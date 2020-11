Nám zmizí 20 milionů, hořekoval na ČT vlivný starosta menšího města. Vláda nepadne, řekl Pirát o zájmech v pozadí

Premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) se na jednání ve čtvrtek večer shodli, že se neshodnou. Bitva o daňový balíček běží dál. Pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík k tomu poznamenal, že Babiš chtěl do novin dostat titulek, že vyhrál nad Hamáčkem. „To je důležitější než rozpočtová politika ČR,“ kroutil hlavou Ferjenčík. Michal Šmarda (ČSSD) varoval před brutálními zásahy do rozpočtu ze strany ANO.

V Událostech, komentářích se střetli místopředseda ČSSD Michal Šmarda a pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík. Přeli se o daňový balíček, který poslanci přijali minulý týden v noci na pátek, který do státní kasy zaťal sekeru v podobě dalších 130 miliard korun.

Předseda vlády Andrej Babiš i předseda ČSSD Jan Hamáček doufají, že daňový balíček upraví Senát, ale každý si ty úpravy představuje jinak.

Šmarda trval na tom, že superhrubá mzda měla být zrušena a že sazby daně měly být dvě 19 a 23 procent. „Potom by nebyl žádný problém. Bohužel hnutí ANO změnilo názor a přichází s návrhem, který rozvrací veřejné finance, což by nemuselo být tak strašné, kdyby přicházeli s návrhem úspor nebo s návrhem jiných příjmů, ale bohužel s ničím takovým nepřišli. A to je právě ten problém. Dopadá na obce a na města. Jenom v Novém městě na Moravě to znamená výpadek přes 20 milionů korun. Město Brno chce převádět divadlo na stát, protože nebude mít na jeho financování. To samé Ostrava,“ zlobil se Šmarda.

Podle Ferjenčíka je teď státní rozpočet i koaliční vláda ANO a ČSSD v rozvratu.

„To asi vidí i diváci, že to velmi skřípe. Z mého pohledu k tomu hnutí ANO přistoupilo tak, že je důležitější, aby vyšlo v novinách, že pan Babiš přetlačil pana Hamáčka a prosadil si svou a to je důležitější než rozpočtová politika České republiky. Stejně tak je to pro něj důležitější, než nějak řešit tu situaci věcně. Z mého pohledu je vláda v podobném rozvratu jako ty veřejné finance a myslím si, že je na místě se tím zabývat. My se snažíme přispět k tomu, aby se v Senátu našel kompromis, který neskončí nějakou rozpočtovou katastrofou a který současně vyřeší i to financování měst a obcí. A současně sníží lidem daně, aspoň o něco,“ konstatoval pirát.

Ferjenčík stejně jako Šmarda doufá, že hnutí ANO dostane rozum a vedle pirátského návrhu už nebudou prosazovat další daňové změny, nebo si v koalici ČSSD vyjedná něco jiného.

Šmarda na pirátském návrhu ocenil, že zaváděná sleva na poplatníka je mnohem rozumnější, než pravicový návrh 15 a 23% zdanění mezd. „To je tak brutální zásah, že se ho zalekla i pravice a zaváděla kvůli tomu superhrubou mzdu. Každé procento sazby dolů je výpadkem pro města a obce,“ varoval místopředseda ČSSD. Jedním dechem dodal, že daňové otázky je třeba řešit komplexně. „Strany by to neměly dělat takovými, pan poslanec Ferjenčík promine, pirátskými metodami,“ uvedl Šmarda.

Podle Ferjenčíka by měl stát začít šetřit a kupříkladu ministerstvo financí by mělo propustit alespoň část úředníků, protože mimo jiné o EET pečovaly stovky úředníků a protože je EET pozastavena, je podle piráta na čase propustit alespoň část těchto úředníků.

Nakonec se pánové shodli, že koaliční vláda ANO a ČSSD dovládne až do voleb.

„Tam je tolik politicky nominovaných úředníků, co tam sedí díky tomu, že je tahle koalice, že si to nikdo rozpustit nedovolí,“ konstatoval Ferjenčík.

„Ale já bych se vůbec nezlobil, kdyby ty volby byly dřív,“ podotkl Šmarda.

