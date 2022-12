Náčelník Gerasimov zůstává. Ale nevíme, co je se Šojguem, píší Američané

reklama

Před pár dny ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Bachmut se proměnil v místo zkázy, na kterém nelze žít. Příběh americké zpravodajské stanice CNN Zelenského slova potvrzuje. Příběh Vjačeslava Tarasova.

Vjačeslavu Tarasovi je 48 let. Žil v Bachmutu a od té doby, co se ho Rusové pokouší zničit a dobýt, se ukrýval ve svém sklepě. Nechtěl své milované město opustit. Až jednou se odhodlal opustit sklep svého domu, ve kterém se skrýval. Prý chtěl sehnat zeleninu na boršč. Vylezl ven, najednou přišla rána a kdyby v tu chvíli na sobě neměl koženou bundu, jeho vnitřnosti by prý byly rozesety po ulici.

„Nevím, co to bylo. ... Ale síla to byla neuvěřitelná, protože mi jen tak odletěla ruka. Druhou rukou jsem si držel střeva.“

Když svůj příběh líčil CNN, prý byl bledý jako stěna.

„Měl jsem na sobě koženou bundu, a nebýt jí, roztrhlo by mě to na kusy. Moje vnitřnosti by se rozletěly všude kolem... Ztratil jsem spoustu krve. Vzpomínám si, že jsem ji viděl - obrovskou louži,“ uvedl.

Výbuch, který Tarasovovi protrhl tělo, zabil jeho přítele, a jak ostřelování pokračovalo, uvědomil si, že to možná také nepřežije. „Řeknu vám pravdu," říká. „Modlil jsem se, abych přežil."

Tarasov je věřící křesťan a věří, že mu „neviditelná síla" zachránila život. Je také vděčný ukrajinským vojákům, kteří ho hodili do svého pickupu a odvezli do nemocnice ve městě Kosťantynivka, 25 kilometrů od Bachmutu.

Když Tarasov dorazil, prosil lékaře, aby mu zachránili končetinu. „První, o co jsem požádal, bylo, zda by mi mohli ruku přišít. Viděl jsem, že je úplně utržená a visí jen v rukávu. A žaludek mě pálil. Napadlo mě, že to musí být střeva, která vycházejí ven. Všude byla krev."

„Někdy vypadne proud," říká CNN hlavní chirurg doktor Jurij Mišasty. „Voda se dodává po hodinách, ne pravidelně. O víkendu nebyla voda, protože došlo ke katastrofálnímu ostřelování."

Dvaašedesátiletý chirurg právě dokončil operaci ženy, kterou sem přivezli dříve odpoledne.

„Je to obyvatelka Bachmutu. Dostala se pod dělostřeleckou palbu a utrpěla střepinové zranění břicha s poškozením několika orgánů. Lidi s takovými zraněními vídáme každý den. Každý den."

Doktory během práce neustále provází nedaleké dunění děl.

„Poslední dobou je to dost hlasité,“ říká Khassan El-Kafarna, chirurg z organizace Lékaři bez hranic (MSF), která v nemocnici působí. Jeho kolegyně, zdravotní sestra Lucia Marronová, souhlasí. „Myslím, že je tu obecně větší pohyb - více vojáků, více lidí,“ uvedla. „Jsme zvyklí na zvuk. Dostanete se do bodu, kdy pochopíte, co je nebezpečné a co ne.“

Místní úřady už několik měsíců prosí civilisty, aby oblast opustili. Ale pro Tarasova, stejně jako pro mnoho dalších lidí ve starém průmyslovém srdci Ukrajiny, se útěk z domova do bezpečnější oblasti zdál nemožný.

„Kdybych měl hodně peněz, raději bych žil v zahraničí," říká Tarasov. „Ale já žádné peníze nemám a všechno, co jsem si našetřil, jsem investoval tam. Neměl jsem peníze a neměl jsem kam jít."

Americký Institut pro studium války mezitím popisuje, že válka trvá. Ruský agresor se prý opevňuje na východě proti pokračující protiofenzivě.

Podle serveru arabské televize Al-Džazíra Rusové útočí na Bachmut a na dvě desítky osad v okolí Bachmutu. Tankovou a dělostřeleckou palbou.

Institut také upozornil, že ruské ministerstvo obrany oficiálně popřelo zvěsti, že ruský náčelník generálního štábu armády generál Valerij Gerasimov byl nebo brzy bude nahrazen. ISW však také upozornil, že ministerstvo současně neposkytlo dost důvěryhodných informací, že ministr obrany Sergej Šojgu stále zůstává na svém postu a v plné práci.

Psali jsme: Zelenskyj: Rusové, začněte stahovat vojska o Vánocích. Mír dle našeho plánu EU dá Ukrajině 400 milionů eur na opravy energetiky Zelenskyj: Ano, nemáme elektřinu. Ale dorazila další pomoc Ukrajina dostane novou zásilku zbraní z USA. A Rusku už prý došly íránské drony

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.