokován rozšiřováním NATO a doporučují mu dát, co chce, aby se předešlo katastrofě. Podle Wonga to je ovšem špatný přístup. „I když je další studená válka nevyhnutelná, měli bychom udělat vše proto, aby byla alespoň tak racionální, jako ta poslední,“ říká.

Podle něho by USA měly přehodnotit svůj postoj a neházet Rusko a Čínu do jednoho pytle a vrátit se ke Kissingerovskému détente. Ale i Čína by se neměla nechat zaslepit nacionalismem, právě proto, že z konfliktu těží nejvíce.

„Zaprvé, přímá hrozba Evropě od Ruska snižuje pozornost Západu na Indo-pacifický region a tlak na Čínu. Zadruhé, válka na Ukrajině a zvýšená nutnost kooperace s Čínou, kterou vytvořila, dotlačí Západ k přehodnocení snah o uznání tchajwanské samostatnosti. Zatřetí, západní sankce, které oslabují Rusko a zvyšují jeho závislost na Číně, mohou nakonec z Moskvy udělat vazala Pekingu a z Putina Lukašenka Si Ťin-Pchinga,“ vypočítává politolog.

Pokud by se tak skutečně stalo, překoná Si Ťin-Pching Mao Ce Tunga, který se od Sovětského svazu pouze odtrhl, nebo Kublaj Chána. „Pokud Čína do konfliktu zasáhne a zatlačí na Putina, aby konflikt ukončil a Rusko bude čínský poskok, tak by mohlo svou novou Hedvábnou stezkou ovládnout celou Eurasii,“ míní politolog a dodává, že to by samozřejmě zvýšilo napětí mezi Čínou a Západem, ale toto napětí by nebylo tak nebezpečné jako s Putinovým Ruskem, které se podle něho chová jako Severní Korea.

Naopak nepřímá podpora Putina by se mohla obrátit proti Číně, říká Wong, jednak tím, že by i Čína mohla trpět sankcemi, ale zvýšilo by se riziko jaderné války. Cituje pak bývalého pracovníka ruské centrální banky, Sergeje Alexašenka, podle kterého se Si a Putin liší v tom, že Si chce Čínu přestavět pro budoucnost, zatímco pro Putina se vše dobré nachází v ruské minulosti. Si Ťin-Pching by tak podle něho neměl promarnit příležitost a zvyšující se závislost na Číně použít, aby válku ukončil.

