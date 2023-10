Na chodbě odkývou. Pak stejně zvednou ruku proti. Není domluveno s „šéfy“

reklama

Opoziční poslanci Aleš Juchelka a Lucie Šafránková (SPD) zdůvodňovali své návrhy na růst příspěvku o 60 000 až o 100 000 korun vyšším růstem cen v uplynulých letech. Sněmovna je ale koaliční většinou zamítla, stejně jako opoziční úpravy, kterými by dávka v určitém poměru vzrostla i rodinám s malými dětmi narozenými před lednem příštího roku. SPD neprosadila automatickou valorizaci dávky podle inflace, ani zachování možnosti čerpání příspěvku až do čtyř let věku dítěte, když vládní novela zkracuje dobu o jeden rok.

„Hlasování o rodičovském příspěvku ukazuje problém pětikoalice,“ píše poslanec Juchelka na sociální síti X. „Koaliční poslanci totiž nepodpoří nikdy nic, co jim předtím neschválí jejich šéfové. Takže i když na chodbě vládní poslanci přiznávají, že mé pozměňováky jsou správné, tak nakonec hlasují proti,“ popisuje.

Juchelka ve Sněmovně apeloval na poslance stran vládní pětikoalice, že rodiny čekají na navýšení rodičovského příspěvku už přes rok a půl. „Ty rodiny čekají na navýšení rodičovského příspěvku po celou dobu energetické krize, kdy se jim zvyšují náklady nejen na energie, na bydlení, na nájmech, ale samozřejmě i po konsolidačním balíčku to bude velmi, velmi sahat do jejich peněženek,“ vzkázal sněmovního pultíku.

Rodičovský příspěvek se zřejmě zvýší od ledna o 50 000 korun na 350 000 korun. Růst se bude týkat podle vládní novely, kterou dnes schválila Sněmovna hlasy skoro všech přítomných poslanců, dětí narozených od začátku příštího roku. Opoziční hnutí ANO a SPD neprosadila v dolní komoře razantnější růst dávky až na 400 000 korun.

Neuspěla ani skupina koaličních poslanců KDU-ČSL a STAN s úpravou, podle které by se v případě narození dvojčat a vícerčat zvedala rodičovská o 100 procent, zůstane vyšší o polovinu. Předlohu, která má také mimo jiné zjednodušit komunikaci s úřady práce, nyní zamíří k posouzení do Senátu.

Rozčílen je také poslanec Kamil Farhan, kterému koaliční poslanci zamítli návrh, aby novela zákona o léčivech, byla zařazena jako bod první na dnešní jednací den. „Zde důkaz místo řečí pro Markétu Pekarovou Adamovou a Vlastmila Válka. Před chvilkou jsem navrhl, abychom dnes ve Sněmovně projednali zákon o léčivech. Tedy ten, který údajně blokujeme. Výsledek je, že ho poslanci za ODS, STAN, KDU-ČSL, Pirátskou stranu a především za TOP 09 projednat odmítli,“ zdůraznil na sociální síti X, kde sdílel výsledky hlasování, kdy ze 157 přihlášených poslanců a poslankyň, hlasovalo pro 73 a proti 52.

K věci poté vystoupil ve Sněmovně: „Musím vystoupit, protože na české politické scéně se objevují noví a noví dezinformátoři, jeden větší než druhý. Co je pro mne tak šílené, je, že to jsou dezinformátoři z TOP 09, je to místopředseda, pan ministr Válek a předsedkyně Markéta Pekarová Adamová,“ hřímal Farhan ve sněmovním řečništi a sklidil potlesk z lavic opozičních poslanců.

„Neustále dávají do éteru nepravdivé a lživé informace o lécích, ministr zdravotnictví Válek říká, že máme nárůst o 800 procent penicilinu, není to pravda. Včera jsem se díval na Pekarovou Adamovou, když říkala, že spotřeba léků narostla o 500 procent. V Česku máme léky za sto miliard, které se prodají cca za rok. Takže tvrdí, že spotřeba narostla o 500 miliard,“ hrozil se.

„Jak může pan premiér v této vládě řídit zodpovědně tuto zemi, když se tam hází stovkami miliard a každému je to úplně jedno, jim je to fakt jedno,“ burcoval Farhan.

„Ministr Válek na nás stále svádí, že my blokuje zákon o léčivech, který je stěžejní, který zajistí léky. A já se vás ptám: Ten zákon tady ve Sněmovně leží, proč není zařazen na dnešní den, když je to pro vás tak důležitý zákon? My chceme pomáhat občanům! A vy to tam prostě nezařadíte, to je jen velká hra. Vy zdržujete. Proto navrhuji, aby byl tento bod zařazen jako bod dnešního jednání, abychom v souladu s touto vládou českým občanům pomohli,“ dodal opoziční Farhan. „Koalice opakovaně říká, že blokujeme přijetí zákona o léčivech. Tak jsem se naštval a navrhl jsem zařazení tohoto bodu dnes na jednání Sněmovny. A ano, trochu jsem se naštval.“

