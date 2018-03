Nakopat pár zadků! Arnold Schwarzenegger vážně zaútočil na Donalda Trumpa

Schwarzenegger podle webu televize CNN dokonce jmenoval politika, který by měl úřadující hlavu Spojených států na kandidátce nahradit. Měl by jím být John Kasich, guvernér státu Ohio. Ten usiloval o nomimaci již v roce 2016 (odstoupil až ke konci primárek jako poslední z protikandidátů) a od té doby je trvale zmiňován jako alternativa proti Trumpovi.

Anketa Měl by Donald J. Trump pokračovat ve funkci prezidenta USA i po roce 2020? Ano 21% Ne. Fandil(a) jsem mu, ale všechno podělal 70% Ne. Nikdy neměl být prezidentem 9% hlasovalo: 670 lidí

Kasich se Schwarzeneggerem se objevili společně na akci spolku New way California, který si klade za cíl přetáhnout doposud extrémně levicově liberální stát k Republikánské straně.

„Johne, vrať se do Washingtonu. Nakopej tam pár zadků, postarej se o ten nepořádek, jednou pro vždy,“ vyzval rázně někdejší filmový kulturista. Lidé už se podle něj nechtějí dívat na to, co se děje nyní. „Tvoje vize a tvoje schopnost sjednotit lidi jsou přesně to, co tahle země potřebuje,“ dodal před aplaudujícím davem.

Není to poprvé, co bývalý kalifornský guvernér podpořil svého kolegu z Ohia. Podpořil jej už v kalifornských primárkách před volbami v roce 2016. Když v prezidentských volbách vyhrál Donald Trump, někdejší slavný svalovec stále hovořil o tom, že John Kasich by byl do budoucna vhodným kandidátem.

V roce 2017 v rozhovoru pro Los Angeles Times explicitně řekl, že Kasich by měl zkusit už volby v roce 2020. „Je to mimořádný člověk. Pracoval ve Washingtonu, v místní správě, ve vedení státu, má zkušenosti i vizi,“ vychvaloval guvernéra. Ten podle něj dokáže předvést tvrdost i mírnost, čímž se zásadně odlišuje od současného prezidenta. „Je to velmi tvrdý republikán, konzervativní ve fiskální oblasti, ale také miluje pomáhat lidem,“ prozradil o něm.

Pětašedesátiletý John Richard Kasich vyrůstal ve státě Ohio a plných devět volebních období (osmnáct let) jej zastupoval ve Sněmovně reprezentantů. Tam šest let působil na vlivné pozici předsedy rozpočtového výboru.

Poté odešel na několik let do soukromého sektoru, pracoval jako bankéř a manažer. Přitom měl vlastní diskusní pořad na konzervativní televizi Fox News. V roce 2010 se rozhodl vrátit do politiky jako guvernér svého domovského státu a ve volbách porazil úřadujícího demokratického guvernéra. V roce 2014 obhájil guvernérský mandát s ohromujícím náskokem třiceti procent na svého soupeře.

V roce 2016 usiloval o prezidentskou nominaci. Po porážce od Donalda Trumpa jej odmítl podpořit jako stranického kandidáta, a dokonce se odmítl zúčastnit nominačního kongresu Republikánské strany, ačkoliv se konal právě v jeho státě.

Kasichovi příští rok v lednu skončí funkční období v čele státu Ohio, obhajovat již po dvou obdobích ve funkci nemůže. Když byl sám tázán ohledně případné prezidentské kandidatury, odpověděl: „Ještě nevím, co budu dělat, na stole jsou všechny možnosti. A to jak v soukromém, tak v profesionálním životě,“ dodal.

