Námluvy demobloku jako řemen. Toto napsala členka ODS ke konci Kalouska

Novotná Kalouska nazývá jedním z nejvýraznějších politiků polistopadové éry. Podle jejích slov je skutečný homo politicus. „Až příliš často v poslaneckých lavicích vídáme úřednické typy nebo zašívače, kteří si čtyři roky ‚služby veřejnosti‘ přišli jen odsedět. To se o Miroslavu Kalouskovi rozhodně říct nedá. Můžeme se sice přít o to, kolikrát hájil skutečně zájmy voličů a kolikrát svoje vlastní, ale nelze se přít o to, že tenhle člověk prostě politiku umí,“ sdělila Novotná a konstatovala, že u Kalouska se nevídaným způsobem vyvinul cit pro situaci.

„Měli jsme tady hodně politických poutníků, nebo chcete-li převlékačů kabátů. V případě Miroslava Kalouska je však přinejmenším rozpačité tvrdit, že on patří mezi klasické převlékače. Možná změnil kabát, ale nezměnil krejčího. Pokaždé si s sebou nesl osobitou značku MK. Nebo spíše MMK: Miroslav Machiavelli Kalousek. Jestli totiž někdo umí interpretovat tohoto italského chytráka, je to právě on. Obratné manévrování, vyjednávání, pragmatismus a schopnost vytěžit z každé situace maximum, ho vynesly do pater nejvyšší politiky. Výrazným projevem a odborností si získal pozornost médií i ostatních politiků. Během jeho 23 let trvající sněmovní kariéry se ve Strakově akademii vystřídalo deset premiérů. Jistě mnohokrát snil o tom, že si na premiérský post taky sáhne,“ poznamenala Novotná.

Připomněla rok 2006, kdy lidovci byli přizváni do vlády za podmínky tiché podpory KSČM, k čemuž sice nedošlo, vyústilo to však v Kalouskův odchod ze strany. „Tato epizoda budiž vnímána na jedné straně jako důkaz bezpáteřnosti, na straně druhé jako typický příklad umění možného. Vyberte si. Vtipné je, že je to právě Miroslav Kalousek, kdo se nejhlasitěji vyjadřuje proti současné Babišově vládě opřené o komunisty… ale jelikož nic není staršího než včerejší zprávy, čtrnáct let stará záležitost už nikoho moc nevzrušuje. Tedy až na část lidovců, kteří svému bývalému předsedovi nemohou přijít na jméno,“ píše Kalousek.

Ten chce nyní spoluvytvořit jasný projekt, který může uspět ve volbách. „Jméno Kalousek bylo přitom často skloňováno v souvislosti s nechutí tzv. demokratických stran zapojit se do většího opozičního bloku. Jeho osobnost, minulost a kontroverze se některým politikům jevily jako neslučitelné pro spolupráci. Pravdou je však spíš to, že se lekli. Kalousek by je totiž zkušenostmi a rétorickým talentem rychle odstrčil. A o ego jde v politice až ve třetí řadě. (Hned po penězích a moci.),“ uvádí Novotná a diví se, že někteří politici opravdu Kalouskovi věří, že se rozhodl stáhnout, aby uvolnil místo pro efektivnější spolupráci.

„Rozhodnutí nekandidovat je typická kalouskovina. Promyšlený pragmatický krok, kterým se rozhodně nevyklízí pole. Ba naopak: Kalousek tajemně naznačil, že hodlá využít nabyté zkušenosti a jednat o vytvoření silného bloku, který konečně porazí nenáviděného Babiše. Což o to, bylo by už záhodno, aby se demokratická chiméra, o které se pořád jen mluví, ale nikdo ji ještě neviděl, stala skutečností,“ uvedla Novotná. Domnívá se, že zatímco matador Kalousek potáhne svou káru dál, topkaři si mohou pomalu balit fidlátka.

