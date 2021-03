Mysleli jsme, že covid je nafouknutá bublina... Děti bez rodičů. Pozůstalí promluvili

reklama

Koncem února se v porodnici narodil vytoužený chlapeček Karel mamince Vendule z Mělníka. Ta se však pár dnů před porodem nakazila koronavirem. Den po porodu jí lékaři zjistili oboustranný zápal plic a převezli ji na anesteziologicko-resuscitační oddělení nemocnice, kde ji připojili na kyslík. Po dalších několika dnech ji uvedli do umělého spánku. Po týdnu, 9. března, mladá maminka zemřela.

„Pro Karla, tatínka malého Káji, to teď bude velmi složitá a nelehká situace. Stará se o mladého Káju, jak nejlépe umí,“ uvedla blízká kamarádka rodiny Kateřina. S dalšími přáteli pořádají pro rodinu sbírku, aby jí pomohli.

Anketa Bojíte se vakcíny AstraZeneca? Ano 82% Ne 18% hlasovalo: 8586 lidí

Covidem se nakazil 5. března a po dvou týdnech boje s nemocí zemřel. Přitom podle manželky žádnou vážnou chorobou zvyšující riziko úmrtí netrpěl. „Toník prodělával klasické nemoci jako my všichni, míval rýmu, kašel. S ničím se neléčil dlouhodobě,“ popisuje.

O neštěstí se Radka rozhodla promluvit především proto, aby upozornila, že ani mladší ročníky by neměly nemoc brát na lehkou váhu. Podle Radky se i jejich rodina domnívala, že koronavirus je především nafouknutá mediální bublina. „Spousta lidí tomu stále nevěří, ale my jsme zrovna ten odstrašující případ, kdy během chvilky nám osud nafackoval ze všech stran. Prostě to tu je, a dokud si neuvědomíme, že je to opravdu průšvih, ohrožujeme své rodiny i své blízké,“ dodává nastávající maminka.

Zemřelých s covidem mladších padesáti let v průběhu koronavirové pandemie přibývá. Zatímco od března do září loňského roku zemřelo s covidem 15 lidí ve věku do 49 let, od října do poloviny letošního března počet úmrtí vzrostl na 339. Nejvíce, 71 lidí, zemřelo v této věkové skupině letos v únoru.

Nemocnice také uvádějí, že hospitalizaci vyžadují čím dál mladší lidé. „Snížil se nám průměrný věk pacientů přijímaných na ARO. Loni byl jejich průměrný věk třiašedesát let, letos je to třiapadesát let,“ upozorňuje mluvčí Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Dana Lipovská. Je to podle ní způsobeno i tím, že mezi nejstaršími lidmi vzrostla proočkovanost a koronavirus už je tolik neohrožuje.

Fotogalerie: - Testování zaměstnanců

Psali jsme: Pekarová: Protektorát byl autonomní. Autonomie nebyla dodržována, ale vládli Češi Souboj poslankyně ANO s Pavlem Novotným: Viděla jsem váš holej zadek V Česku v pátek přibylo 14.920 nově potvrzených případů nákazy koronavirem Pekarová: Stydím se! Babiš odmítl dát 750 tisíc euro a místo toho platí českou vakcínu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.