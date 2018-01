Na Hrad patří Zeman, Drahoš není politik a jeho fanoušci se chovají demagogicky. Šéf politického hnutí promluvil

Politické hnutí Nezávislí stojí za Milošem Zemanem. ParlamentnímListům.cz to řekl šéf hnutí Patrik Hujdus. Místopředsedkyní Nezávislých je například známá politička Liana Janáčková, někdejší senátorka a v současné době starostka ostravského obvodu Mariánské hory a Hulváky.

Pro Nezávislé je prý na Hradě zásadní mít zkušeného politika, který bude naše národní zájmy. „Jako politické hnutí Nezávislí bychom na Hradě rádi viděli člověka, který má politické zkušenosti, a protože jsme si vědomi toho, že většina našich voličů podporuje současného prezidenta, doporučujeme i těm ostatním, aby ve druhém kole voleb dali hlas Miloši Zemanovi,“ řekl ParlamentnímListům.cz předseda Nezávislých Patrik Hujdus.

„Pokud chceme mít na Hradě někoho, kdo dokáže hájit české zájmy v EU a ve světě, měl by to být někdo, kdo má zkušenosti s politikou. Z kandidátů, kteří postoupili do druhého kola, je to Miloš Zeman. Oceňujeme, že v rámci své politické kariéry něco dokázal. Na rozdíl od jeho odpůrců nehodnotím ‚obal‘, ale obsah. Pro mě je důležité, co říká, jaké jsou jeho názory atd. Mám jistotu, že bude české zájmy hájit více než pan profesor Drahoš,“ míní Hujdus.

Rozhodující jsou podle něho činy a zkušenosti, nikoli jak se prezident tváří nebo jak vypadá. „Prezidentská funkce není o tom, jeslti je někdo superman. Prezident nemusí být po všech směrech dokonalý, pohledný, mladý. Každý máme nějaké neduhy. Jestli někdo vypadá lépe na poštovní známce, nehraje žádnou roli,“ soudí.

„Je smutné, jakým způsobem se vede kampaň. Vadí mi, že někteří podporovatelé profesora Drahoše, automaticky nálepkují voliče Miloše Zemana jako hulváty a nevzdělance. To je špatně. Zaslepení příznivci demagogicky nálepkují,“ odsuzuje Patrik Hujdus.

autor: Radim Panenka