Moje stará maminka nemůže hlasovat o vystoupení z EU, řekl Gazdík. Čtěte, co se kolem referenda strhlo za binec

Komunisté a SPD by rádi, aby veřejnost rozhodovala skoro o všem. ODS, TOP 09, lidovci a Starostové se takto velkých pravomocí občanů obávají a nechtějí je. Piráti pak zvažují referendum týkající se domácích politických otázek a také referendum o mezinárodní politice. To by pak mohlo začít platit až za několik let.

Anketa Měl by Babiš odevzdat ČSSD ministerstva vnitra a financí? Ano, obě 4% Ano, pokud jde o vnitro 1% Ano, pokud jde o finance 1% Ne, obě ať si nechá ANO 94% hlasovalo: 1713 lidí

ČSSD pak přemýšlí o kompromisním návrhu, který zcela zapovídá mezinárodní otázky. Podle poslankyně hnutí ANO Heleny Válkové má pak právě tento návrh největší šanci, ale i on by musel projít změnami. Sama Válková je pak podle svých slov přívržencem referenda. „Ale musí to být dobře napsané. Radši nic než nějaký paskvil,“ říká.

Poslanci se totiž přou například kvůli počtu podpisů potřebných pro konání referenda. Válková prosazuje 500 až 700 tisíc, v návrhu ČSSD je 850 tisíc, komunisté pak chtějí maximálně kolem 250 tisíc. Poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík pak navíc dodává, že třeba k vypsání referenda o zákazu kouření by mělo stačit sto tisíc podpisů.

Představy ČSSD a ANO se pak rozcházejí i v otázce výsledku, při němž by referendum bylo závazné. Například poslankyně Válková hovoří o třetině oprávněných voličů, poslankyně za ČSSD Valachová o polovině.

„Má smysl, aby lidé řekli, jestli chtějí v obci postavit třeba nějakou továrnu. Ale například moje sedmdesáti osmiletá maminka jistě nemůže rozhodovat o vystoupení z Evropské unie, protože nemá veškeré informace, co by to pro naši ekonomiku znamenalo,“ míní pak pro změnu například předseda STAN Petr Gazdík.

autor: vef