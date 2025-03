Na co vy potřebujete ještě víc procent na zbrojení? Babiš zapnul kameru a počítal

Premiér Petr Fiala (ODS) nedávno na mimořádné konferenci hovořil o nutnosti zvýšit výdaje na obranu až na tři procenta HDP. Podle Babiše tedy není nutné uměle zvyšovat podíl obranných výdajů, protože ekonomický růst už sám o sobě navyšuje částku, kterou stát na obranu vynakládá. „S velkým zájmem sleduji debatu, kolik procent HDP máme dávat na zbrojení neboli na obranu. Chtěl bych vám vysvětlit, že to HDP stále stoupá. To znamená, že když máme dvě procenta HDP v roce 2024, tak to bylo 160 miliard. A kolik jsou dvě procenta z plánovaného HDP v roce 2026? 177 miliard. Takže 177 minus 160 je 17 miliard. Co tím chci říct? Chci tím říct, že žádná procenta navyšovat nemusíme, protože tím, že stoupá HDP, tak automaticky roste absolutní částka. Za dva roky tedy sedmnáct miliard navíc,“ vysvětloval.

Zároveň kritizoval současnou vládu a ministryni obrany Janu Černochovou (ODS) za to, že ani současné dvě procenta HDP nedokáže efektivně utratit. „Naše vláda a paní Černochová není schopná ani utratit ta dvě procenta. Víte, kolik jsme zaplatili za ty zbytečné předražené stíhačky F-35, díky kterým se pan Fiala dostal do Bílého domu zadním vchodem a nikdo ho tam nevítal? Na zálohách jsme vyplatili téměř 39 miliard na tyhle stíhačky, které možná někdy přijdou, v roce 2024, 2025 a 2026. Tak na co my potřebujeme ještě víc procent na zbrojení?“ pozastavoval se šéf opozičního hnutí ANO.

„Možná bychom si měli přečíst zakládající smlouvu NATO, co se tam píše,“ naznačil, že vláda se přehnaně soustředí na zvyšování vojenských výdajů místo toho, aby se řídila základními principy Aliance a efektivně využívala již vyčleněné prostředky.

Zbrojení místo míru?

„Možná bychom si měli přečíst zakládající smlouvu NATO, co se tam píše. Je tam devětkrát slovo mír. A co se uskutečnilo na Pražském hradě 8. dubna 2009? Setkání amerického prezidenta Obamy a Medvěděva. O čem mluvili? O odzbrojení. Tak možná by si světové velmoci mohly připomenout konec druhé světové války, o tom, v jakém světě žijeme, a o tom, jestli skutečně stále chceme zbrojit a zbrojit a vydávat čtyřicet tisíc miliard dolarů každý rok na zbrojení. Já nechci,“ pokračoval Andrej Babiš.

Babiš zpochybňuje roli Evropy v budoucích mírových jednáních a tvrdí, že hlavní slovo budou mít velmoci. „Světové velmoci by měly možná sednout ke stolu a znovu se začít bavit o tom odzbrojení. A tahle propaganda, která u nás je, že stále budeme navyšovat – vždyť to ani nemůžou utratit. Každý normální člověk nechce válku. Ten konflikt na Ukrajině brzo skončí a samozřejmě to domluví světové velmoci. Je otázka, jestli Evropa, která de facto nemá žádného pořádného lídra, u toho stolu bude,“ dodal.

Ostře se vymezil proti současnému zaměření české politiky, která podle něj příliš řeší Ukrajinu a válku, zatímco ignoruje domácí problémy. „My, čeští politici, bychom se hlavně měli starat o lidi, kteří žijí v České republice. A ne od rána do večera stále mluvit o válce a o Ukrajině. Já chci mluvit o České republice. O tom, proč je drahé bydlení, proč jsou drahé energie a jak to u nás vůbec vypadá,“ řekl a zdůraznil, že téma obrany a Ukrajiny nebude hlavním tématem jeho kampaně do sněmovních voleb, které se konají v září tohoto roku. Místo toho chce otevřít diskusi o dostupnosti bydlení, cenách energií a ekonomické situaci Čechů.

