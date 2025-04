Mrtvý Afghánec a čtyři čeští vojáci. Po výzvě od Macinky má kauza další vývoj

Petr Macinka, předseda politického subjektu Motoristé sobě se obrátil na Pražský hrad. Žádá prezidenta Petra Pavla fakticky o milost pro čtyři vojáky 601. skupiny speciálních sil Armády ČR. Jde o kauzu z roku 2018, kauzu násilné smrti jednoho z afghánských zajatců. Zajatec zemřel po výslechu. Šlo o zajatce, který nesl díl viny na smrti českého vojáka Tomáše Procházky.

K případu se vyjádřil i Peter Smik, vrchní praporčík Armády České republiky. Přidal pohled ze zahraničí.

„Incident vyšetřovaly i americké vojenské úřady a osmi vojákům, kteří se měli účastnit výslechu afghánského zajatce, udělily v roce 2021 kázeňské tresty,“ napsal na sociální síti Facebook. „Kázeňské tresty,“ zdůraznil znovu, aby to postavil do protikladu k tomu, že by v Česku teoreticky mohl padnout i trest doživotního odnětí svobody.

Přitom podle Smika se české úřady nezabývají smrtí českého vojáka Tomáše Procházky, ale rozebírají smrt jeho vraha.

„Nikdy se nikdo z českých úřadů nezajímal o samotné zabití Prochyho afghánským teroristou. Vše se od začátku točí jen a pouze kolem smrti vraha Wahidulláha. Klíčový svědek (afghánský překladatel) svoji původní výpověď stáhl a řekl, že se nic z toho, co předtím popsal, nestalo,“ pokračoval v popisu situace Smik s tím, že české orgány činné v trestním řízení případ řešily 6 let.

„Dva z obžalovaných přišli o prověrku, nemohou vykonávat to, na co byli cvičeni (výcvik operátorů Speciální síly AČR stojí řádově miliony korun) a míří do civilu. Zkušení top borci na vrcholu sil. Toliko k presumpci neviny,“ zdůraznil Smik.

A přidal příběh. Příběh o potenciálním zájemci o službu v armádě, který podle Smika dnes může cítit, že pokud bude spoužit u Speciálních sil, Armáda ČR se za něj v krizových okamžicích postaví.

Jen to prý má háček.

„Bez ohledu na to, jak celé tohle dopadne, čtyři elitně vycvičení bojovníci šestsetjedničky mají již v tuhle chvíli zničené kariéry a jejich důvěra v systém, kterému věřili, je na bodu mrazu. Vojáci, kteří za naši zemi bojovali. Anyway. Hodně štěstí kluci, stojím za vámi. A Prochy, ty nahoře odpočívej v pokoji,“ popřál druhovi ve zbrani Smik.

