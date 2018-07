My nikoho nepodvedli. Zbourat a zapálit než se stěhovat. Jsou tu důchodci, naříkají oběti H-Systemu. Monsport: Je mi vás líto, ale...

Lidé, převážně v důchodovém věku, hrozí, že stavbu, za kterou mnozí z nich zaplatili dvakrát, možná i víc, uvedou do stavu, ze kterého ji dostavovali. Jiří Janouš říká, že dům dá do původního, neobyvatelného stavu a pak se klidně nechá zavřít. „Mně už je to jedno, třetinu života mám akorát nervy,“ říká senior. A dodal: „Celou dobu si chceme nemovitosti a pozemky koupit za cenu, která byla před krachem firmy, než jsme do nemovitostí investovali my. Původní správce konkurzní podstaty s tím, že domy dostavíme, souhlasil. A teď soud říká, že se máme vystěhovat. Nikdo z nás byty ale dobrovolně neopustí.“

Anketa Je rozhodnutí Nejvyššího soudu ohledně podvedených klientů firmy H-System správné? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 909 lidí

Oprávněnost obav potvrzuje i Martin Junek, zástupce členů družstva Svatopluk, které byty na náklady podvedených dostavovalo. „Nejradši bych se odstěhoval do jiné země, kde by mi stát zajistil nějakou právní jistotu. Mám obavu, že někteří v emočním záchvatu mohou dát ten dům do původního stavu, to znamená, že ho zbourají nebo zapálí,“ řekl pro LN. A vysvětlil i situaci lidí v těchto domech: „Oni nemají kam jít. Tam je řada lidí, kteří si to dostavěli ve svém aktivním věku a dneska jsou to důchodci. Oni nemají sílu se odstěhovat.“ Redukce na holostavby by byla protiprávní, klienti musejí odevzdat nemovitosti ve stavu, v jakém jsou k dnešnímu dni. Junek si také myslí, že s rozsudkem soud čekal na léto, když je většina lidí na dovolených.

Další z podvedených potvrzuje jeho slova. Robert Jezowicz se brání: „My jsme nikoho nepodvedli, my jsme ti podvedení, kteří jen domy dostavěli, protože jsme chtěli mít vlastní bydlení. Vůbec si neumím představit, že bych se měl někam stěhovat. Nemám ani kam a úspory na nové bydlení nikdo z nás nemá.“ Podle MF Dnes nehodlá z oslovených opustit dům vůbec nikdo.

Fotogalerie: - Vystěhují Bedřišku?

Josef Monsport, nynější správce konkurzní podstaty, obětem rozsudku vzkázal, že jejich situace lituje, ale ve výkonu rozsudku hodlá být nekompromisní. Mohl by se dožadovat i exekuce a násilného vystěhování. Tvrdí: „Z toho mála, co po sobě H-System zanechal, musí všichni dostat rovným dílem. Nemohou dostat privilegované skupiny, které dostanou víc než jiní.“ Družstvo Svatopluk chtělo rozestavěné parcely koupit už dříve. Nabízelo za ně prý dvacet milionů. Josef Monsport však údajně trval na částce 140 milionů, které družstvo odmítlo zaplatit.

„Myslím si, že správce konkurzní podstaty nemá nárok na to, aby dům dostal ve stavu, v jakém je dnes,“ myslí si Jiří Janouš. V bytě 1+1 žije od roku 2000 se svou ženou. Další, kdo se brání rozsudku, je Božena Beníková. „Za tu dobu narostla cena pozemku. Stavby jsou hezky udělané, zahrádky jsou zkulturněné, není z toho slum, který z toho mohl být, kdybychom to tehdy nevzali do vlastních rukou,“ tvrdí. K celé věci se vyjádřil také Jiří Čunek za KDU-ČSL: „Ti lidé zaplatili třikrát za své domy. Dohodli se s tím, kdo byl oprávněný, a to byl správce konkurzní podstaty, ten jim to slíbil. Jenomže ten původní správce konkurzní podstaty nekradl a nepatřil do konkurzní mafie, tak byl odvolán, byl nahrazen správcem Monsportem, bývalým komunistickým prokurátorem.“

Jiří Čunek KDU-ČSL

ANO křesťanským hodnotám

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Darebáci! Lidi vám vytlučou okna, zní ke kauze H-System. Útok na Miloše Zemana a úder zpět Soudce: S H-Systemem to bylo jinak. Roli hrál i Miroslav Šlouf. A Livia Klausová... Marvanová: Já zastupuji ty klienty H-Systemu, kteří nemají ani ty domy. Vůbec nic Klient H-Systemu: Ten dům je náš. Vynést nás bude muset policie. Konkursní správce nám řekl, že si to můžeme dostavět!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas