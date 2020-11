Mrtví na covid? Spletl jsem se, přiznal Flegr. Přidal novou hrozbu

Micíkovo temné proroctví se nenaplňuje. Známý český bojovník proti koronaviru, vědec Jaroslav Flegr, se prý spletl. S covidem se to má údajně trochu jinak. Někteří mu za to nadávali a jiní naopak děkovali. Každopádně stále prý není co slavit.

reklama

Anketa Kdo byl lepší ministr zdravotnictví? Roman Prymula 80% Jan Blatný 20% hlasovalo: 8827 lidí

Flegr napsal status na svém facebooku. „Micíku, pokusy na lidech se dělat nemají, ale včera jsem to nedodržel. To když jsem tady na Facebooku vysvětlil, proč počty umírajících nestoupaly ještě měsíc poté, co byla zavedena protiepidemická opatření, tedy proč jsme kolem 20. 11. neměli 1 000 mrtvých denně, jak jsem v říjnu předpověděl. Vysvětlil jsem, že to bylo proto, že jsem v modelu počítal s průměrnou dobou od nákazy do smrti asi čtyři týdny a nezohlednil, že i když je průměr čtyři týdny, naprostá většina úmrtí nejspíš nastává do dvou týdnů po nákaze, část pacientů však přežívá podstatně déle než měsíc.“

„Post si přečetlo přes 60 tisíc lidí. Někteří se mi za chybu posmívali, někteří mi nadávali, že jsem lidi zbytečně vyděsil, a dožadovali se omluvy. Někteří mi naopak děkovali, že jsem svou pesimistickou předpovědí občany i instituce dostatečně vyděsil, a donutil je tak dodržovat/zavést protiepidemická opatření,“ pochválil sám sebe vědec.

Podle vědce to ale stále není konec. „Nikdo, Micíku, vůbec nikdo si nevšiml, že není vůbec co slavit. Ty tisíce lidí nakažených před zavedením opatření totiž zemřou stejně, jen to bude rozloženo do mnohem delšího období. Ach jo. Fakt si nemyslím, že byl dobrý nápad rušit povinnou maturitu z matematiky,“ povzdechl si.

Psali jsme: Brno zapojí odborníky i občanská sdružení do diskuse o regulaci zeleně Malý (Trikolóra): Trump 275 - Biden 263, nebo volili republikáni Bidena? Petr Hampl: Čím ohrožují nadnárodní korporace západní civilizaci? Smutný konec Arménů v Karabachu. Vítězové už se prý dali do ničení, říká publicista Lhoťan



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.