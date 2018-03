Můžu uzavřít s KLDR nejlepší dohodu na světě, věří si Trump

45. prezident USA Donald Trump podle zprávy agentury Reuters věří, že se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem může uzavřít tu nejlepší dohodu na světě. Nevylučuje však také, že by mohl bouchnout do stolu a jednání opustit, pokud věci nepůjdou správným směrem.

Trump věří, že až dojde na jednání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, pak s ním právě on jako americký prezident dokáže uzavřít tu vůbec nejlepší dohodu na světě. Přidal však také jedno varování. Pokud by se mu zdálo, že se jednání nehýbou kupředu, může také odejít od jednacího stolu. Věří však, že Kim Čong-un stojí o zachování míru ve světě.

„Kdo ví, co se stane? Můžu rychle odejít, nebo si také spolu můžeme sednout a uzavřít tu nejlepší dohodu na světě,“ uvažoval Trump o setkání s Kim Čong-unem, které ho čeká.

Na sociální síti Twitter doplnil, že Severní Korea zastaví raketové zkoušky až do chvíle, kdy dojde ke společné schůzce. Nabídku k jejímu uskutečnění předali Bílému domu zástupci Jižní Koreje. Společné jednání by se mohlo stát pozitivním průlomem ve vztazích KLDR a USA. K setkání by mohlo dojít v květnu. Trump v této souvislosti požádal o podporu Číny a Japonska, které mají zájem na udržení klidu v regionu. Jak Čína, tak Japonsko uspořádání schůzky vítají.

Někteří z odborníků však varují, že Severní Korea si touto cestou jen kupuje čas k tomu, aby zdokonalila svůj raketový a jaderný arzenál.

autor: mp