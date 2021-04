Moje sestra nikdy neřekla, že přijmeme tisíce imigrantů a dáme jim byty pro mladé! Pirát Ferjenčík odhaduje, kdo šíří tyto dezinformace

Piráti mají dost politických zkušeností, aby zvládli vládnout zemi, a mají i dostatek odborníků. V tomto ohledu jsou na tom lépe než jakákoli nová strana, která v minulosti vstoupila do vlády. Tak to vidí poslanec a pirátský odborník na ekonomiku Mikuláš Ferjenčík. Pro ParlamentníListy.cz také popsal, jak Piráti bojují s dezinformacemi nebo nakolik jim v programu zaměřeném na seniory pomáhají problémy koaličních politiků při řešení koronavirové pandemie.

Ačkoliv Piráti odstartovali svoji politiku před jedenácti lety cílením na mladší voliče, nyní účelně oslovují seniory. Pomoci k tomu má projekt s názvem Senioři na palubě, a i když je takový krok novinkou, podle Mikuláše Ferjenčíka se problémům důchodců věnují už delší dobu. „Dlouhodobě se snažíme dělat politiku tak, aby byla přínosná pro všechny občany, snažíme se zohledňovat všechny vrstvy společnosti a rozhodně ani na seniory nezapomínáme. Já osobně jsem prosadil spravedlivější valorizaci důchodů. Praktické návrhy řešíme v tomto ohledu dlouhodobě a přišla mi škoda, že to senioři často nevědí,“ popsal redakci s tím, že určité limity vidí v komunikačních prostředcích, které má strana k dispozici.

Ferjenčík: Kvůli krokům vlády zemřely tisíce důchodců zbytečně

A senioři se tak nakonec stanou součástí představování Pirátů před podzimními volbami, kde mají za dobu existence nyní největší šanci uspět, protože podle průzkumů jejich podpora roste, zatímco podpora hnutí ANO a ČSSD klesá. Zda na to má větší vliv vládní politika nebo samotná práce Pirátů, nelze podle Ferjenčíka rozlišit: „Je to kombinace. Státní finance jsou v rozkladu, umírá u nás na koronavirus nejvíce lidí na počet obyvatel na světě, máme tady čtvrtého ministra zdravotnictví, tři ministry spravedlnosti, jednoho dvojministra, protože na ministra dopravy Andrej Babiš ani nikoho nesehnal. To všechno se sčítá. My jsme předložili řadu návrhů a na to, že jsme opoziční strana, jsme úspěšní. Jako alternativa jsme pro voliče asi lákavější než konkurence,“ vysvětlil svůj pohled poslanec.

Lidé v důchodovém věku se tak plně zapojí do politicky aktivního světa. Už nyní nabízejí své služby desítky dobrovolníků, kteří chtějí být součástí pilotního projektu Senioři na palubě. Mají předávat své zkušenosti dalším generacím a zároveň napomoci mezigenerační komunikaci. „My, jako mladší ročníky, nahlédneme na jejich způsob přemýšlení a třeba se vyhneme nějakým chybám, kterým je třeba se vyhnout,“ podotkl k tomu Ferjenčík.

S popularitou rostou i dezinformace

S tím, jak popularita Pirátů stoupá, přibývá i dezinformací, které se teď rozhodli vyvracet. Na otázku, zda dezinformační útoky považuje za jakousi daň popularitě, poslanec odvětil, že takové označení považuje za trochu nešťastné, protože by bylo nutné se smířit s tím, že jde o nutnou součást politiky. Mikuláš Ferjenčík dále řekl, že v České republice vznikají cíleně vytvářené, vymyšlené zprávy, kde jsou politikům do úst vkládány výroky, které nikdy neřekli. Příkladem může být jeho sestra a stranická kolegyně Olga Richterová, jejíž údajný výrok o bytech pro imigranty se šíří internetem. Stejně tak předseda Pirátů Ivan Bartoš čelí dezinformaci, podle níž řekl, že „není možné, aby v bytě 3+1 žili jen dva lidé. Buď k sobě ubytují ještě další dva lidi, nebo zaplatí daň za nadměrné metry“. Vtip Jakuba Michálka je zase přičítán jeho neznalosti historie. „Věřím, že časem se jako společnost trochu lépe naučíme s tímto typem falešných zpráv vypořádat,“ uvedl k tomu Ferjenčík.