Evropa se musí změnit, místo Green Dealu řeší jen Ukrajinu

Andrej Babiš se věnoval i budoucnosti České republiky v Evropské unii a jejím geopolitickým výzvám. Kritizoval současné směřování EU a zdůraznil, že Evropa potřebuje změnu, zejména v oblasti ekonomiky a energetiky. Zmínil i výsledky německých voleb, kde podle něj dominovala témata ilegální migrace a ekonomické problémy. „Hlavní téma byla legální migrace a stav ekonomiky a německého hospodářství, který není vůbec dobrý. Evropa se musí změnit. Očekávám to, že dnes nejmocnější člověk v Evropě, který rozhoduje o nás, o našich životech a našich zákonech a má obrovské kompetence, je Ursula von der Leyenová, která přišla z CDU. A doufám, že nový kancléř Friedrich Merz skutečně vysvětlí Leyenové, že Green Deal ničí evropskou ekonomiku, průmysl, zemědělství – všechno,“ doplnil expremiér.

Připomněl postoj amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se jasně vyslovil pro návrat k fosilním palivům. „Po projevu Donalda Trumpa v Davosu, kde jasně řekl, že se vrací k fosilním palivům, že bude navyšovat těžbu ropy a plynu a má o polovinu levnější energii, až všechny firmy světa by podnikaly ve Spojených státech, tak Evropská unie a Evropská rada, místo aby to řešila a změnila, zrušila Green Deal, tak znovu zasedá o Ukrajině,“ poukázal.

Ukrajinu podle jeho slov stejně vyřeší Spojené státy. „My jsme součástí NATO a NATO nás ochrání. Putin nemá na to, aby bojoval s NATO. Nikdy si to nemůže dovolit, protože ho vymažeme. A proč nás stále někdo straší? Víte, proč nás straší Fiala? Protože celé vládnutí stále mluví o Ukrajině a o válce. Nemá žádné téma v rámci České republiky, protože vše tu pokazili. Všechno devastují, všechno. Proto jim to vyhovuje,“ uvedl Babiš.

„Proto doufám, že nový americký prezident, kterého my Patrioti pro Evropu jsme podporovali. Věřím tomu, že tenhle konflikt skončí,“ doplnil opozičník.

Vláda neřeší mosty po povodních, premiér nic neřídí

Jeden z dalších dotazů zněl, proč lidé stále nemají opravené mosty po povodních, ačkoliv by se na jejich obnovu mohly využít státní rezervy. Andrej Babiš obvinil vládu z nečinnosti a nezájmu o řešení problémů občanů. „My jsme se starali, když jsem byl ve vládě. Téhle vládě je to jedno, neřeší to, pan premiér vůbec nic neřeší. Ti ministři už dnes jenom se snaží něco slibovat a za tři a půl roku de facto neudělali vůbec nic. Jsou totálně neschopní, jsou tam jenom kvůli sobě, ne kvůli vám,“ vzkázal Babiš frustrovaným občanům.

„Tak to zkuste pochopit všichni, podpořte nás do voleb. Slibuju, že když tam znovu budu, tak to budu všechno řešit přes telefon, jak jsem to dělal předtím,“ odkázal na svůj manažerský styl vládnutí, kdy podle něj dokázal řešit krizové situace efektivně a operativně po telefonu.

Následně dál tvrdě kritizoval premiéra Petra Fialu a jeho přístup k řízení státu. „Máme premiéra, který není schopen pochopit, že má vládu řídit, že má řešit nějaké problémy. On je politolog, on nechápe de facto nic, jenom stále má nějaké projevy, které nepřinášejí výsledek, a jeho řeči se nikdy neproměnily ve skutečnost. Nedá se mu věřit ani pozdrav,“ konstatoval Fialův předchůdce.

„Snad už to do září vydržíme a společně musíme tuhle vládu ukončit, protože ten dopad na život nás všech je úplně katastrofální,“ uzavřel toto téma Andrej Babiš.

Babiš o Olze Richterové: Proč je stále místopředsedkyní Sněmovny?

Jedna z posluchaček se ve své otázce ptala, proč je stále místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Olga Richterová, přestože Piráti už dávno nejsou součástí vlády. Zároveň se podivila tomu, proč se o toto místo neuchází opozice, které by podle rozložení sil ve Sněmovně mělo patřit. „Proč tam Piráti stále ještě jsou? Protože oni jsou stále součástí pětikoalice. A vidíte, že i nový předseda pan Hřib byl u jednání Petra Fialy a znovu budou mít stejný program – Antibabiš. Samozřejmě u Pirátů je známo, že jde o koryta. Je to dobré koryto pro paní Richterovou, skvělý job,“ uvedl, že Richterová se místo ministerského postu uchýlila k pohodlnější funkci, která jí poskytuje vysoký plat a řadu výhod.