Nacher o Hřibovi: On je hlava

Pražská opozice dnes neúspěšně navrhla odvolání primátora Zdeňka Hřiba (Piráti). Zastupitel Nacher svůj návrh odůvodnil tím, že Hřib vedl magistrát se svým náměstkem Petrem Hlubučkem (dříve STAN), nyní obviněným v kauze Dozimetr v souvislosti s údajnou korupcí v dopravním podniku (DPP). Pro odvolání hlasovalo 17 z 65 zastupitelů.

„Byl to takový symbol, politické gesto, ono stejně nemá žádný vliv vzhledem k tomu, že za tři měsíce jsou komunální volby. Já jsem čekal, jak se k tomu postaví pan primátor,“ řekl Nacher úvodem k neúspěšné snaze odvolat primátora hlavního města Prahy.

Vadí mu, že se k tomu Hřib postavil způsobem, že začal házet vinu na jiné. On řídí to město, on je ta hlava, měl by mít přehled, že jeden jeho náměstek podává trestní oznámení a druhý náměstek je ve vazbě. A on místo toho obvinil nejenom nás, ale i ODS a začal tam tahat věci z roku 2011, 2012, 2015, kdo se s kým znal, kdy, kdo měl jakou tiskovku. To už mi přišlo fakt jako přehnaný.

„On klidně mohl třeba říct: ‚Oni nás přehlasovali, nemáme na to, tady prosadit naše transparentní pravidla.‘ A já bych to pak ani neudělal. Ale v momentě, kdy jeho jediná obrana je, že za to může ODS nebo my, že jsme převzali v roce 2015 dar od firmy, kde jeden z těch obviněných byl v dozorčí radě. Jak jsme mohli vědět, co ten člověk z roku 2015 bude dělat v roce 2020,“ pokračoval opoziční poslanec.

Zmíněný dar podle Nachera hnutí ANO vracet nebude: „Vrácení by bylo vlastně přiznání viny. Cokoli se vracíme před rok 2019 je jen odpoutávání pozornosti někam úplně jinam,“ odvětil na dotaz moderátora Daniela Takáče, zda je ANO v pozici, kdy může někomu něco vyčítat, pakliže samo přijalo dříve dary.

„Pan primátor to nehodil jen na nás, ale tu na ODS, tu na TOP 09. Takže všichni za to můžou, jenom on ne, on nemůže za nic, přitom on je hlava, on řídí tu radu! Piráti mají hlavu a přišli s tím, že bude radnice transparentní, že budou mít prověřené lidi, že budou komunikovat s občany i s opozicí, oni ale nenaplnili nic, dělají to přesně naopak. Je to tragikomické. Je to o tom, jestli je jim blíž udržení té funkce nebo těch principů, se kterými oni do těch voleb šli,“ uvedl pražský zastupitel Nacher.

Podle dřívějších informací by kandidátem na primátora mohl být poslanec a městský zastupitel Patrik Nacher. Následovala otázka, zda tímto politickým gestem započal kampaň před volbami: „Ne, ne, ne. Já tou kauzou nežiju. Bylo to prostě nějaké politické gesto na primátorovy úhybné manévry,“ reagoval Nacher.

Zastupitelstvo poté schválilo, že magistrát provede hloubkové audity IT zakázek zadaných od roku 2010 firmám, které vlastní podnikatelé Pavel Dovhomilja a Maroš Jančovič rovněž obvinění v kauze Dozimetr.

