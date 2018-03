Mýtnému systému mohou klesnout náklady pod miliardu, což je méně, než nabízejí „nejlevnější“ účastníci současného výběrového řízení, uvádí Kapsch

13.03.2018 7:21

Pokud by se stát rozhodl pro zachování současného mikrovlnného systému výběru mýta, snížil by provozní náklady z loňských zhruba 15 procent na 8,6 procenta, tedy pod jednu miliardu Kč ročně ze stávajících 1,5 miliardy Kč. K poklesu provozních nákladů vede změna metodiky, kterou Ministerstvo dopravy použilo v zadávací dokumentaci tendru na provozovatele mýtného systému po roce 2019. Tvrdí to společnost Kapsch, která nyní mýtný systém v tuzemsku provozuje.