Dezinformace mohou být náhodou, ale i součástí celé sítě

Právě případ jeho sestry Richterové, který nakonec skončil u soudu, kde se poslankyně rozplakala nad tím, jakým vulgárním vzkazům a výhružkami smrti musela čelit, je podle něj naprosto typický. Olga Richterová měla údajně říci, že Česká republika by mohla v první vlně přijmout desítky tisíc uprchlíků a věnovat jim pro jejich pohodlí startovní byty pro mladé. „Je to typický příklad, ten výrok je úplně vymyšlený, Olga ani nikdy neřekla nic podobného a je dost nepříjemné, když vám přicházejí výhružky do e-mailů nebo vůči členům vaší rodiny. Prostě se to děje. Nevím, kdo to vymyslel, že to šíří lidé napojení na ruskou dezinformační scénu a lidé napojení na SPD, především její regionální buňky, což může být jen náhoda, že to zapadá do jejich světonázoru, ale může to být i součást nějaké dezinformační sítě,“ zauvažoval její bratr nad možnostmi.

Proti podobným dezinformacím teď právě Piráti bojují. Pokud je někdo sdílí záměrně s cílem někoho poškodit, brání se i soudní cestou. Jinak se Ferjenčík domnívá, že je třeba začít u školáků a jejich schopnosti porozumět textu, kde čeští žáci dlouhodobě zaostávají, zatímco v matematice či přírodních vědách patří mezi lepší průměr. I na to by se mohly více zaměřit základní školy. Dalším faktorem je ověřování informací: „Ale bohužel řada problémů spojených s dezinformacemi je spíše následek používání psychologických vět v přesvědčování obyvatelstva, protože člověk přece jen většinou věří tomu, co je v souladu s jeho světonázorem. A je jedno, jak moc je vzdělaný, či nevzdělaný. Lidé mají tendenci věřit tomu, s čím souhlasí, což může být zavádějící. Začal bych čtenářskou gramotností a pokračoval tím, aby si lidé byli vědomi, že ne všechno, co se píše v novinách či na internetu musí být pravda.“

Cenzuru na sociálních sítích nelze vyřešit několika paragrafy

Podstatnou záležitostí je však i samotné technické řešení. Například návrh bývalého předsedy hnutí Trikolóra Václava Klause ve Sněmovně, které mělo zakazovat mazání na sociálních sítích, by podle Ferjenčíka vedlo k tomu, že by nebylo možné mazat spam nebo obtěžující příspěvky. „Není to tak jednoduché, že by člověk napsal čtyři paragrafy a vyřešil problém,“ dodal.

Máme už zkušeností dost a není nám dvacet

Na závěr se ještě vyjádřil ke kritice, jak si Piráti povedou v případě, že se v podzimních volbách dostanou do vlády. Ta se týká jak jejich politické nezkušenosti, mladšího věku členů, ale i nedostatečné odbornosti. Ani jedna z těchto tří věcí není podle pirátského odborníka na státní finance pravdivá. „Už nám přece jen není dvacet a v politice jsme relativně dlouho. Piráti vznikli v České republice v roce 2009, takže zkušeností už máme docela dost. Co se týká našeho odborného zázemí, myslím, že z opozičních sněmovních stran jsme na tom jednoznačně nejlépe, a to i bez toho, abychom měli zázemí v institucích tak, jako mají vládní strany. Naše resortní týmy mají řadu odborníků a podobně i náš resortní tým v oblasti financí, kde je několik desítek lidí, s nimiž konzultujeme. Jedná se například o vysokoškolské pedagogy, kteří se tématu věnují profesně. Podobně je tomu i v oblasti místního rozvoje, sociálních věcí a zdravotnictví, kde fungují týmy o desítkách členů. Bavíme se o odborném zázemí. Připraveni jsme poměrně dobře, rozhodně jsme připraveni daleko lépe než jiné, relativně nové, strany, co kdy u nás šly do vlády. Takže já věřím, že to zvládneme,“ uzavřel Mikuláš Ferjenčík.

