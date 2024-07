Munice nestačí ani v míru. Ve válce proti Číně by za čtyři týdny bylo hotovo. V USA přišla studená sprcha

Varování před napětím ve světě a rizikem války jsou nyní skoro běžné. „Svět se nebezpečně pohybuje na hraně globálního střetu,“ uvedl například ředitel BIS Michal Koudelka v rozhovoru pro ČTK. Na riziko třetí světové války v projevu upozorňoval také ukrajinský velvyslanec ve Velké Británii Valerij Zalužnyj. Podle něho se mají západní země „probudit“.

Psali jsme: Připravte občany, že přinesou kvůli válce oběti. Ukrajinec Zalužnyj i o nás

Známky probouzení tu již jsou. V lednu americký senát a komise pro ozbrojené složky dolní komory amerického Kongresu ustanovil členy komise pro strategii národní obrany.

Ta dle článku serveru Business Insider zveřejnila včera 114stránkovou zprávu, která pro případný konflikt nevyznívá pozitivně. Píše se v ní, že USA nejsou připraveny na delší konflikt s Ruskem nebo s Čínou, tím méně pak s oběma zeměmi zároveň. Řada závěrů vyplývá z již publikovaných materiálů, ale zpráva je dává dohromady s výpověďmi desítek vojenských představitelů a nově zjištěnými fakty. A je tak „formálním a naléhavým doporučením“, aby USA navýšily finance pro zbrojení a zároveň zjednodušily strukturu svých sil.

Obavy dělají komisi i zásoby munice spojenců. Například zpráva z roku 2022 z britského think-tanku RUSI uvádí, že v době největších bojů na Donbasu Rusko za dva dny vystřelilo tolik munice, jako jsou celé zásoby britské armády.

Komise varovala, že obranný průmysl je ve špatném stavu, a to i pokud se vezme v potaz to, že se jedná o mírový stav a že není schopné plnit potřeby obrany. „Průmyslová výroba v USA hrubě nedostačuje k zajištění potřebného vybavení, technologií a munice v současnosti, natož vzhledem k požadavkům velmocenského konfliktu,“ stojí ve zprávě.

Nedostatky mají Spojené státy podle této komise například v otázce kariérního postupu v armádě, dále pak ve „složitém a zmatečném“ výzkumu a rozvoji nových zbraní a také v byrokracii na ministerstvu obrany. Zásadní změny v tom, co USA ohrožuje, a také na poli technologií prý vyžadují taktéž zásadní změny v tom, jak toto ministerstvo funguje.

Změny komise chce také v tom, jak USA plánují obranu. Totiž že by do plánů měly být zahrnuté soukromé a nevojenské společnosti. Což odráží fakt, že takto plánuje Čína. Dále by plánování mělo zahrnovat i scénář několika souběžných konfliktů s několika mocnostmi. Což by měl být krok vpřed od strategie dvou válek, která počítá s tím, že by USA bojovaly se dvěmi regionálními hrozbami, např. Íránem a Severní Koreou.

Zpráva kromě toho také říká, že americká veřejnost si povětšinou neuvědomuje, co ohrožuje jejich zemi a její spojence, a také jak by velká válka ovlivnila každý aspekt jejich života, například přístup k pitné vodě, elektřině nebo k internetu. „Je naléhavě zapotřebí oboustranné ‚výzvy do zbraně‘, aby Spojené státy mohly provést zásadní změny a významné investice nyní a nečekaly na další Pearl Harbor nebo 11. září,“ uvádí zpráva.