Novotná zhruba před měsícem na svém blogu na serveru iDnes.cz zdůvodnila, proč už není „chvilkařkou“. „Na počátku, když se toto uskupení začalo organizovat a vyvstávali z něj vůdci formující občansky aktivní společnost, několika setkání jsem se taky zúčastnila. Chtěla jsem ty lidi poznat a pochopit, co jim vadí. Andreje Babiše a Miloše Zemana jsem vnímala prostě jako politiky, kteří byli demokraticky zvoleni. Zeman mi v zásadě vadil hlavně proto, že to nebyl Michal Horáček (kterému jsem pomáhala s kampaní, měla jsem tedy na jeho výhře osobní zájem), a Andrej Babiš kvůli prosazování EET. Prostě pokud mi ti chlapi vadili, tak kvůli osobním důvodům, kvůli důvodům, které mají konkrétní dopad na můj praktický život,“ popsala k Milionu chvilek Novotná, jež se podle svých slov zúčastnila dvou demonstrací a pochopila, že to není její šálek kávy.

„Na diskusních setkáních (kde občas byli zajímaví hosté, to abych nekřivdila!) to bylo lepší, ale hrozně monotematické: AB a MZ jsou zlo, my jsme dobro, a kdo není s námi, je proti nám! Ani náznak, že by na názoru protistrany mohlo být něco k zamyšlení. Když se pak argumenty začaly zvrhávat do čistě osobní roviny, znechutilo se mi to úplně. Nedokážu prostě vidět černobíle, nejde mi to. Ani sama o sobě nedokážu říct, že jsem skrz naskrz dobrá. Nechci si lhát do kapsy. A tak ani nechci být v uskupení, které si monopolizuje právo na dobro,“ dodala s tím, že se od spolku Milion chvilek pro demokracii začala distancovat.

„A strhla se mela: ty jsi babišovec?! Jak jsi to mohla udělat?! Kam se poděla ta Andrea, kterou jsme znali?! To je škoda, mysleli jsme si, že jsi inteligentní! Nebo naopak: Ty jsi tak blbá a naivní! Případně se vytáhl rodinný kalibr: vždyť jste měli v rodině disidenta, a ty teď podporuješ estébáka?! Ostuda! Takové zklamání! Někteří udělali krátký virtuální proces: musím si tě vyřadit z přátel! – jako by jedno klinutí mohlo na realitě něco změnit. Agresivní, manipulativní a dětinské výroky se mě dotkly. V první chvíli vyvolaly potřebu se bránit a vysvětlovat. Pak přišlo naštvání. Pak mi to bylo líto. A nakonec jsem uznala, že nemá smysl diskutovat s někým, kdo je přesvědčený o své jediné pravdě, a myslí si, že odlukou od jeho světonázoru míříte do bran pekelných. Nemá smysl diskutovat s někým, kdo tvrdí, že o vás ví i to, co vy sami ne...,“ sdělila Novotná.

„Taky nejsem nadšená z toho, jak to tady vypadá. Nejsem nadšená z hrabivého a manipulujícího premiéra, personální vyprázdněnosti a politické kultury. Ale přispívají chvilky k nápravě? Obávám se, že ne. A přitom začaly docela dobře. Na počátku i tomu Andrejovi stály za pozornost. Když se ale ukázalo, že vrcholem nespokojenosti je demonstrace na Letné, kde zhypnotizovaný dav zpívá Pod dubem, za dubem..., obavy z nějakého většího ohrožení zašly na úbytě. Ani se tomu nedivím. Pokud chtějí chvilky něco změnit, ať aktivně vstoupí do politiky. A pokud do politiky nechtějí, tak ať ale nekecají politickým stranám do práce, ať je neinstruují. To je totiž politikaření, pane Mináři! A to je něco, čím jste si prsty špinit nechtěl, nebo jsem vás zas špatně pochopila?! V tom případě jste špatně srozumitelný. A jak chcete takhle pokračovat, když vám pořádně nerozumí ani průměrně inteligentní člověk?! Anebo je vysvětlení prosté: nevíte, co chcete,“ uzavřela s tím, že zkušenost s Milionem chvilek pro demokracii pro ni byla opravdu zkušeností demokracie. Bohužel, uvádí, trochu jinak, než jak si představovala.

